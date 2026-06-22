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NEET UG 2026: ‘टॉयलेटच्या फ्लश टँकमध्ये मोबाईल!’ नीट परीक्षेत विद्यार्थ्याची अजब शक्कल; पोलिसांनी रंगेहात पकडले

Updated On: Jun 22, 2026 | 12:41 PM IST
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सारांश

NEET UG 2026 Cheating Case: नीट फेरपरीक्षेदरम्यान हैदराबादमध्ये कॉपी करण्याचा एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. एका १८ वर्षीय विद्यार्थ्याने टॉयलेटच्या फ्लश टँकमध्ये फोन लपवून कॉपी करण्याचा प्रयत्न केला.

POLICE

फोटो सौजन्य- एआय

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विस्तार

NEET UG 2026 Hyderabad Cheating Case: देशातील सर्वात कठीण परीक्षांपैकी एक असलेली नीट परीक्षा वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये (मेडिकल कॉलेज) प्रवेश घेण्यासाठी आयोजित केली जाते. यावर्षी ही वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा २१ जून २०२६ रोजी दुपारी २ ते सायंकाळी ५.१५ या वेळेत पुन्हा आयोजित करण्यात आली होती. या दरम्यान, तेलंगणातील हैदराबादमधून एका विद्यार्थ्याने नक्कल (कॉपी) करण्यासाठी लढवलेली एक अजब शक्कल समोर आली आहे. तेलंगणाच्या हैदराबादमध्ये नीट फेरपरीक्षेत बसलेल्या एका १८ वर्षीय उमेदवाराने कॉपी करण्याचा प्रयत्न केला, ज्याला पोलिसांनी रंगेहात पकडले. परीक्षा सुरू असताना परीक्षा केंद्राच्या वॉशरुममधील फ्लश टँकमध्ये आपला फोन लपवून ठेवल्याचा आणि तो काढून फोनमधून प्रश्नांची उत्तरे पाहून कॉपी करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप या उमेदवारावर आहे.

कडक सुरक्षेनंतरही परीक्षा केंद्राच्या वॉशरुममध्ये फोन कसा पोहोचला?

पोलीस प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, अचमपेटच्या राहणाऱ्या या विद्यार्थ्याने परीक्षा केंद्रात प्रवेश करण्यापूर्वीच फोन शाळेच्या आवारात (नीट परीक्षा केंद्रात) लपवून ठेवला होता. कॉपी करण्याच्या योजनेनुसार हा विद्यार्थी सकाळी ७ वाजताच केंद्रावर पोहोचला होता आणि त्याने वॉशरुमच्या व्हेंटिलेटरमध्ये (खिडकीत) मोबाईल फोन ठेवून दिला. विद्यार्थ्याला व्हेंटिलेटरपर्यंत पोहोचणे यासाठी शक्य झाले कारण ती खिडकी शाळेच्या बाहेरील भिंतीला लागून होती. यानंतर, सकाळी ११ वाजता हा विद्यार्थी पुन्हा वॉशरुममध्ये गेला आणि त्याने एका झिप-लॉक कव्हरमध्ये (प्लॅस्टिक पिशवीत) फोन ठेवून तो टॉयलेटच्या फ्लश टँकमध्ये लपवून ठेवला.

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शाळेच्या इमारतीपासून दूर असलेल्या वॉशरुममध्ये जाऊन केली कॉपी

पोलिसांनी सांगितले की, परीक्षेदरम्यान या विद्यार्थ्याने पोट दुखत असल्याचे कारण सांगून वॉशरुममध्ये जाण्याची परवानगी मागितली. हे वॉशरुम संपूर्ण केंद्रासाठी सामायिक (कॉमन) होते आणि शाळेच्या मुख्य इमारतीपासून बरेच दूर होते. तेथे पोहोचून विद्यार्थ्याने फोन काढला आणि उत्तरे पाहू लागला.

फोनमध्ये उत्तरे शोधताना रंगेहात पकडला

परीक्षा खंडात लक्ष ठेवणाऱ्या आणि व्यवस्था सांभाळणाऱ्या पर्यवेक्षकांनी (इनविजिलेटर) पाहिले की, एक विद्यार्थी बऱ्याच वेळापासून टॉयलेटमध्येच आहे. त्यामुळे संशय आल्याने जेव्हा काही कर्मचाऱ्यांना तेथे जाऊन पाहण्यास सांगितले, तेव्हा तो विद्यार्थी फोनमध्ये उत्तरे शोधताना रंगेहात पकडला गेला. पोलिसांनी सांगितले की, विद्यार्थ्यावर कॉपी केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे आणि तो गुन्हा विद्यार्थ्याने कबूल केला आहे.

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Web Title: Neet ug 2026 hyderabad cheating case candidate hidden phone

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Published On: Jun 22, 2026 | 12:41 PM

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