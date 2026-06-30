Maharashtra TET Paper Leak: टीईटी पेपर लीक प्रकरणाचे धागेदोरे बिहारमध्ये; ‘या’ मुख्य आरोपीच्या पत्नीला पाटणातून करण्यात आली अटक

Maharashtra TET Paper Leak 2026 Latest News: महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) २०२६ च्या पेपर लीक प्रकरणाशी संबंधित एका मोठ्या कारवाईत ठाणे पोलिसांनी मुख्य आरोपीच्या पत्नीला बिहारमधील पाटणा येथून अटक केली आहे, अशी माहिती अधिकाऱ्यांकडून मिळाली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अटक करण्यात आलेल्या आरोपी महिला सुमन कुमारी असून, ती या प्रकरणातील संशयित आरोपी बिजेंद्र कुमार गुप्ता याची पत्नी आहे.
यापूर्वी, महाराष्ट्र टीईटी २०२६ पेपर लीकचा तपास करणाऱ्या विशेष तपास पथकाने (SIT) या घोटाळ्यामागील आंतरराज्यीय नेटवर्कचा पर्दाफाश केला होता. बिहारमधील एक रहिवासी या संपूर्ण घोटाळ्याचा मुख्य सुत्रधार असल्याचे ‘एसआयटी’च्या सूत्रांनी सांगितले होते.
‘एसआयटी’च्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या पेपर लीकमध्ये सामील असलेला आणखी एक मुख्य आरोपी हरियाणात असल्याचे आढळून आला असून, विविध राज्यांमध्ये तपास सुरू आहे. दरम्यान, या घोटाळ्याप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या आरोपींना रविवारी भिवंडी न्यायालयात हजर करण्यात आले होते.
सरकारी वकील अॅडव्होकेट मारिया अन्सारी यांनी सांगितले की, या प्रकरणाचा तपास ६ जुलैपर्यंत सुरू राहील आणि तोपर्यंत महाराष्ट्रातील मुख्य आरोपीला न्यायालयात हजर केले जाईल. अन्सारी यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले, “६ जुलैपर्यंत तपास सुरू राहील आणि पथकाला तोपर्यंत चौकशी पूर्ण करावी लागेल. महाराष्ट्रातील मुख्य आरोपीला त्या तारखेपर्यंत न्यायालयात सादर केले जाईल. तसेच, आरोपींपैकी एकावर वैद्यकीय उपचारही करण्यात आले आहेत.”
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भिवंडी पोलिसांनी गोपनीय माहितीच्या आधारे यापूर्वी एका ठिकाणी धाड टाकून टीईटी पेपर लीक प्रकरणी तीन जणांना ताब्यात घेतले होते, ज्यामुळे ही परीक्षा पुढे ढकलावी लागली होती. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, धाडीदरम्यान प्रश्नपत्रिकांचे अनेक संच जप्त करण्यात आले होते आणि त्यांची पडताळणी केली असता परीक्षा साहित्य लीक झाल्याची पुष्टी झाली. यानंतर ठाणे पोलिसांनी या प्रकरणाच्या सखोल तपासासाठी विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन केले.
या गैरव्यवहारात सहभागी असलेल्या सर्वांवर कडक कारवाई केली जाईल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. मुख्य सुत्रधारांवर ‘महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा’ (MCOCA – मकोका) अंतर्गत कारवाई करण्याचा प्रस्ताव उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिला आहे.
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भिवंडीत पोलिसांच्या तपासादरम्यान प्रश्नपत्रिका लीक झाल्याची बाब समोर आल्यानंतर, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने २८ जून रोजी राज्यभरात होणारी शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला होता, असे परिषदेने जारी केलेल्या अधिकृत पत्रकात म्हटले आहे.