NEET UG 2026 New Exam Date Announced: वैद्यकीय क्षेत्रात करिअर करू इच्छिणाऱ्या उमेद्वारांसाठी नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने (NTA) एक महत्त्वाची सूचना दिली आहे. नुकत्याच झालेल्या पेपरफुटीमुळे नीट यूजी २०२६ ची परीक्षा रद्द झाल्यानंतर आता एजन्सीने २१ जून २०२६ रोजी नव्याने परीक्षा घेण्याचे सांगितले आहे. या संदर्भात शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी पत्रकार परिषद घेतली असून यावेळी त्यांनी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका स्पष्ट केली आहे.
यावेळी शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले की, नुकत्याच नीट यूजी २०२६ च्या संदर्भात झालेल्या गैरप्रकाराबाबत प्रशासनाला अधिक कड़क पावले उचलण्यास भाग पाडले आहे. पैशांच्या जोरावर कोणताही ‘मनी बॅग’ किंवा ‘परीक्षा माफिया’ पात्र विद्यार्थ्यांची जागा हेरावून घेणार नाही, याची काळजी घेणे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे जे कोणी असे धांदली प्रयत्न करतील त्यांना गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल.
NEET UG 2026 : थलपथी विजय यांची ‘नीट’ रद्द करण्याची मागणी; मग आता परीक्षा होणार की नाही ?
तसेच ते पुढे म्हणाले की, सध्याच्या तंत्रज्ञानाच्या युगात प्रशासन तांत्रिक आव्हांनावर मात करण्यासाठी समर्थ आहे. एक मंत्री आणि एक जागरूक पालक म्हणून सरकार तुमच्या चिंता समजून घेत आहे, म्हणूनच हे क़डक निर्णय घेण्यात आले आहेत.
पुनर्परीक्षेच्या घोषणेबाबत एनटीएने विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. या परिक्षेसाठी उमेदवाराकडून कोणतेही आणि नवीन अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नाही. परीक्षा रद्द करणे हा पूर्णपणे सरकारचा निर्णय असल्याने २१ जूनच्या परीक्षेसाठी कोणतीही अतिरिक्त रक्कम भरावी लागणार नाही. परीक्षा सुरळीत पार पाडण्यासाठी एनटीएने १४ जूनपर्यंत प्रवेशपत्र जारी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. या परीक्षाप्रक्रियेत ‘झिरो एरर’ सुनिश्चित करणे एनटीएची जबाबदारी असेल.
NEET UG 2026: नीट परीक्षेचा पेपर नक्की छापला जातो कुठे? कडक सुरक्षा असूनही पेपर फुटलाच कसा? वाचा हा विशेष रिपोर्ट
शिक्षणमंत्री धर्मेद्र प्रधान यांनी स्पष्ट केले की, पुढील वर्षापासून विद्यार्थ्यांची परीक्षा संगणकावर आधारित(Computer Based Test) असेल. तसेच परीक्षेची वेळ १५ मिनिटांनी वाढवली जाणार आहे. म्हणजेच विद्यार्थ्यांना पेपर सोडवण्यासाठी आता १५ मिनिटे अधिक मिळतील. आतापर्यंत ही परीक्षा ओएमआर(OMR) शीटवर घेतली जात असल्याने पेपर लीक होण्याची शक्यता अधिक असायची.