Instagram चं नवं Instants बनलंय डोक्याला ताप? कसं कराल बंद? फॉलो करा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस
नवीन अॅप आयफोन यूजर्ससाठी अॅपल अॅप स्टोअर आणि अँड्रॉईड यूजर्ससाठी गुगल प्ले स्टोअरवर उपलब्ध आहे. नवीन अॅप नागरिकांना त्यांची माहिती सुरक्षित ठेण्यासाठी, अपडेट करण्यासाठी आणि दुसऱ्यांसोबत शेअर करण्यासाठी मदत करणार आहे. नव्या अॅपमध्ये क्यूआर-बेस्ड आधार शेयरिंग, फेस ऑथेंटिकेशन, बायोमेट्रिक लॉक कंट्रोल आणि सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन शेयरिंग सारखे फीचर्स देखील देण्यात आले आहेत. ज्यामुळे यूजर्सचा अनुभव अधिक स्मार्ट होणार आहे. (फोटो सौजन्य – X)
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर पोस्ट शेअर करत UIDAI ने माहिती दिली आहे की, mAadhaar अॅप लवकरच बंद होणार आहे. पोस्टमध्ये असं सांगितलं आहे की, mAadhaar ॲप लवकरच बंद होत आहे. आता नवीन Aadhaar ॲपसह अधिक स्मार्ट, वेगवान आणि सुरक्षित डिजिटल प्रवासाचा अनुभव घ्या. सुरक्षित क्यूआर-आधारित Aadhaar शेअरिंगपासून ते वर्धित गोपनीयता नियंत्रणे आणि आधार सेवांमध्ये अखंड प्रवेशापर्यंत… नवीन ॲप तुमची डिजिटल ओळख, अनुभव अधिक सोपा करण्यासाठी डिझाइन केले आहे. आताच आधार ॲप डाउनलोड करा.
यूजर्सना अधिक चांगला अनुभव मिळावा यासाठी नवीन Aadhaar ॲप 13 भारतीय भाषांना सपोर्ट करते. UIDAI ने दिलेल्या माहितीनुसार, नवीन आधार ॲपमधील सर्वात मोठे फीचर क्यूआर-बेस्ड आधार शेयरिंग आणि ऑफलाइन आइडेंटिटी व्हेरिफिकेशन आहे. ‘सिलेक्टिव शेयर’ फीचरच्या मदतीने यूजर्स त्यांचा आधार नंबर न सांगता त्यांची ओळख व्हेरिफाय करू शकतात.
The #mAadhaar App is retiring soon. Now experience a smarter, faster, and more secure digital journey with the new #AadhaarApp. From secure QR-based #Aadhaar sharing to enhanced privacy controls and seamless access to Aadhaar services — the new app is designed to make your… pic.twitter.com/snfeUx4Rgr — Aadhaar (@UIDAI) May 15, 2026
यूजर्स निवडू शकतात की, त्यांना कोणती माहिती शेअर करायची आहे, जसे फोटो, नाव, वय, लिंग, मोबाईल नंबर, पत्ता किंवा आधार स्टेटस. हा ॲप एक QR कोड देखील जनरेट करतो, ज्याला ओळखीसाठी ऑथराइज्ड टर्मिनल्सवर स्कॅन केला जाऊ शकतो. UIDAI चं असं म्हणणं आहे की, ॲपद्वारे यूजर्स आधार संबंधित मोबाईल नंबर आणि पत्ता थेट अपडेट करू शकणार आहेत. यूजर्स प्रोफाइल सेक्शनमध्ये जाऊन कुटूंबातील जास्तीत जास्त 5 सदस्यांना त्यांच्या अकाऊंटमध्ये जोडू शकणार आहेत.
यामध्ये बायोमेट्रिक लॉकिंग कंट्रोल्स देखील देण्यात आले आहेत. याचा वापर करून फिंगरप्रिंट, फेस आणि आइरिस ऑथेंटिकेशन डेटा लॉक केला जाऊ शकतो. ज्यामुळे तुमच्या डेटाचा कोणताही चुकीचा वापर केला जाऊ नये. गरज असल्यासे ॲपद्वारे हे लॉक हटवले देखील जाऊ शकते. जुन्या mAadhaar ॲपमधील डेटा नव्या ॲपवर ट्रांसफर होणार की नाही, याबाबत अद्याप कोणतीही माहिती शेअर करण्यात आली नाही.