Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • Neet Ug 2026 Paper Leak Printing Process Security Measures Investigation Updates

NEET UG 2026: नीट परीक्षेचा पेपर नक्की छापला जातो कुठे? कडक सुरक्षा असूनही पेपर फुटलाच कसा? वाचा हा विशेष रिपोर्ट

NEET UG 2026 Paper Leak: नीट परीक्षा २०२६ का रद्द झाली? प्रश्नपत्रिका कशी तयार होते आणि छपाईच्या ठिकाणी कोणती सुरक्षा असते? पेपरफुटीमागचे संभाव्य कारण जाणून घ्या या सविस्तर रिपोर्टमध्ये.

Updated On: May 14, 2026 | 01:04 PM
neet

फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया

Follow Us:
Follow Us:

NEET UG 2026 Paper Leak: देशातील सर्वात मोठी वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा ‘नीट यूजी २०२६’  पेपरफुटीच्या प्रकरणामुळे पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. या घटनेमुळे लाखो विद्यार्थी आणि पालकांसमोर एकच प्रश्न उभा राहिला आहे की, इतकी कडक सुरक्षा असतानाही पेपर फुटतो कसा? आणि या प्रश्नपत्रिका नक्की कुठे छापल्या जातात?

अशी तयार केली जाते गोपनीय टीम

नीटसारख्या राष्ट्रीय स्तरावरील परीक्षेची प्रश्नपत्रिका तयार करणे ही अत्यंत गोपनीय प्रक्रिया आहे. यासाठी एनटीए देशभरातील ज्येष्ठ प्राध्यापक, शास्त्रज्ञ आणि विषय तज्ञांची गुप्त टीम तयार करते. हे सर्व तज्ञ अत्यंत कडक गोपनीय नियमांच्या अधीन राहून काम करतात. तसेच हा संपूर्ण पेपर एनसीईआरटी NCERT) च्या अभ्यासक्रमावर अवलंबून असतो.

Sugar Export Ban:साखर निर्यातीवर २०२६ पर्यंत बंदी! भारताकडून सर्वाधिक साखर खरेदी करणारे देश कोणते? जाणूून घ्या…

हाय सिक्युरिटी प्रिंटिंग प्रेसमध्ये प्रश्नपत्रिकांची छपाई

सुरवातीला हजारो प्रश्नांचा समूह असतो. ज्यात सोपे, मध्यम आणि कठीण स्तराचे प्रश्न असतात.त्यानंतर तज्ञ समिती अंतिम प्रश्नांची निवड करते. प्रश्नपत्रिका तयार झाल्यानंतर हाय सिक्युरिटी प्रिंटिंग प्रेसमध्ये पाठवली जाते. ज्या ठिकाणी छपाई होते. तो संपूर्ण परिसर ‘नो नेटवर्क झोन’ घोषित केला जातो. येथे मोबाईल, कॅमेरा किंवा कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक उपकरणाला परवानगी नसते.

हाय-सिक्युरिटी प्रिंटिंग प्रेस आणि सुरक्षेचे नियम

छपाईच्या ठिकाणी जॅमर्स लावले जातात. जेणेकरून कोणतेही वायरलेस कम्युनिकेशन होऊ शकणार नाही. प्रेसच्या प्रत्येक भागात २४ तास सीसीटीव्ही असतात. येथे प्रत्येक गेटवर सुरक्षा रक्षक तैनात असतात आणि बाहेरील व्यक्तीला प्रवेश पूर्णपणे बंद असतो.

NEET पेपरफुटीचे धागेदोरे आता लातूरमध्ये? सराव परीक्षेतील ४२ प्रश्न जसेच्या तसे कसे आले?

हायटेक सुरक्षा आणि जीपीएस ट्रॅकिंग

प्रश्नपत्रिकेच्या प्रत्येक पेपरवर वॉटरमार्क असतो. प्रश्नपत्रिका सीलबंद केल्यानंतर त्या जीपीएस(GPS)  ट्रॅकिंग असलेल्या वाहनांमधून स्ट्रॉंन्ग रूम आणि परीक्षा केंद्रांपर्यंत पोहोचवल्या जातात. हे प्रश्नपत्रिकांचे बॉक्स डिजिटल लॉकने बंद केले जाते. जे केवळ ओटीपी आणि अधिकृत अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितच उघडता येते.

प्राथमिक अंदाजानुसार प्रिंटिंग प्रेस, पेपर सेटिंग प्रक्रिया किंवा वाहतुकीच्या कोणत्याही टप्प्यावर ही गडबड झाल्याची शक्याता वर्तवली जात आहे. काही अहवालानुसार, परीक्षेच्या काही दिवस आधीच गेस पेपर काही लोकांपर्यंत पोहचला होता.

Web Title: Neet ug 2026 paper leak printing process security measures investigation updates

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 14, 2026 | 01:04 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

NEET Paper leak Case: धर्मेंद्र प्रधान यांना त्वरित पदावरून हटवा, NEET पेपरफुटीवरून राहुल गांधी यांची मागणी
1

NEET Paper leak Case: धर्मेंद्र प्रधान यांना त्वरित पदावरून हटवा, NEET पेपरफुटीवरून राहुल गांधी यांची मागणी

नीट पेपरफुटीमुळे विद्यार्थी नैराश्येच्या गर्तेत; कठोर व पारदर्शक यंत्रणा उभारण्याची मागणी
2

नीट पेपरफुटीमुळे विद्यार्थी नैराश्येच्या गर्तेत; कठोर व पारदर्शक यंत्रणा उभारण्याची मागणी

Paper Leak Laws: पेपर लीक केल्यास ‘या’ देशात होते थेट फाशीची शिक्षा! एकदा वाचाच येथील कडक कायद्यांबद्दल…
3

Paper Leak Laws: पेपर लीक केल्यास ‘या’ देशात होते थेट फाशीची शिक्षा! एकदा वाचाच येथील कडक कायद्यांबद्दल…

NEET Paper Leak: NEET पेपरफुटीचं पुणे कनेक्शन उघड! मनीषा वाघमारेसह आणखी एकाला CBIची अटक
4

NEET Paper Leak: NEET पेपरफुटीचं पुणे कनेक्शन उघड! मनीषा वाघमारेसह आणखी एकाला CBIची अटक

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
बारामती तालुक्यातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण; ‘या’ परिसरात पुन्हा बिबट्याचा वावर

बारामती तालुक्यातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण; ‘या’ परिसरात पुन्हा बिबट्याचा वावर

May 17, 2026 | 12:30 AM
KKR vs GT Live : रनफेस्टमध्ये केकेआरची बाजी; हायस्कोरिंग सामन्यात 29 धावांनी दणदणीत विजय

KKR vs GT Live : रनफेस्टमध्ये केकेआरची बाजी; हायस्कोरिंग सामन्यात 29 धावांनी दणदणीत विजय

May 16, 2026 | 11:36 PM
Aarthik Deshbhakti आता सिनेसृष्टीत! कमल हासन स्पष्ट शब्दातच बोलले, देशभरातील Filmmakers ला केले आवाहन

Aarthik Deshbhakti आता सिनेसृष्टीत! कमल हासन स्पष्ट शब्दातच बोलले, देशभरातील Filmmakers ला केले आवाहन

May 16, 2026 | 09:24 PM
KKR vs GT IPL LIVE Score: कॅमरून ग्रीन – अंगकृष रघुवंशीने पाडला 6 चा पाऊस, कोलकाताने उभा केला 247 धावांचा डोंगर

KKR vs GT IPL LIVE Score: कॅमरून ग्रीन – अंगकृष रघुवंशीने पाडला 6 चा पाऊस, कोलकाताने उभा केला 247 धावांचा डोंगर

May 16, 2026 | 09:17 PM
भारतातील EV स्पर्धा आता नव्या टप्प्यात; Hyundai ची भारतात संशोधनावर मोठी भर

भारतातील EV स्पर्धा आता नव्या टप्प्यात; Hyundai ची भारतात संशोधनावर मोठी भर

May 16, 2026 | 09:07 PM
NEET पेपरफुटीवर भडकला Vishal Dadlani! पोस्ट करत व्यक्त केला राग, राजकारण्यांच्या शिक्षणाला धरलं निशाण्यावर

NEET पेपरफुटीवर भडकला Vishal Dadlani! पोस्ट करत व्यक्त केला राग, राजकारण्यांच्या शिक्षणाला धरलं निशाण्यावर

May 16, 2026 | 08:56 PM
Playoffs Scenarios: ‘असे’ घडले तर RCB जाणार प्लेऑफच्या शर्यतीतून बाहेर? धक्कादायक समीकरण उडवेल झोप

Playoffs Scenarios: ‘असे’ घडले तर RCB जाणार प्लेऑफच्या शर्यतीतून बाहेर? धक्कादायक समीकरण उडवेल झोप

May 16, 2026 | 08:49 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM
KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

May 16, 2026 | 03:10 PM