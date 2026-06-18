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NEET पेपर लीक झाला तर फेरपरिक्षा, मग खासदारांच्या फुटीनंतर…? रोहित पवारांचा सरकारला बोचरा सवाल

Updated On: Jun 18, 2026 | 09:32 PM IST
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सारांश

जर NEET ची प्रश्नपत्रिका फुटली होती, तर फेरपरीक्षा का घेतली जात नाही? रोहित पवार यांनी NEET प्रश्नपत्रिका फुटीच्या मुद्द्यावरून सरकारवर निशाणा साधत असा सवाल केला की, "जर विद्यार्थ्यांसाठी फेरपरीक्षा घेतली जाते, तर बंडखोर नेत्यांसाठी फेरनिवडणूक का घेतली जात नाही?"

रोहित पवारांचा सरकारला बोचरा सवाल (Photo Credit- X)

रोहित पवारांचा सरकारला बोचरा सवाल (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • NEET पेपर लीक झाला तर फेरपरिक्षा
  • मग खासदारांच्या फुटीनंतर…?
  • रोहित पवारांचा सरकारला बोचरा सवाल
Rohit Pawar On Operation Tiger: राज्यात सुरू असलेले ‘ऑपरेशन टायगर’ आणि खासदारांच्या संभाव्य पक्षबदलाच्या पार्श्वभूमीवर, शरद पवार गटाचे नेते रोहित पवार (Rohit Pawar) यांनी सत्ताधारी पक्षाला अडचणीत आणणारा एक मुद्दा मांडला आहे. देशभरातील ‘नीट’ (NEET) परीक्षेचा पेपरफुटीचा वाद आणि राज्यातील ‘आयाराम-गयाराम’ राजकारण यांच्यात साधर्म्य साधत त्यांनी नैतिकता आणि न्यायाबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

समान न्यायाची मागणी: पेपरफुटी विरुद्ध पक्षबदल

सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सरकारवर कडक टीका करताना रोहित पवार यांनी विचारले की, जर पेपरफुटीच्या घटनेनंतर संपूर्ण परीक्षा रद्द करून पुन्हा परीक्षा घेतली जाते जसे ‘नीट’च्या बाबतीत घडले तर मग आमदार आणि खासदारांच्या पक्षबदलानंतर पुन्हा निवडणुका का घेतल्या जात नाहीत? विद्यार्थ्यांसाठी एक नियम आणि सत्तेच्या वर्तुळात वावरणाऱ्या नेत्यांसाठी दुसरा नियम असणे, हा न्याय आहे का, असा सवाल त्यांनी केला.

प्रामाणिक विद्यार्थी आणि फसवणूक झालेले मतदार

रोहित पवार यांनी पेपरफुटी आणि राजकीय पक्षबदल यांच्या परिणामांमधील एक महत्त्वाचे साम्य अधोरेखित केले आहे. त्यांच्या मते, ज्याप्रमाणे पेपरफुटीचा फायदा केवळ गैरप्रकार करणाऱ्यांना होतो आणि त्यामुळे प्रामाणिक विद्यार्थ्यांवर अन्याय होतो, त्याचप्रमाणे आमदार आणि खासदारांच्या पक्षबदलामुळे केवळ त्या नेत्यांच्याच घरांची भरभराट होते. याउलट, ज्यांनी त्यांना आपल्या मौल्यवान मतांनी निवडून दिले, ते सामान्य मतदार मात्र राजकीय अस्थिरता आणि विश्वासघाताचा फटका सहन करत राहतात.

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‘ऑपरेशन टायगर’च्या काळात उपस्थित झालेले ज्वलंत प्रश्न

हे विधान अशा वेळी आले आहे जेव्हा उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या गटातील सहा खासदार पक्ष बदलणार असल्याची चर्चा जोरात सुरू आहे आणि सरकारने त्यांना आधीच विशेष सुरक्षा पुरवली आहे. संजय राऊत यांनी या खासदारांना ‘गद्दार’ म्हटले आहे, तर अबू आझमी यांनी या कृतीला भाजपची ‘दडपशाही’ असे संबोधले आहे. रोहित पवार यांची टीका या मताला बळ देते की, पक्षबदल हा केवळ पक्षाशी केलेला विश्वासघात नसून तो जनतेच्या कौलाचा थेट अपमान आहे.

पक्षबदल केल्यानंतर खासदारांनी त्वरित ‘जनतेच्या न्यायालयात’ सामोरे जावे, या रोहित पवार यांच्या मागणीमुळे महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर नवीन वादंग निर्माण होऊ शकते. २१ जून रोजी ‘नीट’च्या विद्यार्थ्यांसाठी ‘पुन्हा परीक्षा’ घेण्याची तयारी सुरू असतानाच, राजकारण्यांची धोरणे आणि हेतू यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून पवार यांनी सरकारला पेचप्रसंगात टाकले आहे. विद्यार्थ्यांच्या परीक्षांच्या बाबतीत लागू होणारे ‘पुन्हा परीक्षा’ घेण्याचे तत्त्व राजकारणातही खरोखरच अमलात आणले जाईल का? हा प्रश्न आता सार्वजनिक चर्चेचा विषय बनला आहे.

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Web Title: Rohit pawar slams govt over neet paper leak and rebellion of 6 mps demands re election

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Published On: Jun 18, 2026 | 09:32 PM

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