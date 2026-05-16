pakistan School Dress Code: कर्नाटकातील हिजाब संदर्भातील नवीन निर्णयानंतर देशभरात स्कूल ड्रेस कोडबाबत पुन्हा एकदा चर्चा रंगली आहे. इतर देशांमध्येही शाळेतील ड्रेस कोडबाबत असे कडक नियम आहेत का? असा प्रश्न अनेकांना पडत आहे. विशेषत: शेजारील देश पाकिस्तानात शालेय विद्यार्थ्यांसाठी कोणते कपडे अनिवार्य आहेत? आणि कोणत्या कपड्यांवर बंदी आहे? चला तर मग जाणून घेऊया यासंदर्भात सविस्तर माहिती ..
अहवालानूसार, पाकिस्तानातील बहुतांश सरकारी शाळांमध्ये मुलींसाठी सलवार कमीजसोबत ओढणी हाच युनिफॉर्म वापरण्यास बंधनकारक आहे. तर मुलांसाठी फॉर्मल शर्ट आणि पॅन्ट अनिवार्य आहे. अनेक शाळांमध्ये गणवेशाचे रंगही ठरलेले आहेत. जसे की राखाडी (ग्रे) पांढरा किंवा निळा..
गेल्या वर्षी (२०२५ मध्ये) पाकिस्तानच्या पंजाब प्रांतात एक आदेश देण्यात आला होता. ज्यात शाळांमध्ये टी शर्ट आणि घट्ट कपडे घालण्यावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली होती. या आदेशानुसार असे स्पष्ट करण्यात आले होते की, शाळा ही शिक्षणाची जागा आहे, फॅशन दाखवण्याची नाही. या निर्णयानंतर सरकारी आणि अनेक खाजगी शाळांमध्ये पारंपारिक आणि सैल कपडे घालणे सक्तीचे करण्यात आले होते. याशिवाय मुस्लिम बहुसंख्य देशांच्या शाळांमध्ये ओढणी किंवा हिजाब हा युनिफॉर्म एक भाग होता.
दुसरीकडे भारतात तत्कालीन कर्नाटक सरकारने एक मोठा निर्णय घेत २०२२ चा तो जुना आदेश मागे घेतला आहे. ज्यामध्ये वर्गात हिजाब घालण्यावर बंदी घालण्यात आली होती. राज्य सरकारने भाजप सरकारचा जुना आदेश रद्द केला आहे.
कर्नाटक शासनाने दिलेल्या आदेशानुसार, सरकारी, अनुदानित आणि खाजगी शैक्षणिक संस्थाना युनिफॉर्म् पूर्वीप्रमाणे अनिवार्य केला आहे. या आदेशानुसार, विद्यार्थ्यांना युनिफॉर्मसोबतच हिजाब, जनवे, पगडी, शिवमाला आणि रुद्राक्ष यांसारखी आपल्या श्रद्धेशी संबंधित मर्यादित पारंपारिक व धार्मिक प्रतिके परिधान करण्याची परवानगी असेल.
