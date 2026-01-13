Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

विदेशी व्यापारातील BBA अभ्यासक्रम! नक्की काय आहेत पात्रता निकष? वाचा

आजच्या जागतिकीकरणाच्या काळात BBA in Foreign Trade हा अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांमध्ये वेगाने लोकप्रिय होत आहे. हा ३ वर्षांचा पदवीपूर्व कोर्स आयात-निर्यात प्रक्रिया, EXIM धोरण, WTO आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमांचे ज्ञान दे

Updated On: Jan 13, 2026 | 07:50 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

आजच्या जागतिकीकरणाच्या युगात भारताचा परदेशी व्यापार झपाट्याने वाढत आहे. आयात-निर्यात, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ, बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणि विदेशी गुंतवणूक यामुळे BBA in Foreign Trade (विदेशी व्यापारातील बीबीए) हा अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांमध्ये विशेष लोकप्रिय ठरत आहे. हा अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांना परदेशी व्यापाराची सखोल माहिती देत व्यावसायिक कारकिर्दीसाठी सक्षम बनवतो. Bachelor of Business Administration in Foreign Trade (BBA Foreign Trade) ही ३ वर्षांची पदवीपूर्व पदवी आहे. या अभ्यासक्रमात विद्यार्थ्यांना आयात-निर्यात प्रक्रिया, भारताचे EXIM धोरण, आंतरराष्ट्रीय व्यापार नियम, विदेशी चलन, जागतिक व्यापार संघटना (WTO), बहुपक्षीय संस्था आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेतील परदेशी व्यापाराचे महत्त्व यांचे सखोल ज्ञान दिले जाते. व्यवस्थापन कौशल्य, कम्युनिकेशन स्किल्स आणि व्यावसायिक निर्णयक्षमता विकसित करणे हा या अभ्यासक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे.

Education News: खासगी क्लासवाल्यांना सरकारचा दणका! विद्यार्थ्यांवरील ताण कमी करण्यासाठी कडक नियमावली

पात्रता निकष

या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेण्यासाठी उमेदवाराकडे खालील पात्रता असणे आवश्यक आहे.

  • मान्यताप्राप्त बोर्डातून इयत्ता १२ वी उत्तीर्ण असणे अनिवार्य
  • बारावीमध्ये किमान ६०% गुण आवश्यक
  • एससी/एसटी व ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना नियमांनुसार गुणांमध्ये सवलत दिली जाते
  • कोणत्याही शाखेतील (वाणिज्य, कला, विज्ञान) विद्यार्थी या कोर्ससाठी पात्र असतात

प्रवेश प्रक्रिया

BBA Foreign Trade मध्ये प्रवेश प्रक्रिया महाविद्यालय किंवा विद्यापीठानुसार बदलते.
  • अनेक नामांकित विद्यापीठांमध्ये प्रवेश परीक्षेद्वारे प्रवेश दिला जातो
  • काही महाविद्यालये १२ वीच्या गुणवत्तेच्या आधारावर थेट प्रवेश देतात
प्रवेशासाठी प्रामुख्याने खालील परीक्षा घेतल्या जातात.
  • CUCET
  • IPU CET
  • NPAT
  • SET इत्यादी
प्रवेश परीक्षेनंतर विद्यार्थ्यांची गुणवत्तेनुसार रँक लिस्ट तयार केली जाते. त्यानंतर समुपदेशन (Counselling) प्रक्रियेद्वारे कॉलेज वाटप केले जाते. अंतिम टप्प्यात कागदपत्रांची पडताळणी व शुल्क भरण्यानंतर प्रवेश निश्चित केला जातो. काही संस्थांमध्ये वैयक्तिक मुलाखत (Interview) देखील घेतली जाते.

प्रमुख संस्था

भारतामध्ये BBA Foreign Trade साठी खालील संस्था प्रसिद्ध आहेत –

  • युनिव्हर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम अँड एनर्जी स्टडीज (UPES), डेहराडून
  • ख्रिश्चन कॉलेज, इंदूर
  • इन्स्टिट्यूट ऑफ बिझनेस मॅनेजमेंट अँड रिसर्च, इंदूर
  • प्रेस्टिज इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अँड रिसर्च, इंदूर
  • आयपीएस अकादमी, इंदूर
  • संघवी इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अँड सायन्स, इंदूर

बारावीचे हॉल तिकीट उपलब्ध! महाराष्ट्र शिक्षण मंडळाने विद्यार्थ्यांना दिल्या महत्त्वाच्या सूचना

हा अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर विद्यार्थी एक्सपोर्ट मॅनेजर, इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट एक्झिक्युटिव्ह, ट्रेड अ‍ॅनालिस्ट, लॉजिस्टिक्स मॅनेजर, फॉरेन ट्रेड कन्सल्टंट अशा पदांवर काम करू शकतात. पुढील शिक्षणासाठी MBA in International Business किंवा Foreign Trade हे उत्तम पर्याय उपलब्ध आहेत. थोडक्यात, विदेशी व्यापारातील बीबीए हा अभ्यासक्रम आंतरराष्ट्रीय करिअर घडवण्यासाठी मजबूत पाया ठरतो.

Web Title: Bba course in international trade marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 13, 2026 | 07:50 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
NABARD Recruitment 2026:सरकारी नोकरीची सुवर्णसंधी! नाबार्डमध्ये 162 जागांसाठी भरती, जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

NABARD Recruitment 2026:सरकारी नोकरीची सुवर्णसंधी! नाबार्डमध्ये 162 जागांसाठी भरती, जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

Jan 19, 2026 | 02:02 PM
सिद्धांत चतुर्वेदी आणि मृणाल ठाकूर घेऊन येत आहेत एक परफेक्ट लव्हस्टोरी; Do Deewane Shehar Mein चा टीझर प्रदर्शित

सिद्धांत चतुर्वेदी आणि मृणाल ठाकूर घेऊन येत आहेत एक परफेक्ट लव्हस्टोरी; Do Deewane Shehar Mein चा टीझर प्रदर्शित

Jan 19, 2026 | 02:00 PM
‘मला माहीत नाही मी परत येईन की नाही…’ सोशल मीडियावर नेहा कक्करची धक्कादायक पोस्ट, नक्की काय घडलंय?

‘मला माहीत नाही मी परत येईन की नाही…’ सोशल मीडियावर नेहा कक्करची धक्कादायक पोस्ट, नक्की काय घडलंय?

Jan 19, 2026 | 01:59 PM
India vs New Zealand : गौतम गंभीरची चाहत्यांनी घेतली शाळा! ODI मालिका गमावल्यानंतर हेड कोचवर फुटलं भांड…

India vs New Zealand : गौतम गंभीरची चाहत्यांनी घेतली शाळा! ODI मालिका गमावल्यानंतर हेड कोचवर फुटलं भांड…

Jan 19, 2026 | 01:56 PM
ऐका हो ऐका! सरकारी नोकरीसाठी तयारी करताय? मग बातमी वाचाच; ‘या’ राज्यात तब्बल 694 पदांसाठी…

ऐका हो ऐका! सरकारी नोकरीसाठी तयारी करताय? मग बातमी वाचाच; ‘या’ राज्यात तब्बल 694 पदांसाठी…

Jan 19, 2026 | 01:52 PM
India Basmati Exports Iran: इराण संकटामुळे भारताच्या बासमती निर्यातीला धक्का; नवे आर्थिक धोक्याचे संकेत?

India Basmati Exports Iran: इराण संकटामुळे भारताच्या बासमती निर्यातीला धक्का; नवे आर्थिक धोक्याचे संकेत?

Jan 19, 2026 | 01:52 PM
अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती यांच्या रथाला धक्काबुक्की, स्नान करण्यास प्रशासनाचा नकार! UP मध्ये पेटला वाद

अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती यांच्या रथाला धक्काबुक्की, स्नान करण्यास प्रशासनाचा नकार! UP मध्ये पेटला वाद

Jan 19, 2026 | 01:39 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Jan 18, 2026 | 05:53 PM
Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Jan 18, 2026 | 05:18 PM
Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Jan 18, 2026 | 05:10 PM
Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jan 18, 2026 | 04:52 PM
Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Jan 18, 2026 | 04:48 PM
Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jan 18, 2026 | 04:39 PM
Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 18, 2026 | 04:35 PM