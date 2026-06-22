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NEET UG 2026: नीट यूजी परीक्षेचा निकाल कधी लागणार? आन्सर-की डाउनलोड करण्याची सोपी पद्धत पाहा एका क्लिकवर….

Updated On: Jun 22, 2026 | 09:27 AM IST
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सारांश

NEET UG 2026 Official Answer Key: नीट यूजी २०२६ परीक्षा संपल्यानंतर आता विद्यार्थ्यांचे लक्ष आन्सर-की, ओएमआर शीट आणि निकालाकडे आहे. अधिकृत वेबसाइटवरून हे सर्व कसे डाउनलोड करायचे? वाचा सविस्तर.

answer key

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

NEET UG 2026 Answer Key & Result Timeline Explainer: नीट यूजी २०२६ च्या परीक्षेत लाखो विद्यार्थ्यांनी भाग घेतला. आता परीक्षा संपल्यानंतर उमेदवारांचे लक्ष उत्तरपत्रिका, ओएमआर (OMR) शीट आणि निकालाकडे लागले आहे. अनेक कोचिंग संस्था आणि शिक्षण तज्ज्ञ परीक्षेनंतर विषयनिहाय पेपरचे विश्लेषण आणि अनधिकृत (अनऑफिशियल) आन्सर-की जारी करत आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांना आपल्या संभाव्य गुणांचा आणि रँकचा प्राथमिक अंदाज लावता येईल.

ओएमआर (OMR) शीट आणि रिस्पॉन्स शीटमध्ये काय असेल?

नीट यूजी २०२६ च्या रिस्पॉन्स शीटमध्ये उमेदवाराचा अर्ज क्रमांक, नोंदणी क्रमांक, परीक्षेची तारीख आणि वेळ, प्रश्न आयडी, पर्याय आयडी, विद्यार्थ्याने निवडलेले उत्तर आणि अचूक उत्तरांची माहिती समाविष्ट असेल. परीक्षेनंतर OMR आन्सर शीट आणि रिस्पॉन्स शीट अधिकृत वेबसाइटवर उमेदवाराच्या लॉगिन आयडीद्वारे उपलब्ध करून दिली जाईल. विद्यार्थी आपल्या उत्तरांची तपासणी करण्यासोबतच एखाद्या उत्तरावर आक्षेप नोंदवू शकतील. यामुळे निकाल जाहीर होण्यापूर्वी उमेदवारांना आपल्या कामगिरीचे अचूक मूल्यमापन करण्याची संधी मिळेल.

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आन्सर-की डाउनलोड कशी करावी?

NTA द्वारे नीट यूजी २०२६ ची तात्पुरती (प्रोव्हिजनल) आन्सर-की २५ जूनच्या सुमारास जाहीर होण्याची शक्यता आहे. आन्सर-की जारी झाल्यानंतर विद्यार्थी neet.nta.nic.in या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन ती डाउनलोड करू शकतील. यासाठी त्यांना ‘NEET UG 2026 Answer Key & Response Sheet’ या लिंकवर क्लिक करावे लागेल. त्यानंतर नोंदणी आयडी आणि पासवर्ड टाकून लॉगिन करावे लागेल. स्क्रीनवर रिस्पॉन्स शीट आणि आन्सर-की दिसेल, जी भविष्यातील संदर्भासाठी डाउनलोड करून सुरक्षित ठेवली जाऊ शकते. या आधारावर विद्यार्थी आपले संभाव्य गुण काढू शकतील.

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निकाल आणि कटऑफ कधी जाहीर होणार?

सध्या NTA ने नीट यूजी २०२६ ची अंतिम आन्सर-की आणि निकालाची अधिकृत तारीख जाहीर केलेली नाही. मात्र, गेल्या वर्षांतील ट्रेंड पाहता, नीट २०२६ चा निकाल जुलैच्या शेवटच्या आठवड्यात जाहीर केला जाऊ शकतो असे मानले जात आहे. निकालासोबत ऑल इंडिया रँक (AIR), ऑल इंडिया कोटा (AIQ) रँक आणि कटऑफ स्कोअर देखील जाहीर केले जातील.

Web Title: Neet ug 2026 answer key omr sheet result date updates

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Published On: Jun 22, 2026 | 09:27 AM

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