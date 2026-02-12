Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

संभाजीनगरमध्ये हायड्रोलिक चाचणीला ‘ब्रेक’! कंत्राटदाराची हमीपत्रानंतरही टाळाटाळ; प्रशासनाचा चाचणी न घेण्याचा निर्णय

छत्रपती संभाजीनगरमधील नवीन पाणीपुरवठा योजनेच्या ३८ किमी मुख्य जलवाहिनीची संपूर्ण हायड्रोलिक चाचणी न घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गळती झाल्यास दुरुस्तीचा खर्च कंत्राटदार उचलणार.

Updated On: Feb 12, 2026 | 03:00 PM
संभाजीनगरमध्ये हायड्रोलिक चाचणीला ‘ब्रेक’! कंत्राटदाराची हमीपत्रानंतरही टाळाटाळ; प्रशासनाचा चाचणी न घेण्याचा निर्णय
Follow Us:
Follow Us:

 

  • संभाजीनगरमध्ये हायड्रोलिक चाचणीला ‘ब्रेक’!
  • कंत्राटदाराची हमीपत्रानंतरही टाळाटाळ
  • प्रशासनाचा चाचणी न घेण्याचा निर्णय
Sambhajinagar New Water Scheme: छत्रपती संभाजीनगरमधील शहराच्या बहुप्रतिक्षीत नवीन पाणीपुरवठा योजनेतील जायकवाडी ते नक्षत्रवाडी दरम्यान टाकण्यात आलेल्या ३८ किलोमीटर लांबीच्या मुख्य जलवाहिनीची संपूर्ण हायड्रोलिक चाचणी न घेण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतल्याचे समोर आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांच्या उपस्थितीत झालेल्या आढावा बैठकीत कंत्राटदार कंपनीने जलवाहिनी फुटल्यास किंवा गळती झाल्यास दुरुस्तीचा खर्च स्वतः उचलण्याचे हमीपत्र दिल्यानंतरच ही चाचणी टाळण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करून सुमारे २७४० कोटी रुपये खर्चुन नवीन पाणीपुरवठा योजना राबविली जात आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या माध्यमातून जीव्हीपीआर या कंत्राटदार कंपनीकडून या प्रकल्पाची अमलबजावणी सुरू आहे. या अंतर्गत मुख्य जलवाहिनी, जॅकवेल, एमबीआर, जलशुद्धीकरण केंद्र, जलकुंभ तसेच २०००, १५०० आणि ११०० मिमी व्यासाच्या जोडवाहिन्यांचे काम पूर्णत्वास आले आहे.

जायकवाडी ते नक्षत्रवाडी या ३८ किमी अंतरावर २५०० मिमी व्यासाची मुख्य जलवाहिनी टाकण्यात आली आहे. या लाईनचे काम अंतिम टप्प्यात असून, सुरुवातीच्या आठ ते नऊ किलोमीटरपर्यंत हायड्रोलिक चाचणी घेण्यात आली होती. मात्र, उर्वरित भागाची पूर्ण क्षमतेने चाचणी करण्यात आलेली नाही. कामाच्या दरम्यान जलवाहिनीची अल्ट्रासाऊंड रेडिओलॉजी तपासणी करण्यात आल्याचे सांगितले जाते.

Chhatrapati Sambhajinagar: CTET केंद्रावर मंगळसूत्र उतरवल्याने संताप! हिंदू जनजागृती समितीची जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने

तज्ज्ञांनी व्यक्त केली चिंता

महत्त्वाच्या प्रकल्पात संपूर्ण हायड्रोलिक चाचणी न घेण्याचा निर्णय घेतल्याने काही तज्ज्ञांकडून चिंता व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः २५०० मिमी व्यासाच्या मुख्य लाईनसारख्या मोठ्या पायाभूत सुविधांमध्ये दाब चाचणी ही गुणवत्ता नियंत्रणाची मूलभूत प्रक्रिया मानली जाते. प्रशासनाने मात्र कंत्राटदाराच्या हमीपत्रामुळे आर्थिक जोखीम कमी होईल, असा दावा केला आहे. प्रत्यक्षात जलवाहिनी कार्यान्वित झाल्यानंतरच या निर्णयाची परिणामकारकता स्पष्ट होणार आहे. दरम्यान, योजनेचा पहिला टप्पा पूर्ण झाल्यानंतर शहराला दररोज २०० एमएलडी पाणीपुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट आहे. सध्या बहुतांश कामे पूर्णत्वास आली असून अंतिम चाचण्या आणि जोडणी प्रक्रिया सुरू आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत प्रकल्पाचा आढावा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत नुकत्याच झालेल्या बैठकीत प्रकल्पाचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि जीव्हीपीआर कंपनीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. मुख्य जलवाहिनीची पूर्ण हायड्रोलिक चाचणी घेणे आवश्यक नसल्याचे मत कंपनीकडून मांडण्यात आले. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी जलवाहिनीमध्ये भविष्यात कोणतीही गळती किंवा फुटीची घटना घडल्यास त्याची दुरुस्ती कंत्राटदाराने स्वतःच्या खर्चाने करावी, अशी अट घातली. कंपनीने याबाबत लेखी हमी दिल्यानंतरच चाचणी टाळण्याचा निर्णय अंतिम झाल्याचे सांगण्यात येते.

HSC Exam 2026: ‘उपरवाला सब देख रहा है…’, बारावीच्या परीक्षेत कॉपी बहाद्दरांना CCTV ने पकडलं; १९ जणांवर निलंबनाची कुऱ्हाड

हायड्रोलिक चाचणी म्हणजे काय?

  • जलवाहिनी टाकल्यानंतर तिची दाब सहन करण्याची क्षमता तपासण्यासाठी ही चाचणी घेतली जाते.
  • नियोजित क्षमतेपेक्षा अधिक दाब टाकून गळती किवा संरचनात्मक कमकुवतपणा तपासला जातो.
  • मोठ्या व्यासाच्या पाईपलाईनसाठी ही चाचणी तांत्रिकदृष्ट्‌या महत्वाची मानली जाते.
  • चाचणी टाळल्यास भविष्यातील दुरुस्ती खर्च आणि पाणीपुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो.

Web Title: Chhatrapati sambhajinagar new water scheme hydraulic test skipped contractor guarantee

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 12, 2026 | 03:00 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

शेतकरी घेणार इस्राईलमध्ये आधुनिक शेतीचे धडे! १० दिवसांचा विशेष अभ्यास दौरा; कृषी अधिकाऱ्यांसह पथक रवाना
1

शेतकरी घेणार इस्राईलमध्ये आधुनिक शेतीचे धडे! १० दिवसांचा विशेष अभ्यास दौरा; कृषी अधिकाऱ्यांसह पथक रवाना

Chhatrapati Sambhajinagar Crime: सहावीतील विद्यार्थ्यावर चार वर्गमित्रांकडून लैंगिक अत्याचार; पॉक्सोअंतर्गत गुन्हा
2

Chhatrapati Sambhajinagar Crime: सहावीतील विद्यार्थ्यावर चार वर्गमित्रांकडून लैंगिक अत्याचार; पॉक्सोअंतर्गत गुन्हा

Chhatrapati Sambhajinagar: CTET केंद्रावर मंगळसूत्र उतरवल्याने संताप! हिंदू जनजागृती समितीची जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने
3

Chhatrapati Sambhajinagar: CTET केंद्रावर मंगळसूत्र उतरवल्याने संताप! हिंदू जनजागृती समितीची जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने

HSC Exam 2026: ‘उपरवाला सब देख रहा है…’, बारावीच्या परीक्षेत कॉपी बहाद्दरांना CCTV ने पकडलं; १९ जणांवर निलंबनाची कुऱ्हाड
4

HSC Exam 2026: ‘उपरवाला सब देख रहा है…’, बारावीच्या परीक्षेत कॉपी बहाद्दरांना CCTV ने पकडलं; १९ जणांवर निलंबनाची कुऱ्हाड

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
स्वयंसेवी संस्थांच्या भागीदारीतून महाराष्ट्राचे होणार वेगाने परिवर्तन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचा विश्वास

स्वयंसेवी संस्थांच्या भागीदारीतून महाराष्ट्राचे होणार वेगाने परिवर्तन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचा विश्वास

Feb 12, 2026 | 03:41 PM
Nagpur: कोट्यवधींची थकबाकी; तरीही मुदतवाढ; सरकारच्या वाळू व्यवसायाच्या योजना अपयशी

Nagpur: कोट्यवधींची थकबाकी; तरीही मुदतवाढ; सरकारच्या वाळू व्यवसायाच्या योजना अपयशी

Feb 12, 2026 | 03:40 PM
Lucky Gemstone: गोमेद रत्न कोणत्या राशीच्या लोकांनी परिधान करणे आहे फायदेशीर

Lucky Gemstone: गोमेद रत्न कोणत्या राशीच्या लोकांनी परिधान करणे आहे फायदेशीर

Feb 12, 2026 | 03:40 PM
Best Study Tips : CBSE तसेच ICSE, राज्य बोर्डाचा परीक्षेचा हंगाम सुरु! मुलांनी स्ट्रेस फ्री कसे राहावे?

Best Study Tips : CBSE तसेच ICSE, राज्य बोर्डाचा परीक्षेचा हंगाम सुरु! मुलांनी स्ट्रेस फ्री कसे राहावे?

Feb 12, 2026 | 03:40 PM
न्यायालयाने पुन्हा नाकारला जामीन; राजपाल यादव आणखी ४ दिवस तुरुंगात, सोमवारी होणार सुनावणी

न्यायालयाने पुन्हा नाकारला जामीन; राजपाल यादव आणखी ४ दिवस तुरुंगात, सोमवारी होणार सुनावणी

Feb 12, 2026 | 03:39 PM
Raigad News : “मागण्या पूर्ण करा अन्यथा…” ; प्रलंबित मागण्यांसाठी कर्मचारी-शिक्षकांचे धरणे आंदोलन

Raigad News : “मागण्या पूर्ण करा अन्यथा…” ; प्रलंबित मागण्यांसाठी कर्मचारी-शिक्षकांचे धरणे आंदोलन

Feb 12, 2026 | 03:38 PM
नेहमी नेहमी मिरची-पुदिन्याची चटणी काय खाताय? यंदा घरी बनवा ‘पाटोळ्याची चटणी’, एकदा खाल तर रेसिपीचे फॅन व्हाल

नेहमी नेहमी मिरची-पुदिन्याची चटणी काय खाताय? यंदा घरी बनवा ‘पाटोळ्याची चटणी’, एकदा खाल तर रेसिपीचे फॅन व्हाल

Feb 12, 2026 | 03:34 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kalyan : खडे गोलवली नाला पुलाचे काम सुरू, दोन दिवस वाहतूक बंद

Kalyan : खडे गोलवली नाला पुलाचे काम सुरू, दोन दिवस वाहतूक बंद

Feb 12, 2026 | 02:54 PM
Jalna : ट्रेड डीलच्या अफवांमुळे सोयाबीनचे दर घसरले

Jalna : ट्रेड डीलच्या अफवांमुळे सोयाबीनचे दर घसरले

Feb 12, 2026 | 02:51 PM
Jalgaon News : पोलीस भरतीच्या मैदानी चाचणीला आजपासून सुरुवात

Jalgaon News : पोलीस भरतीच्या मैदानी चाचणीला आजपासून सुरुवात

Feb 11, 2026 | 07:56 PM
Latur : जिल्हा परिषदेवर महायुतीची सत्ता स्थापन होणार आमदार संजय बनसोडे यांचे मोठे विधान

Latur : जिल्हा परिषदेवर महायुतीची सत्ता स्थापन होणार आमदार संजय बनसोडे यांचे मोठे विधान

Feb 11, 2026 | 07:19 PM
Devendra Kothe : ‘सोलापूरचा डीएनए भाजपचा’; राजकीय ताकद झाली अधिक बळकट

Devendra Kothe : ‘सोलापूरचा डीएनए भाजपचा’; राजकीय ताकद झाली अधिक बळकट

Feb 11, 2026 | 07:06 PM
Sangli : सांगली जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष महायुतीचाच होणार – चंद्रकांत पाटील 

Sangli : सांगली जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष महायुतीचाच होणार – चंद्रकांत पाटील 

Feb 11, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये दिव्यांग बोर्ड कर्मचाऱ्यांचा संप; दिव्यांग बांधव त्रस्त

Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये दिव्यांग बोर्ड कर्मचाऱ्यांचा संप; दिव्यांग बांधव त्रस्त

Feb 11, 2026 | 05:38 PM