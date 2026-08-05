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Indian Army: भारतीय सेना अग्निवीर भरतीत सहभागी होताना कोणती कागदपत्रे सोबत असणे अनिवार्य आहे? जाणून घ्या सविस्तर!

Updated On: Aug 05, 2026 | 06:24 PM IST
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सारांश

Indian Army Agniveer: भारतीय सैन्याच्या अग्निवीर भरती रॅलीत सहभागी होणाऱ्या उमेदवारांना कोणकोणती मूळ कागदपत्रे व झेरॉक्स प्रती सोबत ठेवणे अनिवार्य आहे.

INDIAN ARMY

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

Indian Army Agniveer: भारतीय सैन्याच्या अग्निवीर भरती रॅलीत सहभागी होणाऱ्या तरुणांसाठी केवळ शारीरिक तयारीच नव्हे, तर सर्व आवश्यक कागदपत्रे योग्य पद्धतीने सोबत ठेवणे अत्यंत गरजेचे आहे. भरती प्रक्रियेदरम्यान अनेक उमेदवारांना केवळ कागदपत्रे अपूर्ण असल्यामुळे किंवा आवश्यक प्रमाणपत्रे सोबत नसल्यामुळे अडचणींचा सामना करावा लागतो. हे लक्षात घेऊन भारतीय सेना भरती महानिदेशालयाने उमेदवारांसाठी आवश्यक कागदपत्रांची यादी आणि महत्त्वाच्या मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.

देशभरात भारतीय सैन्यातर्फे झोननुसार अग्निवीर भरती रॅली आयोजित केल्या जात आहेत. ठरलेल्या वेळापत्रकानुसार विविध राज्ये आणि शहरांमधून तरुण सैन्यात भरती होण्याचे स्वप्न उराशी बाळगून रॅलीत सहभागी होत आहेत. तरुणांमधील देशसेवेचा उत्साह स्पष्टपणे दिसून येतो. मात्र, भरती प्रक्रियेत यशस्वी होण्यासाठी शारीरिकक्षमतेसोबतच कागदपत्रांची तयारी करणे देखील तितकेच महत्त्वाचे मानले जाते.

कोणकोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत?

भारतीय सेना भरती महानिदेशालयाच्या FAQ मालिकेनुसार, अग्निवीर भरती रॅलीत सहभागी होणाऱ्या उमेदवारांना खालील मूळ कागदपत्रे सोबत घेऊन जाणे अनिवार्य आहे:

  • १० वीची मूळ गुणपत्रिका (मार्कशीट)
  • बोर्ड प्रमाणपत्र
  • जात प्रमाणपत्र (SC/ST/OBC)
  • आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS) प्रमाणपत्र (लागू असल्यास)
  • उत्पन्न प्रमाणपत्र
  • रहिवासी (डोमिसाईल) प्रमाणपत्र
  • सरपंचांनी जारी केलेले चारित्र्य प्रमाणपत्र
  • स्पोर्ट्स कोटा प्रमाणपत्र (लागू असल्यास)
  • [Aadhaar Redacted] (टीप: मूळ ओळखपत्र सोबत ठेवावे)
  • अलीकडील पासपोर्ट आकाराचे फोटो
  • भरती रॅलीचे प्रवेशपत्र (Admit Card)
यापैकी एखादे आवश्यक कागदपत्र नसल्यास, उमेदवाराला कागदपत्र पडताळणीच्या वेळी अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.

किती झेरॉक्स प्रती (फोटोकॉपी) सोबत न्याव्यात?

भारतीय सैन्याने स्पष्ट केले आहे की, सर्व आवश्यक कागदपत्रांच्या दोन-दोन झेरॉक्स प्रती सोबत नेणे बंधनकारक आहे. प्रत्येक झेरॉक्स प्रत स्वप्रमाणित किंवा कोणत्याही राजपत्रित (Gazetted) अधिकाऱ्याद्वारे प्रमाणित असावी. यामुळे कागदपत्र पडताळणीची प्रक्रिया जलद आणि सुलभ होते. रॅलीच्या ठिकाणी कोणतीही घाई किंवा गोंधळाची स्थिती निर्माण होऊ नये म्हणून सर्व कागदपत्रे आधीच एका स्वतंत्र फाइल किंवा फोल्डरमध्ये व्यवस्थित ठेवण्याचा सल्ला उमेदवारांना देण्यात आला आहे.

रॅलीला जाण्यापूर्वी काय तपासावे?

रॅलीसाठी घरून निघण्यापूर्वी सर्व कागदपत्रांची एकदा नीट तपासणी करून घ्या. प्रवेशपत्र, ओळखपत्र, प्रमाणपत्रे आणि त्यांच्या प्रमाणित प्रती पूर्ण असल्याची खात्री करा. याशिवाय, नियोजित वेळेपूर्वी रॅलीच्या ठिकाणी पोहोचणे देखील अत्यंत आवश्यक आहे. वेळेवर पोहोचल्यास कागदपत्र पडताळणी आणि इतर औपचारिकता कोणत्याही समस्येशिवाय पूर्ण करता येतात.

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दलालांपासून कसे सावध राहावे?

भरतीच्या नावाखाली काही दलाल आणि बनावट एजंट संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करू शकतात, असा विशेष इशारा भारतीय सैन्याने उमेदवारांना दिला आहे. अशी व्यक्ती नोकरी मिळवून देण्याच्या किंवा निवड निश्चित करण्याच्या नावाखाली पैसे मागतात. भरती प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक आणि गुणवत्तेवर आधारित असते, असे सैन्याने स्पष्ट केले आहे. कोणतीही बाहेरची व्यक्ती किंवा दलाल सेना भरती प्रभावित करू शकत नाही. त्यामुळे उमेदवारांनी केवळ स्वतःच्या मेहनतीवर आणि तयारीवर विश्वास ठेवावा आणि कोणत्याही खोट्या वस्त्या किंवा प्रलोभनांना बळी पडू नये.

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भरतीत यशाचा मंत्र काय आहे?

तज्ज्ञांच्या मते, अग्निवीर भरतीत यशासाठी शारीरिक फिटनेस, कागदपत्रांची पूर्ण तयारी आणि आत्मविश्‍वास हे तीनों घटक समान महत्त्वाचे आहेत. उमेदवारांनी सर्व आवश्यक कागदपत्रे आधीच तयार ठेवली, वेळेवर रॅलीच्या ठिकाणी पोहोचले आणि अधिकृत सूचनांचे पालन केले, तर भरती प्रक्रिया अधिक सोपी होऊ शकते. कोणत्याही पात्र उमेदवाराचे केवळ कागदपत्रांच्या कमतरतेमुळे नुकसान होऊ नये, यासाठी भारतीय सेना देखील सातत्याने अधिकृत FAQ आणि मार्गदर्शक तत्त्वांच्या माध्यमातून योग्य माहिती पुरवत आहे.

Web Title: Indian army agniveer rally required documents marathi news

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Published On: Aug 05, 2026 | 06:24 PM

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