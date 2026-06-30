मंगळवार, 30 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • Maharashtra Maha Tet Exam Online 2027 Cbt Mode Msce Pattern Change

Maha TET Exam Online: महा टीईटी परीक्षा पुढच्या वर्षापासून ऑनलाईन होणार; पेपर लीकनंतर राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

Updated On: Jun 30, 2026 | 01:14 PM IST
जाहिरात
सारांश

Maharashtra TET Exam Online 2027 CBT Mode : महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (MAHA TET 2027) पुढील वर्षापासून ऑनलाईन म्हणजेच कॉम्प्युटर आधारित (CBT) मोडमध्ये घेतली जाईल. या ऐतिहासिक निर्णयाचा सविस्तर तपशील येथे वाचा.

online

फोटो सौजन्य- नवराष्ट्र टीम

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

Maharashtra TET Exam Online 2027 CBT Mode : महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) २८ जून २०२६ रोजी आयोजित केली जाणार होती, परंतु परीक्षेच्या अवघ्या एक दिवस आधी पेपर लीक झाल्याची घटना समोर आल्यानंतर ही परीक्षा तडकाफडकी रद्द करण्यात आली. दरम्यान, या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला असून, परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सुरक्षित करण्यासाठी पुढील वर्षापासून (२०२७) टीईटी परीक्षा ऑनलाईन म्हणजेच कॉम्प्युटर आधारित (CBT) मोडमध्ये आयोजित केली जाईल, अशी घोषणा केली आहे.

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेकडून (MSCE) वर्ष २०२७ पासून महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा कंम्प्युटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोडमध्ये घेतली जाईल. यासाठी सरकार एका विशेष समितीची स्थापना करणार असून, ही समिती ऑनलाईन परीक्षेची रूपरेषा आणि व्यवस्था तयार करेल. आतापर्यंत महाराष्ट्र टीईटी परीक्षा ऑफलाईन मोडमध्ये म्हणजेच पेन आणि पेपर / ओएमआर (OMR) आधारित पद्धतीने घेतली जात होती. यामध्ये उमेदवारांना प्रश्नपत्रिका दिली जायची आणि उत्तरे ओएमआर शीटवर वर्तुळ करून भरावी लागत असत.

नीटनंतर आता टीईटी (TET) परीक्षाही ऑनलाईन

नीट (NEET) पेपर लीक प्रकरणानंतर सरकारने पहिली परीक्षा रद्द करून पुन्हा परीक्षा घेतली होती. ३ मे नंतर २१ जून रोजी पुन्हा नीट री-एग्जाम घेण्यात आली. यानंतर पुढील वर्षापासून नीट परीक्षा सीबीटी मोडमध्ये आयोजित करण्याची घोषणा करण्यात आली. आता अगदी त्याच धर्तीवर, महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षेच्या पेपर लीक प्रकरणानंतर ही परीक्षा देखील पुढील वर्षापासून ऑनलाईन घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

Maharashtra TET Paper Leak: टीईटी पेपर लीक प्रकरणाचे धागेदोरे बिहारमध्ये; ‘या’ मुख्य आरोपीच्या पत्नीला पाटणातून करण्यात आली अटक

महाराष्ट्र टीईटीची प्रश्नपत्रिका परीक्षेपूर्वी लीक झाल्यामुळे परीक्षा रद्द करावी लागली होती. यामुळे परीक्षा पद्धती अधिक मजबूत आणि सुरक्षित करण्यासाठी सरकारवर दबाव वाढला होता. आता ऑनलाईन परीक्षा लागू करण्याच्या या तयारीला पेपर लीकसारख्या गैरप्रकारांना आळा घालण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल मानले जात आहे.

यावर्षी होणारी ‘महा टीईटी’ परीक्षाही ऑनलाईन होणार का?

या वर्षीची म्हणजेच २०२६ मध्ये होणारी महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा ऑनलाईन मोडमध्ये होणार नाही. ही परीक्षा पूर्वीप्रमाणेच प्रश्नपत्रिका आणि ओएमआर शीट आधारित ऑफलाईन पद्धतीनेच घेतली जाईल. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना आधीच्याच परीक्षा पॅटर्ननुसार (Exam Pattern) तयारी करावी लागणार आहे.

RRB Technician Recruitment 2026: रेल्वेत टेक्निशियन पदांसाठी बंपर भरती; आजपासून अर्ज सुरू, जाणून घ्या पात्रता

तथापि, पेपर लीकच्या घटनेनंतर परीक्षेच्या सुरक्षेत अधिक कडकपणा आणि काही मोठे बदल पाहायला मिळू शकतात. सध्यातरी, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने महाराष्ट्र टीईटी परीक्षा २०२६ च्या नवीन तारखेबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती दिलेली नाही, मात्र लवकरच नवीन परीक्षेची तारीख जाहीर केली जाण्याची शक्यता आहे.

Web Title: Maharashtra maha tet exam online 2027 cbt mode msce pattern change

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 30, 2026 | 01:14 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘शिक्षणमंत्री राजीनामा द्या, अध्यक्ष राजीनामा द्या’! ‘टीईटी’ पेपरफुटीच्या निषेधार्थ विविध विद्यार्थी संघटनांचे जोरदार आंदोलन
1

‘शिक्षणमंत्री राजीनामा द्या, अध्यक्ष राजीनामा द्या’! ‘टीईटी’ पेपरफुटीच्या निषेधार्थ विविध विद्यार्थी संघटनांचे जोरदार आंदोलन

‘आधीच तरुण आपल्यावर ओरडतोय…’; TET पेपरफुटीवरून सुधीर मुनगंटीवार यांचा सरकारला घरचा आहेर; भर अधिवेशनात फटकारलं
2

‘आधीच तरुण आपल्यावर ओरडतोय…’; TET पेपरफुटीवरून सुधीर मुनगंटीवार यांचा सरकारला घरचा आहेर; भर अधिवेशनात फटकारलं

TET Paper Leak: टीईटी पेपरफुटी प्रकरणात अटक केलेल्या तिघांना ८ दिवसांची पोलीस कोठडी; अनेक मोठे खुलासे होण्याची शक्यता
3

TET Paper Leak: टीईटी पेपरफुटी प्रकरणात अटक केलेल्या तिघांना ८ दिवसांची पोलीस कोठडी; अनेक मोठे खुलासे होण्याची शक्यता

TET पेपरफुटी विरोधात युवक काँग्रेस आक्रमक; शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्या बंगल्यासमोर जोरदार आंदोलन
4

TET पेपरफुटी विरोधात युवक काँग्रेस आक्रमक; शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्या बंगल्यासमोर जोरदार आंदोलन

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Maha TET Exam Online: महा टीईटी परीक्षा पुढच्या वर्षापासून ऑनलाईन होणार; पेपर लीकनंतर राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

Maha TET Exam Online: महा टीईटी परीक्षा पुढच्या वर्षापासून ऑनलाईन होणार; पेपर लीकनंतर राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

Jun 30, 2026 | 01:14 PM
Samir Paranjape Restaurant: अभिनेता समीर परांजपेचं व्यवसाय क्षेत्रात पहिलं पाऊल, ‘या’ शहरात सुरू केलं ‘परांजपे उपहार गृह’

Samir Paranjape Restaurant: अभिनेता समीर परांजपेचं व्यवसाय क्षेत्रात पहिलं पाऊल, ‘या’ शहरात सुरू केलं ‘परांजपे उपहार गृह’

Jun 30, 2026 | 01:08 PM
Sangli Crime: प्रेमातून लग्न ठरलं, पण अट ठरली वादाची; 19 वर्षीय तरुणाची आत्महत्या, नेमकं प्रकरण काय?

Sangli Crime: प्रेमातून लग्न ठरलं, पण अट ठरली वादाची; 19 वर्षीय तरुणाची आत्महत्या, नेमकं प्रकरण काय?

Jun 30, 2026 | 01:04 PM
Scam Alert: IRCTC च्या नावाने सुरू आहे स्कॅम! गृह मंत्रालयाने जारी केला अलर्ट; तिकीट बुक करण्यापूर्वी नक्की तपासा ‘या’ गोष्टी

Scam Alert: IRCTC च्या नावाने सुरू आहे स्कॅम! गृह मंत्रालयाने जारी केला अलर्ट; तिकीट बुक करण्यापूर्वी नक्की तपासा ‘या’ गोष्टी

Jun 30, 2026 | 01:02 PM
FIFA World Cup 2026: जर्मनीला फसवून केले वर्ल्डकपच्या बाहेर? रेफ्रीने मुद्दाम दिले फाऊल, वर्ल्ड चॅम्पियन खेळाडूचा आरोप

FIFA World Cup 2026: जर्मनीला फसवून केले वर्ल्डकपच्या बाहेर? रेफ्रीने मुद्दाम दिले फाऊल, वर्ल्ड चॅम्पियन खेळाडूचा आरोप

Jun 30, 2026 | 01:02 PM
महसूल कर्मचाऱ्यांच्या बदलीचे आदेश पूर्णतः रद्द करा; रोहन सुरवसे पाटील यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

महसूल कर्मचाऱ्यांच्या बदलीचे आदेश पूर्णतः रद्द करा; रोहन सुरवसे पाटील यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

Jun 30, 2026 | 01:00 PM
Maharashtra Politics : सचिन अहिर यांनी का सोडली ठाकरे गटाची साथ? राजकीय निर्णयामागची ‘ही’ कारणे चर्चेत

Maharashtra Politics : सचिन अहिर यांनी का सोडली ठाकरे गटाची साथ? राजकीय निर्णयामागची ‘ही’ कारणे चर्चेत

Jun 30, 2026 | 12:57 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Jun 29, 2026 | 03:42 PM
Latur : “पगार मिळेपर्यंत हटणार नाही…”; लातूर महापालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प

Latur : “पगार मिळेपर्यंत हटणार नाही…”; लातूर महापालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प

Jun 29, 2026 | 03:39 PM
NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

Jun 28, 2026 | 03:43 PM
Chatrapati Sambhajinagar : गेल्या ७ वर्षांपासून उपक्रम; महिलांकडून त्रासलेल्या पुरुषांची आर्त हाक!

Chatrapati Sambhajinagar : गेल्या ७ वर्षांपासून उपक्रम; महिलांकडून त्रासलेल्या पुरुषांची आर्त हाक!

Jun 28, 2026 | 03:38 PM
NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

Jun 27, 2026 | 03:45 PM
RATNAGIRI: चिपळूण काँग्रेसची संघटनात्मक बांधणी; नव्या पदाधिकाऱ्यांना जबाबदारी

RATNAGIRI: चिपळूण काँग्रेसची संघटनात्मक बांधणी; नव्या पदाधिकाऱ्यांना जबाबदारी

Jun 27, 2026 | 03:41 PM
AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

Jun 25, 2026 | 03:44 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा