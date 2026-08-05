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Ishan Kishan: टीम इंडियाचा स्टार खेळाडू आरबीआयमध्ये अधिकारी कसा बनला? जाणून घ्या त्यांचे पद आणि पगाराबद्दल सविस्तर..

Updated On: Aug 05, 2026 | 01:11 PM IST
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सारांश

Ishan Kishan RBI Job : भारतीय संघाचा यष्टीरक्षक-फलंदाज ईशान किशनच्या गळ्यात आरबीआयचे आयडी कार्ड असलेले फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. आता त्याला रिझर्व्ह बँकेत स्पोर्ट्स कोटा अंतर्गत नोकरी कशी मिळाली? त्याचे पद आणि पगार किती आहे? जाणून घ्या सविस्तर..

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फोटो सौजन्य- नवराष्ट्र टीम

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विस्तार

Ishan Kishan RBI Job : भारतीय क्रिकेट संघाचा स्टार यष्टीरक्षक-फलंदाज ईशान किशन सध्या त्याच्या खेळापेक्षा एका व्हायरल फोटोमुळे जास्त चर्चेत आहे. सोशल मीडियावर त्याच्या काही छायाचित्रांची जोरदार चर्चा होत आहे, ज्यामध्ये तो फॉर्मल ड्रेसमध्ये आणि गळ्यात भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) चे आयडी कार्ड घातलेला दिसत आहे. हे फोटो समोर आल्यानंतर लोकांच्या मनात प्रश्न निर्माण झाले की, ईशान किशन खरंच आरबीआयमध्ये नोकरी करतो का? जर होय, तर त्याला ही नोकरी कधी मिळाली, तो कोणत्या पदावर आहे, ही स्पोर्ट्स कोट्याची नोकरी आहे का आणि आरबीआयच्या असिस्टंट मॅनेजरला किती पगार मिळतो? चला सविस्तर जाणून घेऊया…

व्हायरल फोटोंपासून सुरू झाली चर्चा

सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या फोटोंमध्ये ईशान किशन पाटण्यातील आरबीआयच्या कार्यालयात दिसत आहे. एका फोटोमध्ये तो ऑफिसच्या परिसरात नजर येतोय, तर दुसऱ्या फोटोत एका चाहत्यासोबत सेल्फी घेताना त्याच्या गळ्यातील आरबीआयचे आयडी कार्ड स्पष्ट दिसत आहे.

या फोटोंनंतर सोशल मीडियावर असा दावा केला जाऊ लागला की, ईशान किशन भारतीय रिझर्व्ह बँकेत असिस्टंट मॅनेजरच्या पदावर कार्यरत आहे आणि क्रिकेटमधून मिळालेल्या ब्रेकदरम्यान तो बँकेच्या जबाबदाऱ्याही पार पाडतो. मात्र, त्याच्या ड्युटीबाबत आरबीआयने कोणतीही विस्तृत अधिकृत माहिती सार्वजनिक केलेली नाही. तसेच ईशान किशननेही यावर कोणतेही वक्तव्य जारी केलेले नाही.

ईशान किशनला आरबीआयमध्ये नोकरी कधी मिळाली?

ईशान किशनला वर्ष २०१७ मध्ये भारतीय रिझर्व्ह बँकेत नोकरी मिळाली होती. त्या वेळी तो भारतीय क्रिकेटमधील एक उदयमुख युवा खेळाडू होता आणि देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये शानदार कामगिरी करत होता.

रिपोर्ट्सनुसार, ईशान किशनला वयाच्या अवघ्या १८-१९ व्या वर्षी स्पोर्ट्स कोटा अंतर्गत आरबीआयमध्ये असिस्टंट मॅनेजरची नोकरी मिळाली होती. आरबीआयने त्याच्या खेळातील कामगिरी आणि उपलब्धतेचा विचार करून त्याला खेळाडू कोटामध्ये नियुक्त केले होते.

तेव्हापासून ईशान वेळोवेळी आरबीआयच्या क्रिकेट संघाचेही प्रतिनिधित्व करत आला आहे. फेब्रुवारी २०२४ मध्ये झालेल्या डीवाय पाटील टी-२० टूर्नामेंटमध्येही त्याने आरबीआयच्या संघाचे प्रतिनिधित्व केले होते.

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स्पोर्ट्स कोटाची प्रक्रिया काय असते?

भारतीय रिझर्व्ह बँकेसह अनेक सरकारी संस्था आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (PSU) राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील खेळाडूंना स्पोर्ट्स कोटा अंतर्गत नोकऱ्या देतात. याचा उद्देश प्रतिभावान खेळाडूंना आर्थिक सुरक्षा देणे आणि त्यांना खेळ सुरू ठेवण्यासाठी उत्तम वातावरण उपलब्ध करून देणे हा असतो.

स्पोर्ट्स कोटा अंतर्गत निवड ही सामान्य भरती परीक्षेसारखी नसते. यामध्ये खेळाडूची खेळातील कामगिरी, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील प्रदर्शन आणि निर्धारित पात्रतेच्या आधारावर नियुक्ती दिली जाते.

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आरबीआयमध्ये असिस्टंट मॅनेजरचा पगार किती असतो?

या पदाचा बेसिक पगार सुमारे ६२,५०० रुपये प्रतिमहिना असतो. महागाई भत्ता (DA), घर भाडे भत्ता (HRA), स्थानिक भत्ता, वैद्यकीय सुविधा आणि इतर लाभ जोडल्यानंतर एकूण मासिक ग्रॉस सॅलरी जवळपास १.२२ लाख ते १.२७ लाख रुपयांपर्यंत पोहोचते. सर्व कपातीनंतर इन-हैंड पगार सुमारे १.०५ लाख ते १.१५ लाख रुपये प्रतिमहिना मानला जातो. मात्र, ईशान किशनचा प्रत्यक्ष पगार सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही.

क्रिकेट आणि नोकरी दोन्ही सांभाळत आहे ईशान

ईशान किशन भारतीय संघाच्या व्यस्त क्रिकेट वेळापत्रकाचा एक भाग असतो. जेव्हाही त्याला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट किंवा आयपीएलमधून ब्रेक मिळतो, तेव्हा तो आरबीआयशी संबंधित आपल्या जबाबदाऱ्या पार पाडताना दिसतो. त्याच्या या साधेपणाचे आणि व्यावसायिक जबाबदारीचे चाहत्यांनी सोशल मीडियावर भरभरून कौतुक केले आहे.

Web Title: Ishan kishan rbi job viral photos assistant manager marathi news

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Published On: Aug 05, 2026 | 01:11 PM

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