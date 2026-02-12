Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
आता मिटेल बेरोजगारी? नोकरीच्या मोठमोठ्या संधी! देशभरात… रोजगाराची लाट; वाचा

बेरोजगारांसाठी महत्वाची बातमी! जर तुम्ही नोकरीच्या शोधात असाल तर ही बातमी नक्की वाचा. नोकरीच्या शोधात असलेल्या तरुणांसाठी इंडिया एग्झिम बँक, एसबीआय, रेल्वे आणि बीएसएनएलमध्ये मोठी भरती जाहीर झाली आहे.

Updated On: Feb 12, 2026 | 03:04 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

नोकरीच्या शोधात असलेल्या तरुणांसाठी विविध शासकीय आणि बँकिंग क्षेत्रातून मोठ्या प्रमाणावर भरती जाहीर करण्यात आली आहे. इंडिया एग्झिम बँक, स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय), रेल्वे विभाग आणि बीएसएनएल या संस्थांकडून हजारो पदांसाठी अर्ज मागविण्यात आले आहेत. इच्छुक उमेदवारांनी संबंधित संकेतस्थळावर जाऊन वेळेत अर्ज करावा.

महाराष्ट्र शासनासोबत काम करण्यास उत्सुक! शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात ‘एआयएफ’ संस्था

इंडिया एग्झिम बँकेत २० पदांसाठी भरती

इंडिया एग्झिम बँकेमध्ये डेप्युटी मॅनेजर पदासाठी एकूण २० रिक्त जागा भरण्यात येणार आहेत. बँकिंग क्षेत्रात करिअर करण्याची इच्छा असलेल्या पदवीधरांसाठी ही चांगली संधी आहे. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख १५ फेब्रुवारी २०२६ अशी आहे. उमेदवारांनी शैक्षणिक पात्रता आणि इतर आवश्यक निकषांची माहिती अधिकृत संकेतस्थळावरून घ्यावी. अर्ज प्रक्रिया ऑनलाइन असून इच्छुकांनी eximbankindia.in या संकेतस्थळावर जाऊन अर्ज सादर करावा.

एसबीआयमध्ये २०५० पदांसाठी संधी

देशातील सर्वात मोठ्या बँकांपैकी एक असलेल्या स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये (एसबीआय) सर्कल बेस्ड ऑफिसर (CBO) पदासाठी तब्बल २०५० रिक्त जागा जाहीर करण्यात आल्या आहेत. बँकिंग क्षेत्रात स्थिर आणि चांगल्या करिअरच्या शोधात असलेल्या उमेदवारांसाठी ही मोठी संधी मानली जात आहे. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख १८ फेब्रुवारी २०२६ आहे. उमेदवारांनी पदवीधर असणे आवश्यक असून इतर पात्रता अटींसाठी अधिकृत जाहिरात पाहावी. अर्ज करण्यासाठी sbi.co.in या संकेतस्थळावर भेट द्यावी.

रेल्वे ग्रुप डीमध्ये २१,९९१ जागा

रेल्वे विभागाकडून ग्रुप डी अंतर्गत विविध लेव्हल-१ पदांसाठी मोठी भरती जाहीर करण्यात आली आहे. एकूण २१,९९१ पदे भरण्यात येणार आहेत. दहावी उत्तीर्ण तसेच एनसीव्हीटीकडून राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रमाणपत्र असलेल्या उमेदवारांना अर्ज करता येणार आहे. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख २ मार्च २०२६ अशी आहे. इच्छुक उमेदवारांनी rrbapply.gov.in या संकेतस्थळावर जाऊन ऑनलाइन अर्ज सादर करावा. रेल्वेमधील ही भरती देशभरातील उमेदवारांसाठी महत्त्वाची संधी ठरणार आहे.

शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करण्याचे आदिवासी विकास विभागाचे आवाहन! आदिवासी विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षणाची संधी

बीएसएनएलमध्ये १२० पदांची भरती

दूरसंचार क्षेत्रातील सार्वजनिक कंपनी बीएसएनएलमध्ये विविध विभागांमध्ये एकूण १२० रिक्त जागा भरण्यात येणार आहेत. दूरसंचार आणि वित्त क्षेत्रात काम करण्याची इच्छा असलेल्या उमेदवारांसाठी ही चांगली संधी आहे. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख ७ मार्च २०२६ अशी आहे. पात्रता निकष आणि अर्ज प्रक्रियेची सविस्तर माहिती अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. वरील सर्व भरती प्रक्रियेसाठी उमेदवारांनी अर्ज करण्यापूर्वी अधिकृत जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी. आवश्यक कागदपत्रे, शैक्षणिक पात्रता, वयोमर्यादा आणि अर्ज शुल्क याबाबतची माहिती संकेतस्थळावर तपासावी. अंतिम तारखेपूर्वी अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. नोकरीच्या शोधात असलेल्या तरुणांनी या संधींचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन संबंधित विभागांकडून करण्यात आले आहे.

Web Title: Marathi latest recruitment news

Get Latest Marathi News, Maharashtra News

Published On: Feb 12, 2026 | 03:03 PM

Topics:  

