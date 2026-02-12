T20 World Cup 2026 : अफगाणिस्तानने सामना गमावला आता माजी कर्णधाराच्या अडचणी वाढल्या! मोहम्मद नबीला आयसीसीने ठोठावला दंड

T20 World Cup 2026 : अफगाणिस्तानचा संघाने विश्वचषकाचे दोन्ही सुरूवातीचे सामने गमावले आहेत. पहिला सामना न्यूझीलंडविरुद्ध पार पडला होता. तर दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या दुहेरी सुपर ओव्हर सामन्यात अफगाणिस्तानचा पराभव झाला. या सामन्यामध्ये गुरबाजने कमालीची कामगिरी केली पण संघाला विजयापर्यत नेऊ शकला नाही. सामना फारच रोमांचक झाला. हा पराभव अफगाणिस्तान संघासाठी खूप वेदनादायक असेल. सामन्यादरम्यान पंचांशी झालेल्या वादाचे अनुभवी खेळाडू मोहम्मद नबीलाही परिणाम भोगावे लागले.
आयसीसीने त्याला मोठा दंड ठोठावला आहे. लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या अफगाणिस्तानकडून फलंदाजी करण्यासाठी येत असताना, मोहम्मद नबी लुंगी न्गिडी यांच्या मनगटीच्या पट्ट्यावरून बराच वेळ पंचांशी वाद घालताना दिसला. परिणामी, आयसीसीने त्याला दोषी ठरवले आणि दंड ठोठावला. चला संपूर्ण कहाणी समजावून सांगूया.
NEP vs ITA, T20 World Cup 2026 : इटलीसमोर इंग्लंडला झुलवणाऱ्या नेपाळचे आव्हान! TOSS जिंकून घेतला गोलंदाजीचा निर्णय
आयसीसीने केलेल्या या कारवाईचा एक भाग म्हणून, मोहम्मद नबीला त्याच्या सामन्याच्या मानधनाच्या १५ टक्के दंड ठोठावण्यात आला आहे. पंचांशी झालेल्या वादामुळे त्याला आर्थिक फटका बसला आहे. दक्षिण आफ्रिकेकडून लुंगी न्गिदी गोलंदाजी करण्यासाठी आला तेव्हा मोहम्मद नबी अफगाणिस्तानच्या डावाच्या १४ व्या षटकात फलंदाजी करत होता. त्याने मनगटीवर पट्टी बांधली होती, ज्यामुळे नबीला फलंदाजी करण्यात अडचण येत होती. त्याने याबद्दल पंचांशी बोलले, परंतु जेव्हा त्यांनी नकार दिला तेव्हा तो त्यांच्याशी वाद घालताना दिसला.
Mohammad Nabi has been fined 15 per cent of his match fee and has received a demerit point for a level 1 breach of the ICC Code of Conduct. The breach – of Article 2.4 – relates to “Disobeying an Umpire’s instruction during an International Match.” Nabi engaged in a prolonged… pic.twitter.com/jMiHWvKYth — Cricbuzz (@cricbuzz) February 12, 2026
मोहम्मद नबीला त्याच्या कृतीसाठी आयसीसीने एक डिमेरिट पॉइंट दिला आहे. आयसीसीच्या आचारसंहितेच्या कलम २.४ चे उल्लंघन केल्याबद्दल त्याला शिक्षा करण्यात आली आहे. नबीने आपला गुन्हा कबूल केला आहे, त्यामुळे औपचारिक सुनावणीची आवश्यकता नाही. अफगाणिस्तान आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील सामना दुहेरी सुपर ओव्हरमध्ये गेला, जिथे अफगाण संघ शेवटच्या चेंडूवर चार धावांनी पराभूत झाला. अफगाणिस्तानच्या संघाने दोन्ही सामने गमावल्यानंतर आता त्याचे दोन सामने शिल्लक आहेत आणि त्याची सुपर 8 मध्ये जाण्याची संधी जवळजवळ नष्ट झाली आहे.