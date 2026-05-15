Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

पेट्रोल – डिझेलची आजपासून 3 रुपयांनी दरवाढ झाल्याने वाहनधारकांना मोठा फटका बसत आहे.आखाती देशातील युद्धाचा परिणाम संपूर्ण देशावर होत आहे.त्यामुळे गेल्या काही दिवसापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी काटकसर करण्याचं आवाहन देशातील जनतेला केलं होतं..परिणामी आजपासून प्रत्यक्षात पेट्रोल – डिझेलची 3 रुपयांनी वाढ झाली आहे.. त्यामुळे कोल्हापुरातील वाहनधारकांनी केंद्र सरकारवर तीव्र संताप व्यक्त केला आहे..शिवाय इंधन दरवाढ केल्याने केंद्र वाहनधारकांनी केंद्र सरकारचा चांगलाच समाचार घेतला आहे.
