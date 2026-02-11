Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Career »
  • Tribal Development Department Appeals To Apply For Scholarships

शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करण्याचे आदिवासी विकास विभागाचे आवाहन! आदिवासी विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षणाची संधी

अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी परदेशात उच्च शिक्षणासाठी २०२६-२७ साठी शिष्यवृत्ती योजना जाहीर करण्यात आली आहे. पदव्युत्तर, पदविका आणि पीएचडी अभ्यासक्रमासाठी एकूण ४० विद्यार्थ्यांची निवड होणार आहे.

Updated On: Feb 11, 2026 | 08:32 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या गुणवंत विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षण घेण्यासाठी आदिवासी विकास विभागामार्फत महत्त्वाची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी परदेशातील नामांकित विद्यापीठांमध्ये पदव्युत्तर पदविका, पदव्युत्तर पदवी तसेच पीएचडी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. या योजनेंतर्गत एकूण ४० पात्र विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाणार आहे.

Police Recruitment: महाराष्ट्रात जम्बो पोलीस भरती! १४८ जागांसाठी १५ हजारांहून अधिक अर्ज, पोलीस अधीक्षकांचे महत्त्वपूर्ण निर्देश

प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, मुंबई यांनी इच्छुक आणि पात्र विद्यार्थ्यांनी तात्काळ ऑनलाईन अर्ज करण्याचे आवाहन केले आहे. ही योजना गुणवंत आदिवासी विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जाचे शिक्षण मिळवून देण्यासाठी राबविण्यात येत असून राज्य शासनाकडून संपूर्ण शैक्षणिक सहाय्य उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.

पात्रतेच्या निकषांनुसार उमेदवार तसेच त्यांचे आई-वडील किंवा पालक भारताचे नागरिक आणि महाराष्ट्र राज्याचे अधिवासी असणे आवश्यक आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये परदेशातील शैक्षणिक संस्थेत प्रवेश घेतलेला किंवा प्रवेशासाठी पात्र असलेला उमेदवार अर्ज करू शकतो. संबंधित विद्यापीठाचे अद्ययावत (२०२६ मधील) क्यूएस वर्ल्ड रँकिंग २०० च्या आत असणे बंधनकारक आहे. विहित निकषांनुसार पात्र विद्यार्थी उपलब्ध न झाल्यास ही अट ३०० क्रमांकापर्यंत शिथिल केली जाईल.

उमेदवाराच्या कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न (आर्थिक वर्ष २०२५-२६) सर्व स्रोतांद्वारे मिळून ८ लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे. पात्र उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास उत्पन्न मर्यादा १० लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्याची तरतूद आहे. योजनेच्या सविस्तर अटी, शर्ती, वयोमर्यादा, शैक्षणिक अर्हता, अनुज्ञेय लाभ आणि निवड प्रक्रिया याबाबतची माहिती आदिवासी विकास विभागाच्या https://fs.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

इंग्रजी विषयाच्या परीक्षेत ४२ गैरप्रकार उघड! अमरावतीत २२ प्रकार; मुंबई, कोल्हापूरात गैरप्रकार नाही

इच्छुक विद्यार्थ्यांनी केवळ ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करणे बंधनकारक असून आवश्यक प्रमाणपत्रे व कागदपत्रे अर्जासोबत अपलोड करावीत. ऑनलाईन अर्जाव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही माध्यमातून केलेले अर्ज ग्राह्य धरले जाणार नाहीत. अर्जासंदर्भातील सर्व सूचना अर्जदारांना त्यांच्या नोंदणीकृत ईमेलद्वारे कळविण्यात येतील, असे प्रसिद्धीपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

Web Title: Tribal development department appeals to apply for scholarships

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 11, 2026 | 08:32 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

महाराष्ट्र शासनासोबत काम करण्यास उत्सुक! शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात ‘एआयएफ’ संस्था
1

महाराष्ट्र शासनासोबत काम करण्यास उत्सुक! शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात ‘एआयएफ’ संस्था

इंग्रजी विषयाच्या परीक्षेत ४२ गैरप्रकार उघड! अमरावतीत २२ प्रकार; मुंबई, कोल्हापूरात गैरप्रकार नाही
2

इंग्रजी विषयाच्या परीक्षेत ४२ गैरप्रकार उघड! अमरावतीत २२ प्रकार; मुंबई, कोल्हापूरात गैरप्रकार नाही

सार्वजनिक विद्यापीठांतील प्राध्यापक भरतीसाठी कार्यपद्धती जाहीर; UGC निकषांवर आधारित भरती
3

सार्वजनिक विद्यापीठांतील प्राध्यापक भरतीसाठी कार्यपद्धती जाहीर; UGC निकषांवर आधारित भरती

Washim News: वाशिम जिल्ह्यात पोलिस भरती प्रक्रियेला उद्यापासून सुरुवात; पारदर्शकतेवर भर ‘पोलिस अधीक्षक अनुज तारे’
4

Washim News: वाशिम जिल्ह्यात पोलिस भरती प्रक्रियेला उद्यापासून सुरुवात; पारदर्शकतेवर भर ‘पोलिस अधीक्षक अनुज तारे’

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“रितू तावडेंनी मुंबईकरांसाठी आक्रमक…”; BMC च्या सभागृहात काय म्हणाले CM फडणवीस?

“रितू तावडेंनी मुंबईकरांसाठी आक्रमक…”; BMC च्या सभागृहात काय म्हणाले CM फडणवीस?

Feb 11, 2026 | 08:32 PM
IND vs NAM, T20 World Cup Live Streaming : भारत विरुद्ध नामिबिया सामना कधी, कुठे आणि कसा लाईव्ह पहाल? वाचा सविस्तर 

IND vs NAM, T20 World Cup Live Streaming : भारत विरुद्ध नामिबिया सामना कधी, कुठे आणि कसा लाईव्ह पहाल? वाचा सविस्तर 

Feb 11, 2026 | 08:32 PM
शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करण्याचे आदिवासी विकास विभागाचे आवाहन! आदिवासी विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षणाची संधी

शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करण्याचे आदिवासी विकास विभागाचे आवाहन! आदिवासी विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षणाची संधी

Feb 11, 2026 | 08:32 PM
“ओढे, बंधारे, तलाव…”, आशुतोष काळे यांच्या पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांना ‘या’ महत्वाच्या सूचना

“ओढे, बंधारे, तलाव…”, आशुतोष काळे यांच्या पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांना ‘या’ महत्वाच्या सूचना

Feb 11, 2026 | 08:31 PM
Bangladesh Elections : निवडणुकीच्या तोंडावर बांगलादेशचे हिंदू कार्ड? Dipu Das च्या कुटुंबाला मदत म्हणून लाखांचे पॅकेज

Bangladesh Elections : निवडणुकीच्या तोंडावर बांगलादेशचे हिंदू कार्ड? Dipu Das च्या कुटुंबाला मदत म्हणून लाखांचे पॅकेज

Feb 11, 2026 | 08:20 PM
वर्षानुवर्षे वापरलेली उशी धुळीने झालीये काळी-पिवळी? पाण्याचा एक थेंबही न वापरता करा स्वछ; ही भन्नाट ट्रिक आहे कामाची

वर्षानुवर्षे वापरलेली उशी धुळीने झालीये काळी-पिवळी? पाण्याचा एक थेंबही न वापरता करा स्वछ; ही भन्नाट ट्रिक आहे कामाची

Feb 11, 2026 | 08:15 PM
Sadabhau Khot on Jayant Patil: “जयंत पाटील म्हणजे राजकारणातील शकुनी मामा”; सदाभाऊ खोतांचा खळबळजनक आरोप

Sadabhau Khot on Jayant Patil: “जयंत पाटील म्हणजे राजकारणातील शकुनी मामा”; सदाभाऊ खोतांचा खळबळजनक आरोप

Feb 11, 2026 | 08:04 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Jalgaon News : पोलीस भरतीच्या मैदानी चाचणीला आजपासून सुरुवात

Jalgaon News : पोलीस भरतीच्या मैदानी चाचणीला आजपासून सुरुवात

Feb 11, 2026 | 07:56 PM
Latur : जिल्हा परिषदेवर महायुतीची सत्ता स्थापन होणार आमदार संजय बनसोडे यांचे मोठे विधान

Latur : जिल्हा परिषदेवर महायुतीची सत्ता स्थापन होणार आमदार संजय बनसोडे यांचे मोठे विधान

Feb 11, 2026 | 07:19 PM
Devendra Kothe : ‘सोलापूरचा डीएनए भाजपचा’; राजकीय ताकद झाली अधिक बळकट

Devendra Kothe : ‘सोलापूरचा डीएनए भाजपचा’; राजकीय ताकद झाली अधिक बळकट

Feb 11, 2026 | 07:06 PM
Sangli : सांगली जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष महायुतीचाच होणार – चंद्रकांत पाटील 

Sangli : सांगली जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष महायुतीचाच होणार – चंद्रकांत पाटील 

Feb 11, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये दिव्यांग बोर्ड कर्मचाऱ्यांचा संप; दिव्यांग बांधव त्रस्त

Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये दिव्यांग बोर्ड कर्मचाऱ्यांचा संप; दिव्यांग बांधव त्रस्त

Feb 11, 2026 | 05:38 PM
Bhiwandi : मोबाईल दुकानातील चोरी प्रकरणी दोन चोरट्यांना अटक ;23 लाखांचा मुद्देमाल जप्त

Bhiwandi : मोबाईल दुकानातील चोरी प्रकरणी दोन चोरट्यांना अटक ;23 लाखांचा मुद्देमाल जप्त

Feb 11, 2026 | 05:34 PM
Panvel : पनवेलमध्ये चंद्रकांत पाटलांच्या हस्ते झाले पिल्लई विद्यापीठाचे उद्घाटन

Panvel : पनवेलमध्ये चंद्रकांत पाटलांच्या हस्ते झाले पिल्लई विद्यापीठाचे उद्घाटन

Feb 11, 2026 | 03:02 PM