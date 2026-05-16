Accident: मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेवरील ‘मिसिंग लिंक’वर भीषण अपघात; तिघांचा मृत्यू

मुंबई-पुणे महामार्गावरील ‘मिसिंग लिंक’ परिसरात बसने तीन खाजगी वाहनांना धडक दिल्याने भीषण अपघात झाला. तिघांचा मृत्यू, चार जखमी; वाहतुकीवर तासाभर परिणाम, पोलिस तपास सुरू.

Updated On: May 16, 2026 | 09:40 AM
  • अपघातात तिघांचा दुर्दैवी मृत्यू, चार जखमी (त्यात 2 गंभीर)
  • बचावकार्यासाठी हेल्प फाउंडेशनने गॅस कटर वापरून वाहनांतून लोक बाहेर काढले
  • सलग दोन अपघातांमुळे महामार्गावरील वाहतुकीवर मोठा परिणाम
मुंबई: मुंबई येथून एक दुर्दैवी घटना समोर आली आहे. मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील नव्याने सुरु झालेल्या ‘मिसिंग लिंक’ परिसरात शुक्रवारी भीषण अपघात झाल्याची घटना समोर आली आहे. या अपघातात तीन जणांचा मृत्यू झाला. तर चार जण गंभीर जखमी झाले आहेत. हा अपघात नेमका कश्यावरुन झाला याचे कारण शोधण्याचे काम सुरु असून मृतांची ओळख पटविण्याचे प्रयत्न सुरु आहे.

काय घडलं नेमकं?

मुंबई- पुणे महामार्गावर बसची ३ खाजगी वाहनांना जोरदार धडक दिल्याने हा अपघात झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे. या भीषण अपघातात तिघांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. तर चार जण जखमी झाले असून २ जण गंभीर जखमी झाल्याची माहिती आहे. अपघातग्रस्त वाहनात अडकलेल्या नागरिकांना हेल्प फाउंडेशन या बचाव टीमकडून गॅस कटरच्या सहाय्याने सुरक्षित बाहेर काढण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न सुरू होते.

या अपघातानंतर वाहने बाजूला करण्यात पोलिसांना उशिरा यश आले आहे. महामार्गावर वाहतूक कोंडी बघता दुसऱ्या लेनवरून वाहने सोडण्यात आल्याची माहिती आहे. दरम्यान, या अपघातात वाहनांचे मोठे नुकसान झाले असून मिसिंगलिंक पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. या घटनेने खळबळ उडाली आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: अपघात कुठे घडला?

    Ans: मुंबई-पुणे महामार्गावरील ‘मिसिंग लिंक’ परिसरात अपघात घडला.

  • Que: अपघातात किती जण ठार झाले आणि किती जखमी?

    Ans: तिघांचा मृत्यू झाला, चार जखमी असून त्यापैकी दोन गंभीर आहेत.

  • Que: अपघाताची प्राथमिक कारणे काय सांगितली आहेत?

    Ans: बसने तीन खाजगी वाहनांना धडक दिल्याने आणि अतिवेग व निष्काळजीपणामुळे हा अपघात झाला असे प्राथमिक माहितीत सांगितले आहे.

Published On: May 16, 2026 | 09:40 AM

