NEET UG 2026 Paper Leak: देशातील सर्वात मोठी वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा ‘नीट यूजी २०२६’ पेपरफुटीच्या प्रकरणामुळे पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. या घटनेमुळे लाखो विद्यार्थी आणि पालकांसमोर एकच प्रश्न उभा राहिला आहे की, इतकी कडक सुरक्षा असतानाही पेपर फुटतो कसा? आणि या प्रश्नपत्रिका नक्की कुठे छापल्या जातात?
नीटसारख्या राष्ट्रीय स्तरावरील परीक्षेची प्रश्नपत्रिका तयार करणे ही अत्यंत गोपनीय प्रक्रिया आहे. यासाठी एनटीए देशभरातील ज्येष्ठ प्राध्यापक, शास्त्रज्ञ आणि विषय तज्ञांची गुप्त टीम तयार करते. हे सर्व तज्ञ अत्यंत कडक गोपनीय नियमांच्या अधीन राहून काम करतात. तसेच हा संपूर्ण पेपर एनसीईआरटी NCERT) च्या अभ्यासक्रमावर अवलंबून असतो.
Sugar Export Ban:साखर निर्यातीवर २०२६ पर्यंत बंदी! भारताकडून सर्वाधिक साखर खरेदी करणारे देश कोणते? जाणूून घ्या…
सुरवातीला हजारो प्रश्नांचा समूह असतो. ज्यात सोपे, मध्यम आणि कठीण स्तराचे प्रश्न असतात.त्यानंतर तज्ञ समिती अंतिम प्रश्नांची निवड करते. प्रश्नपत्रिका तयार झाल्यानंतर हाय सिक्युरिटी प्रिंटिंग प्रेसमध्ये पाठवली जाते. ज्या ठिकाणी छपाई होते. तो संपूर्ण परिसर ‘नो नेटवर्क झोन’ घोषित केला जातो. येथे मोबाईल, कॅमेरा किंवा कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक उपकरणाला परवानगी नसते.
छपाईच्या ठिकाणी जॅमर्स लावले जातात. जेणेकरून कोणतेही वायरलेस कम्युनिकेशन होऊ शकणार नाही. प्रेसच्या प्रत्येक भागात २४ तास सीसीटीव्ही असतात. येथे प्रत्येक गेटवर सुरक्षा रक्षक तैनात असतात आणि बाहेरील व्यक्तीला प्रवेश पूर्णपणे बंद असतो.
NEET पेपरफुटीचे धागेदोरे आता लातूरमध्ये? सराव परीक्षेतील ४२ प्रश्न जसेच्या तसे कसे आले?
प्रश्नपत्रिकेच्या प्रत्येक पेपरवर वॉटरमार्क असतो. प्रश्नपत्रिका सीलबंद केल्यानंतर त्या जीपीएस(GPS) ट्रॅकिंग असलेल्या वाहनांमधून स्ट्रॉंन्ग रूम आणि परीक्षा केंद्रांपर्यंत पोहोचवल्या जातात. हे प्रश्नपत्रिकांचे बॉक्स डिजिटल लॉकने बंद केले जाते. जे केवळ ओटीपी आणि अधिकृत अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितच उघडता येते.
प्राथमिक अंदाजानुसार प्रिंटिंग प्रेस, पेपर सेटिंग प्रक्रिया किंवा वाहतुकीच्या कोणत्याही टप्प्यावर ही गडबड झाल्याची शक्याता वर्तवली जात आहे. काही अहवालानुसार, परीक्षेच्या काही दिवस आधीच गेस पेपर काही लोकांपर्यंत पोहचला होता.