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Indian Navy Recruitment 2026: भारतीय नौदलात बंपर भरती! १० वी आणि डिप्लोमा उत्तीर्ण असणाऱ्यांना सुवर्णसंधी!

Updated On: Jun 22, 2026 | 11:58 AM IST
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सारांश

Indian Navy Recruitment 2026: भारतीय नौदलात अग्निवीर अप्रेंटिस २०२६ ची भरती प्रक्रिया सुरू झाली आहे. १० वी उत्तीर्ण आणि डिप्लोमा धारकांसाठी अर्ज करण्याची पात्रता, वयोमर्यादा आणि इतर सविस्तर तपशील वाचा.

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फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

Indian Navy Recruitment 2026 Explainer: जर तुम्हीही भारतीय नौदलात करिअर करण्याचे स्वप्न पाहत असाल, तर ही माहिती तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरू शकते. इंडियन नेव्हीने अग्निवीर अप्रेंटिस भरती २०२६ (Agniveer Apprentice Recruitment 2026) ची अर्ज प्रक्रिया ५ जून २०२६ रोजी सकाळी १० वाजेपासून सुरू केली आहे.  ही अप्रेंटिस दोन बॅचमध्ये असून या भरतीद्वारे निवडल्या जाणाऱ्या उमेदवारांना टेक्निकल ट्रेनिंगसोबतच नौदलात काम करण्याची सुवर्णसंधी मिळणार आहे. या भरतीसाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख २९ जून २०२६ निश्चित करण्यात आली आहे, म्हणजेच यानंतर कोणताही अर्ज स्वीकारला जाणार नाही.

या भरतीसाठी कोण अर्ज करू शकते?

या भरतीसाठी १० वी उत्तीर्ण उमेदवार अर्ज करू शकतात. तसेच  ज्यांनी इंजिनिअरिंग किंवा इलेक्ट्रिकल ट्रेडमध्ये ३ वर्षांचा डिप्लोमा कोर्स पूर्ण केला आहे. यासोबतच उमेदवाराला १० वी मध्ये किमान ५०% गुण आणि डिप्लोमा कोर्समध्येही किमान ५०% गुण असणे आवश्यक आहे. याशिवाय, उमेदवाराने आपला डिप्लोमा एआयसीटीई (AICTE) मान्यताप्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थेतून पूर्ण केलेला असावा.

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वयोमर्यादा, वेतन आणि विमा यासंबंधी माहिती

वयोमर्यादा: वयोमर्यादेबाबत दोन्ही बॅचसाठी वेगवेगळे नियम आहेत. बॅच ०१/२०२७ साठी उमेदवाराचा जन्म १ डिसेंबर २००४ ते ३१ मे २००९ दरम्यान झालेला असावा. तर बॅच ०२/२०२७ साठी जन्म तारीख १ मे २००५ ते ३१ ऑक्टोबर २००९ दरम्यान निश्चित करण्यात आली आहे.

वेतन आणि विमा कवच: अग्निवीरांना पहिल्या वर्षापासून दरमहा ३०,००० रुपये मासिक वेतन मिळेल, ज्यामध्ये दरवर्षी ठराविक वाढ देखील होईल. ज्यामध्ये संपूर्ण कार्यकाळासाठी ४८ लाख रुपयांचे जीवन विमा कवच समाविष्ट आहे. तसेच सेवा कालावधीत दुर्दैवी मृत्यू झाल्यास ४४ लाख रुपयांची एकरकमी मदत निधी देखील जाईल.

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ऑनलाइन अर्ज आणि निवड प्रक्रिया

या भरतीची अर्ज प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन आहे. उमेदवारांना अधिकृत वेबसाइट joinindiannavy.gov.in वर जाऊन आधी नोंदणी करावी लागेल. त्यानंतर लॉगिन करून ‘AVR (Apprentice) INET 2/26’ अंतर्गत अर्ज भरावा लागेल.

निवड प्रक्रियेचे टप्पे:

१. आयएनईटी (INET) परीक्षा

२. शारीरिक पात्रता चाचणी (फिजिकल फिटनेस टेस्ट)

३. लेखी परीक्षा

४. वैद्यकीय तपासणी (मेडिकल टेस्ट)

जे उमेदवार या सर्व टप्प्यांमध्ये उत्तीर्ण होतील, त्यांना ओडिशा येथील प्रशिक्षण केंद्रात (ट्रेनिंग सेंटर) प्रशिक्षणासाठी बोलावले जाईल.

Web Title: Indian navy recruitment 2026 agniveer apprentice apply online

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Published On: Jun 22, 2026 | 11:58 AM

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