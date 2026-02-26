Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Religion »
  • Ravi Yoga People Of This Zodiac Sign Along With Libra And Sagittarius Will Get The Expected Success

zodiac sign: रवि योगाचा तूळ आणि धनु राशीसह या राशीच्या लोकांना मिळणार अपेक्षित यश

आज गुरुवार, 26 फेब्रुवारी. आजचा दिवस मिश्रित राहणार आहे. आज रवि योग आणि इतर शुभ योग तयार होत आहे. अशा वेळी या शुभ योगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे ते जाणून घ्या

Updated On: Feb 26, 2026 | 09:00 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:

आज गुरुवार, 26 फेब्रुवारीचा दिवस. आज रवि योग आणि इतर शुभ योग तयार होत आहे. या शुभ योगाचा फायदा काही राशींच्या लोकांना होणार आहे. या योगादरम्यान करिअर, नोकरी, व्यवसाय आणि शिक्षणात अपेक्षित यश मिळेल. ज्योतिषशास्त्रानुसार काही राशीच्या लोकांना रवि योग फायदेशीर ठरणार आहे. या काळात तुम्ही धार्मिक आणि सामाजिक कार्यात सहभागी होऊ शकतात. रवि योगाचा फायदा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे ते जाणून घ्या

मिथुन रास

मिथुन राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस सामान्य राहील. तुमच्यावरील मानसिक ताण कमी होईल. तुमचे विचार तुम्हाला समस्यांवर अनेक उपाय शोधण्यास मदत करतील. प्रवासात विलंब किंवा कायदेशीर अडचणी येऊ शकतात. करिअरमध्ये बढती मिळू शकते. तुम्ही धार्मिक आणि सामाजिक क्षेत्रात सक्रिय राहाल. कायदेशीर किंवा सरकारी बाबींमध्ये कागदपत्रे काळजीपूर्वक पूर्ण करा.

Numberlogy: मूलांक 6 असणाऱ्या लोकांसाठी आजचा दिवस कसा राहील ते जाणून घ्या

सिंह रास

सिंह राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस मिश्रित राहील. जुन्या प्रस्तावांना चांगल्या अटींसह परत आणता येईल. एखाद्या सामाजिक कार्यक्रमासाठी एक छोटीशी सहल शक्य आहे. भागीदारीमध्ये व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. सामाजिक क्षेत्रामध्ये सक्रिय असणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. गुंतवणूक करण्याचा विचार करत असाल तर आजचा दिवस चांगला राहील. तुम्हाला जुन्या मित्रांना भेटण्याची संधी मिळेल.

तूळ रास

तूळ राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस अनुकूल राहील. तुम्हाला बाहेर जाण्याच्या अनेक संधी मिळतील. काहीतरी नवीन शिकण्यासाठी हा एक उत्तम काळ आहे. करिअरमध्ये तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. तुम्ही घेतलेल्या मेहनतीचे तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. तुम्ही कुटुंबामध्ये धार्मिक कार्यक्रमाचे आयोजन करू शकता. विद्यार्थ्यांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. कामानिमित्त तुम्ही प्रवास करू शकता.

धनु रास

धनु राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस सामान्य राहील. जुन्या व्यावसायिक भागीदाराशी संपर्क साधण्यासाठी तुमच्याकडे अनेक कल्पना असतील. व्यवासाय चांगला चालेल. करिअरमध्ये तुम्हाला अपेक्षित संधी मिळेल. तुमची प्रलंबित कामे वेळेवर पूर्ण होतील. वैवाहिक जीवन चांगले राहील. व्यवसायामध्ये तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्या लोकांना अपेक्षित यश मिळेल.

Budh Vakri 2026: बुध कुंभ राशीत होणार वक्री, या राशीच्या लोकांनी आर्थिक बाबतीत राहावे सावध

कुंभ रास

कुंभ राशीच्या लोकांचा आजचा दिवस मिश्रित राहील. वैयक्तिक प्रकल्पांसाठी आणि जुन्या छंदांसाठी भरपूर कल्पना असतील. मानसिक गोंधळ आणि अस्वस्थता निर्माण करू शकते. करिअरमध्ये तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. जुने छंद किंवा सोडून दिलेले काम पुन्हा सुरू करण्यासाठी हा एक चांगला दिवस आहे. सट्टेबाजी किंवा धोकादायक गुंतवणुकीपासून दूर रहा. आर्थिक स्थिती चांगली राहील. जुन्या गुंतवणुकीतून तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Web Title: Ravi yoga people of this zodiac sign along with libra and sagittarius will get the expected success

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 26, 2026 | 09:00 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Numberlogy: मूलांक 6 असणाऱ्या लोकांसाठी आजचा दिवस कसा राहील ते जाणून घ्या
1

Numberlogy: मूलांक 6 असणाऱ्या लोकांसाठी आजचा दिवस कसा राहील ते जाणून घ्या

Budh Vakri 2026: बुध कुंभ राशीत होणार वक्री, या राशीच्या लोकांनी आर्थिक बाबतीत राहावे सावध
2

Budh Vakri 2026: बुध कुंभ राशीत होणार वक्री, या राशीच्या लोकांनी आर्थिक बाबतीत राहावे सावध

Vyatipat Yog: सूर्य-चंद्र तयार करणार व्यतिपात योग, होळीनंतर या राशीच्या लोकांनी राहावे सावध
3

Vyatipat Yog: सूर्य-चंद्र तयार करणार व्यतिपात योग, होळीनंतर या राशीच्या लोकांनी राहावे सावध

Narasimha Dwadashi 2026: होळीच्या आधी नरसिंह द्वादशी का साजरी केली जाते? काय आहे भक्त प्रल्हादाशी संबंध
4

Narasimha Dwadashi 2026: होळीच्या आधी नरसिंह द्वादशी का साजरी केली जाते? काय आहे भक्त प्रल्हादाशी संबंध

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
zodiac sign: रवि योगाचा तूळ आणि धनु राशीसह या राशीच्या लोकांना मिळणार अपेक्षित यश

zodiac sign: रवि योगाचा तूळ आणि धनु राशीसह या राशीच्या लोकांना मिळणार अपेक्षित यश

Feb 26, 2026 | 09:00 AM
NZ vs SL : न्यूझीलंडच्या विजयाने पाकिस्तानच्या अडचणी वाढल्या, 2026 च्या T20 विश्वचषकातील श्रीलंकेचा प्रवास संपला

NZ vs SL : न्यूझीलंडच्या विजयाने पाकिस्तानच्या अडचणी वाढल्या, 2026 च्या T20 विश्वचषकातील श्रीलंकेचा प्रवास संपला

Feb 26, 2026 | 08:59 AM
PM Modi Israel Visit : इस्रायली संसदेत कडाडले PM मोदी; ‘नेसेट’मधून दहशतवादावर दिला गंभीर इशारा

PM Modi Israel Visit : इस्रायली संसदेत कडाडले PM मोदी; ‘नेसेट’मधून दहशतवादावर दिला गंभीर इशारा

Feb 26, 2026 | 08:55 AM
हृदयविकाराचा झटका येण्याच्या काही तास आधी शरीरात दिसून येतात ‘ही’ गंभीर लक्षणे, वेळीच ओळ्खल्यास वाचू शकतो जीव

हृदयविकाराचा झटका येण्याच्या काही तास आधी शरीरात दिसून येतात ‘ही’ गंभीर लक्षणे, वेळीच ओळ्खल्यास वाचू शकतो जीव

Feb 26, 2026 | 08:44 AM
तान्या मित्तल रॉयल स्वॅग! हातात Gold iPhone घेऊन आली चर्चेत, भगवान रामाच्या फोटोने वेधले लक्ष

तान्या मित्तल रॉयल स्वॅग! हातात Gold iPhone घेऊन आली चर्चेत, भगवान रामाच्या फोटोने वेधले लक्ष

Feb 26, 2026 | 08:41 AM
Nanded Crime: लग्नासाठी दबाव आणि बदनामीची भीती; नांदेडमध्ये दहावीच्या विद्यार्थिनीने उचललं टोकाचं पाऊल

Nanded Crime: लग्नासाठी दबाव आणि बदनामीची भीती; नांदेडमध्ये दहावीच्या विद्यार्थिनीने उचललं टोकाचं पाऊल

Feb 26, 2026 | 08:35 AM
देवांचे देव महादेवालाही या जागी मिळाला होता दंड, प्रत्येक शिवभक्ताने आयुष्यात एकदा तरी इथे भेट द्यायला हवी…

देवांचे देव महादेवालाही या जागी मिळाला होता दंड, प्रत्येक शिवभक्ताने आयुष्यात एकदा तरी इथे भेट द्यायला हवी…

Feb 26, 2026 | 08:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Feb 25, 2026 | 03:28 PM
Navi Mumbai : वाहतूक कोंडीला दिलासा! 12.71 किमी सिग्नल-फ्री रोडने बदलणार प्रवासाचा चेहरा

Navi Mumbai : वाहतूक कोंडीला दिलासा! 12.71 किमी सिग्नल-फ्री रोडने बदलणार प्रवासाचा चेहरा

Feb 25, 2026 | 03:24 PM
Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Feb 24, 2026 | 08:18 PM
Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Feb 24, 2026 | 08:08 PM
Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Feb 24, 2026 | 07:59 PM
Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Feb 24, 2026 | 07:53 PM
Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Feb 24, 2026 | 07:48 PM