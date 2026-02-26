Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

बनावट चेक देऊन ‘तो’ करायचा फसवणूक; वस्तू खरेदी करायचा चेक द्यायचा अन्…

मुंबईनाका पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. तपास पथकाला हा संशयित ओझर येथील पगार मळा येथे येणार असल्याचे कळले. त्यानुसार पथकाने सापळा रचून आरोपीस बेड्या ठोकल्या.

Updated On: Feb 26, 2026 | 09:16 AM
बनावट धनादेश देऊन करायचा फसवणूक

बनावट धनादेश देऊन करायचा फसवणूक (संग्रहित फोटो)

Follow Us:
Follow Us:

नाशिक : व्यापाऱ्याकडून फ्रीज, एसी, वॉशिंग मशिन खरेदी करून फसवणुकीच्या उद्देशाने बनावट चेक अथवा बाऊन्स होईल, अशा खात्यातील चेक देऊन नाशिकसह अहिल्यानगरमधील शेकडो व्यापाऱ्यांची फसवणूक करणारा संशयित आरोपी सात ते आठ वर्षांच्या कालावधीनंतर पोलिसांच्या रेकॉर्डवर आला. इतके वर्षे चेक बाऊन्स प्रकरण असल्याने पोलिस सरळ कोर्टात जाण्याचा सल्ला देत होते. कायद्यातील या पळवटीचा संशयिताने इतका वर्षे खुबीने वापर केला. आता किमान पुढील गुन्ह्यांना तरी चाप बसेल, अशी शक्यता वर्तवली जाते आहे.

अनिल रमेश कोपरे (वय ३७, रा. संचराज अपार्टमेंट, हिरावाडी, मूळ पाटाचारोड, पिंपळगाव बसवंत) असे या संशयित आरोपीचे नाव आहे. याप्रकरणी मुंबईनाका पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. आरोपीने १८ ऑगस्ट २०२४ रोजी मुंबईनाका येथील मॅन्सन व्हिल्स या दुकानातून चेक देऊन इलेक्ट्रिक दुचाकी स्वतःच्या नावावर खरेदी केली होती. व्यावसायिकाने चेक वटवण्याकरीता बँकेत टाकला असता तो बनावट असल्याचे पुढे आले.

याप्रकरणी मुंबईनाका पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. तपास पथकाला हा संशयित ओझर येथील पगार मळा येथे येणार असल्याचे कळले. त्यानुसार पथकाने सापळा रचून आरोपीस बेड्या ठोकल्या. तपासादरम्यान आरोपीने गुन्ह्याची कबुली दिली.

व्यापाऱ्यांची फसवणूक

आरोपी बसवंत पिंपळगाव येथीलच रहिवासी असून, त्याला चेक बाऊन्स प्रकरणातील पोलिसांची भूमिका आणि न्यायालयात न पोहचणारे छोटे व्यापारी अशी कडी हाती आली. तो नाशिक जिल्ह्यासह सीमेवरील छोट्या व्यापाऱ्यांना चेक देऊन त्यांच्याकडून ५० ते ७० हजार रूपयांपर्यंतची वस्तू खरेदी करायचा. चेक दिल्यानंतर ती वस्तू घरी सुद्धा घेऊन जायचा. फसवणूक झाल्याचे व्यापाऱ्याच्या उशिराने लक्षात यायचे. यावेळी मात्र संशयिताला चांगलाच धडा शिकवला.

सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याची आत्महत्या

दुसऱ्या एका घटनेत, पुणे शहरातील बाणेर परिसरातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. बिल्डरकडून फसवणूक झाल्याच्या नैराश्यातून एका सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याने आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. नरेश उमाकांत महाजन असे आत्महत्या करणाऱ्या तरुणाचे नाव आहे. बाणेर पोलिसांनी बिल्डर जयंतीलाल ओसवाल आणि ऋषभ ओसवाल यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.

हेदेखील वाचा : Pune Crime: धक्कादायक! बिल्डरच्या फसवणुकीच्या नैराश्यातून सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याची आत्महत्या; सातव्या मजल्यावरून मारली उडी

Web Title: Man cheat by giving fake cheque incident in nashik

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 26, 2026 | 09:16 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Godavari Investment and Impact Conclaveचे आयोजन; नाशिकला प्रादेशिक नाविन्यता केंद्राचा प्रस्ताव
1

Godavari Investment and Impact Conclaveचे आयोजन; नाशिकला प्रादेशिक नाविन्यता केंद्राचा प्रस्ताव

Anil Ambani News: अनिल अंबानींच्या अडचणीत वाढ; मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती उठवली
2

Anil Ambani News: अनिल अंबानींच्या अडचणीत वाढ; मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती उठवली

Nashik News: सिटी लिंकलाही दंडाचा झटका, नियमांचे उल्लंघन केल्यास ई चलान पाठवविणार
3

Nashik News: सिटी लिंकलाही दंडाचा झटका, नियमांचे उल्लंघन केल्यास ई चलान पाठवविणार

४० वर्षे उलटली, तरी मोबदला नाही! उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला मोठा दणका; प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे दिले कठोर आदेश!
4

४० वर्षे उलटली, तरी मोबदला नाही! उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला मोठा दणका; प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे दिले कठोर आदेश!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
बनावट चेक देऊन ‘तो’ करायचा फसवणूक; वस्तू खरेदी करायचा चेक द्यायचा अन्…

बनावट चेक देऊन ‘तो’ करायचा फसवणूक; वस्तू खरेदी करायचा चेक द्यायचा अन्…

Feb 26, 2026 | 09:16 AM
शेवटी आईच ती…! पिल्लाला वाचवण्यासाठी ढाल बनून गाडीसमोर उभी राहिली अन् पुढे जे घडलं… Video Viral

शेवटी आईच ती…! पिल्लाला वाचवण्यासाठी ढाल बनून गाडीसमोर उभी राहिली अन् पुढे जे घडलं… Video Viral

Feb 26, 2026 | 09:11 AM
zodiac sign: रवि योगाचा तूळ आणि धनु राशीसह या राशीच्या लोकांना मिळणार अपेक्षित यश

zodiac sign: रवि योगाचा तूळ आणि धनु राशीसह या राशीच्या लोकांना मिळणार अपेक्षित यश

Feb 26, 2026 | 09:00 AM
NZ vs SL : न्यूझीलंडच्या विजयाने पाकिस्तानच्या अडचणी वाढल्या, 2026 च्या T20 विश्वचषकातील श्रीलंकेचा प्रवास संपला

NZ vs SL : न्यूझीलंडच्या विजयाने पाकिस्तानच्या अडचणी वाढल्या, 2026 च्या T20 विश्वचषकातील श्रीलंकेचा प्रवास संपला

Feb 26, 2026 | 08:59 AM
PM Modi Israel Visit : इस्रायली संसदेत कडाडले PM मोदी; ‘नेसेट’मधून दहशतवादावर दिला गंभीर इशारा

PM Modi Israel Visit : इस्रायली संसदेत कडाडले PM मोदी; ‘नेसेट’मधून दहशतवादावर दिला गंभीर इशारा

Feb 26, 2026 | 08:55 AM
हृदयविकाराचा झटका येण्याच्या काही तास आधी शरीरात दिसून येतात ‘ही’ गंभीर लक्षणे, वेळीच ओळ्खल्यास वाचू शकतो जीव

हृदयविकाराचा झटका येण्याच्या काही तास आधी शरीरात दिसून येतात ‘ही’ गंभीर लक्षणे, वेळीच ओळ्खल्यास वाचू शकतो जीव

Feb 26, 2026 | 08:44 AM
तान्या मित्तल रॉयल स्वॅग! हातात Gold iPhone घेऊन आली चर्चेत, भगवान रामाच्या फोटोने वेधले लक्ष

तान्या मित्तल रॉयल स्वॅग! हातात Gold iPhone घेऊन आली चर्चेत, भगवान रामाच्या फोटोने वेधले लक्ष

Feb 26, 2026 | 08:41 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Feb 25, 2026 | 03:28 PM
Navi Mumbai : वाहतूक कोंडीला दिलासा! 12.71 किमी सिग्नल-फ्री रोडने बदलणार प्रवासाचा चेहरा

Navi Mumbai : वाहतूक कोंडीला दिलासा! 12.71 किमी सिग्नल-फ्री रोडने बदलणार प्रवासाचा चेहरा

Feb 25, 2026 | 03:24 PM
Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Feb 24, 2026 | 08:18 PM
Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Feb 24, 2026 | 08:08 PM
Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Feb 24, 2026 | 07:59 PM
Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Feb 24, 2026 | 07:53 PM
Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Feb 24, 2026 | 07:48 PM