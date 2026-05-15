Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

ठाण्यात संजय राऊत यांच्या विरोधात युवासेना आक्रमक झाली असून आंदोलन करत जोरदार निषेध नोंदवण्यात आला. यावेळी आंदोलकांनी संजय राऊतांचा पुतळा जाळत घोषणाबाजी केली. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांनी हस्तक्षेप करत काही आंदोलनकर्त्यांना ताब्यात घेतले.
