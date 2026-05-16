Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • Karnataka Hijab Order School Dress Code Pakistan Uniform Rules Jeans Tshirt Ban

pakistan School Dress Code: कर्नाटकमध्ये हिजाबला परवानगी; मग पाकिस्तानातील शाळांमधील ‘या’ कडक नियमांची का होतेय चर्चा?

pakistan School Dress Code: कर्नाटक सरकारने हिजाबबंदीचा जुना आदेश मागे घेतला आहे. आता युनिफॉर्मसोबत हिजाब, जनेऊ घालता येणार. जाणून घ्या शेजारील पाकिस्तानातील शाळांमध्ये कोणता ड्रेस कोड आहे.

Updated On: May 16, 2026 | 10:36 AM
pakistan school

फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया

Follow Us:
Follow Us:

pakistan School Dress Code: कर्नाटकातील हिजाब संदर्भातील नवीन निर्णयानंतर देशभरात स्कूल ड्रेस कोडबाबत पुन्हा एकदा चर्चा रंगली आहे. इतर देशांमध्येही शाळेतील ड्रेस कोडबाबत असे कडक नियम आहेत का? असा प्रश्न अनेकांना पडत आहे. विशेषत: शेजारील देश पाकिस्तानात शालेय विद्यार्थ्यांसाठी कोणते कपडे अनिवार्य आहेत? आणि कोणत्या कपड्यांवर बंदी आहे? चला तर मग जाणून घेऊया यासंदर्भात सविस्तर माहिती ..

सरकारी शाळांमध्ये ‘हे’ युनिफॉर्म वापरणे सक्तीचे

अहवालानूसार, पाकिस्तानातील बहुतांश सरकारी शाळांमध्ये मुलींसाठी सलवार कमीजसोबत ओढणी हाच युनिफॉर्म वापरण्यास बंधनकारक आहे. तर मुलांसाठी फॉर्मल शर्ट आणि पॅन्ट अनिवार्य आहे. अनेक शाळांमध्ये गणवेशाचे रंगही ठरलेले आहेत. जसे की राखाडी (ग्रे) पांढरा किंवा निळा..

जीन्स, टी-शर्ट आणि घट्ट कपड्यांवर बंदी

गेल्या वर्षी (२०२५ मध्ये) पाकिस्तानच्या पंजाब प्रांतात एक आदेश देण्यात आला होता. ज्यात शाळांमध्ये टी शर्ट आणि घट्ट कपडे घालण्यावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली होती. या आदेशानुसार असे स्पष्ट करण्यात आले होते की, शाळा ही शिक्षणाची जागा आहे, फॅशन दाखवण्याची नाही. या निर्णयानंतर सरकारी आणि अनेक खाजगी शाळांमध्ये पारंपारिक आणि सैल कपडे घालणे सक्तीचे करण्यात आले होते. याशिवाय मुस्लिम बहुसंख्य देशांच्या शाळांमध्ये ओढणी किंवा हिजाब हा युनिफॉर्म एक भाग होता.

NEET UG 2026 : “एक मंत्री आणि पालक म्हणून मी…” धर्मेंद्र प्रधान यांनी नीटच्या पेपरफुटीवर काय दिला कडक इशारा?

भारतात कर्नाटकमध्ये काय बदल झाला?

दुसरीकडे भारतात तत्कालीन कर्नाटक सरकारने एक मोठा निर्णय घेत २०२२ चा तो जुना आदेश मागे घेतला आहे. ज्यामध्ये वर्गात हिजाब घालण्यावर बंदी घालण्यात आली होती. राज्य सरकारने भाजप सरकारचा जुना आदेश रद्द केला आहे.

नवीन आदेश काय आहे?

कर्नाटक शासनाने दिलेल्या आदेशानुसार, सरकारी, अनुदानित आणि खाजगी शैक्षणिक संस्थाना युनिफॉर्म् पूर्वीप्रमाणे अनिवार्य केला आहे. या आदेशानुसार, विद्यार्थ्यांना युनिफॉर्मसोबतच हिजाब, जनवे, पगडी, शिवमाला आणि रुद्राक्ष यांसारखी आपल्या श्रद्धेशी संबंधित मर्यादित पारंपारिक व धार्मिक प्रतिके परिधान करण्याची परवानगी असेल.

NEET UG 2026: नीट परीक्षेचा पेपर नक्की छापला जातो कुठे? कडक सुरक्षा असूनही पेपर फुटलाच कसा? वाचा हा विशेष रिपोर्ट

Web Title: Karnataka hijab order school dress code pakistan uniform rules jeans tshirt ban

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 16, 2026 | 10:36 AM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IMD Rain Alert: ‘या’ दिवशी केरळमध्ये धडकणार मान्सून; उष्णतेपासून दिलासा मिळणार

IMD Rain Alert: ‘या’ दिवशी केरळमध्ये धडकणार मान्सून; उष्णतेपासून दिलासा मिळणार

May 18, 2026 | 02:35 AM
शंभरहून अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या सराईताला ठोकल्या बेड्या; अलंकार पोलिसांची मोठी कारवाई

शंभरहून अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या सराईताला ठोकल्या बेड्या; अलंकार पोलिसांची मोठी कारवाई

May 18, 2026 | 12:30 AM
Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ

Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ

May 18, 2026 | 12:30 AM
DC vs RR: राजस्थान ‘बेहाल’! अक्षर-राहुलच्या खेळीने ‘मिशन Play Off सुरूच’, रॉयल्सचा 5 विकेट्सने पराभव

DC vs RR: राजस्थान ‘बेहाल’! अक्षर-राहुलच्या खेळीने ‘मिशन Play Off सुरूच’, रॉयल्सचा 5 विकेट्सने पराभव

May 17, 2026 | 11:40 PM
Ahilyanagar Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी खोल खड्यात… , 2 ठार

Ahilyanagar Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी खोल खड्यात… , 2 ठार

May 17, 2026 | 10:15 PM
कमी किंमतीत उत्तम पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी या आहेत खास बजेट कार्स, मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये मोठी मागणी

कमी किंमतीत उत्तम पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी या आहेत खास बजेट कार्स, मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये मोठी मागणी

May 17, 2026 | 09:39 PM
RR Vs DC Live: राजस्थानचा दिल्लीला ‘तिहेरी’ दणका; ‘या’ खेळाडूंनी मारले मैदान, दिल्लीला 194 रन्सची गरज

RR Vs DC Live: राजस्थानचा दिल्लीला ‘तिहेरी’ दणका; ‘या’ खेळाडूंनी मारले मैदान, दिल्लीला 194 रन्सची गरज

May 17, 2026 | 09:23 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM