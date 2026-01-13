विदेशी व्यापारातील BBA अभ्यासक्रम! नक्की काय आहेत पात्रता निकष? वाचा

आजच्या जागतिकीकरणाच्या युगात भारताचा परदेशी व्यापार झपाट्याने वाढत आहे. आयात-निर्यात, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ, बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणि विदेशी गुंतवणूक यामुळे BBA in Foreign Trade (विदेशी व्यापारातील बीबीए) हा अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांमध्ये विशेष लोकप्रिय ठरत आहे. हा अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांना परदेशी व्यापाराची सखोल माहिती देत व्यावसायिक कारकिर्दीसाठी सक्षम बनवतो. Bachelor of Business Administration in Foreign Trade (BBA Foreign Trade) ही ३ वर्षांची पदवीपूर्व पदवी आहे. या अभ्यासक्रमात विद्यार्थ्यांना आयात-निर्यात प्रक्रिया, भारताचे EXIM धोरण, आंतरराष्ट्रीय व्यापार नियम, विदेशी चलन, जागतिक व्यापार संघटना (WTO), बहुपक्षीय संस्था आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेतील परदेशी व्यापाराचे महत्त्व यांचे सखोल ज्ञान दिले जाते. व्यवस्थापन कौशल्य, कम्युनिकेशन स्किल्स आणि व्यावसायिक निर्णयक्षमता विकसित करणे हा या अभ्यासक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे.
या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेण्यासाठी उमेदवाराकडे खालील पात्रता असणे आवश्यक आहे.
भारतामध्ये BBA Foreign Trade साठी खालील संस्था प्रसिद्ध आहेत –