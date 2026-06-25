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NCERT Controversy: ६ वीच्या ‘कृष्णा’ पुस्तकावरून सोशल मीडियात वाद; शाकाहाराला प्राधान्य दिल्याच्या आरोपावर NCERT चे उत्तर

Updated On: Jun 25, 2026 | 03:04 PM IST
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सारांश

NCERT Controversy: इयत्ता ६ वीच्या कन्नड पाठ्यपुस्तकात शाकाहाराला प्रोत्साहन दिल्याच्या आरोपांवर राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने (NCERT) आपले अधिकृत स्पष्टीकरण जारी केले आहे.

एनसीईआरटी

फोटो सौजन्य- नवराष्ट्र टीम

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विस्तार

NCERT Controversy: अलीकडच्या काळात इयत्ता ६ वीच्या कन्नड भाषेच्या एनसीईआरटी (NCERT) पाठ्यपुस्तकाबाबत सोशल मीडिया आणि काही प्रसारमाध्यमांमध्ये अनेक प्रश्न उपस्थित केले गेले होते. या पुस्तकात शाकाहाराला प्रोत्साहन देण्यात आले असून मांसाहारी जेवणाकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा दावा या अहवालांमध्ये करण्यात आला होता. आता या संपूर्ण वादावर ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद’ (NCERT) ने आपली बाजू स्पष्ट केली आहे.

काय आहे नेमका वाद?

सोशल मीडियावरील काही पोस्ट आणि रिपोर्ट्समध्ये असा आरोप करण्यात आला होता कि, इयत्ता ६ वीच्या कन्नड पुस्तकात शाकाहाराला अवाजवी प्राधान्य देण्यात आले आहे. यानंतर या विषयावर मोठी चर्चा सुरू झाली. आता एनसीईआरटीने अधिकृत स्पष्टीकरण जारी करत पाठ्यपुस्तकात सर्व प्रकारच्या अन्नाचा उल्लेख करण्यात आला असून, कोणत्याही विशिष्ट खानपान पद्धतीचे समर्थन किंवा विरोध करण्यात आलेला नाही, असे स्पष्ट केले आहे.

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संतुलित आहारावर स्वतंत्र धडा

एनसीईआरटीने स्पष्ट केले की, या पुस्तकातील सहाव्या अध्यायात संतुलित आहाराचा विषय समाविष्ट करण्यात आला आहे. याशिवाय, पान क्रमांक ६३ वर ‘संतुलित आहार’ या शीर्षकाखाली हा विषय स्वतंत्रपणे समजावून सांगण्यात आला आहे. परिषदेच्या म्हणण्यानुसार, विद्यार्थ्यांना संतुलित पोषणाची योग्य माहिती मिळावी यासाठी संबंधित चित्रे आणि उदाहरणांमध्ये शाकाहारी आणि मांसाहारी अशा दोन्ही प्रकारच्या अन्नपदार्थांचा समावेश करण्यात आला आहे.

शाकाहाराला प्रोत्साहन दिल्याचा दावा फेटाळला

पाठ्यपुस्तकात कुठेही शाकाहार श्रेष्ठ असल्याचे म्हटलेले नाही आणि मांसाहारी जेवणाला विरोधही करण्यात आलेला नाही, असे एनसीईआरटीने म्हटले आहे. पुस्तकाचा उद्देश केवळ विद्यार्थ्यांना संतुलित आहार आणि पोषणाविषयी माहिती देणे हा आहे. तसेच, अभ्यासक्रमातील मजकुराबाबत केले जाणारे काही दावे तथ्यांवर आधारित नसून पुस्तकातील माहिती संदर्भाशिवाय (Out of Context) मांडली जात असल्याचेही परिषदेने नमूद केले आहे.

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Web Title: Ncert controversy class 6 kannada textbook krishna diet clarification

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Published On: Jun 25, 2026 | 03:04 PM

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