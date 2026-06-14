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NEET UG 2026: २१ जूनला होणार री-नीट परीक्षा; केंद्रावर जाताना ‘ही’ कागदपत्रे सोबत ठेवणे आहे बंधनकारक!

Updated On: Jun 14, 2026 | 11:52 AM IST
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सारांश

NEET UG 2026 :२१ जून २०२६ रोजी होणाऱ्या 'री-नीट' परीक्षेसाठी नॅशनल टेस्टींग एजन्सी (NTA) कधीपर्यंत ॲडमिट कार्ड जारी करणार आहे? परीक्षा केंद्रावर प्रवेश मिळवण्यासाठी विद्यार्थ्यांना कोणती ओळखपत्रे सोबत बाळगणे अनिवार्य करण्यात आले आहे? जाणून घ्या सविस्तर माहिती.

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फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

NEET UG 2026 updates: देशातील सर्वात मोठी वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा ‘नीट यूजी २०२६’ च्या री-एग्जामला (पुनर्परीक्षा) बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांची प्रतीक्षा लवकरच संपणार आहे. नॅशनल टेस्टींग एजन्सी (NTA) पुढील आठवड्यात री-नीट २०२६ चे ॲडमिट कार्ड (Admit Card) जाहीर करू शकते. हॉल तिकीट जाहीर झाल्यानंतर उमेदवारांना ते neet.nta.nic.in या अधिकृत वेबसाईटवर जाऊन डाऊनलोड करता येईल.

एनटीएने दिलेल्या माहितीनुसार, नीट यूजी २०२६ ची पुनर्परीक्षा २१ जून २०२६ रोजी आयोजित केली जाईल. ही परीक्षा दुपारून २:०० वाजता सुरू होईल आणि संध्याकाळी ५:१५ वाजेपर्यंत चालेल. परीक्षा पेन-अँड-पेपर (Pen-and-Paper) म्हणजेच ऑफलाईन मोडमध्ये घेतली जाणार आहे. विद्यार्थ्यांची गैरसोय होऊ नये म्हणून सर्व परीक्षा केंद्रांवर विशेष व्यवस्था करण्यात येत आहे.

किती विद्यार्थ्यांनी दिली होती परीक्षा?

यावर्षी नीट यूजी २०२६ साठी जवळपास २२.७५ लाख उमेदवारांनी नोंदणी केली होती. यापैकी २२.०५ लाखांहून अधिक विद्यार्थी ३ मे रोजी झालेल्या मुख्य परीक्षेला बसले होते. देशभरातील मेडिकल, डेंटल आणि इतर पदवी वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी ‘नीट’ ही सर्वात मोठी परीक्षा मानली जाते. त्यामुळे या परीक्षेशी संबंधित प्रत्येक अपडेट लाखो विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची असते.

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ॲडमिट कार्ड कसे डाऊनलोड करावे?

1. ॲडमिट कार्ड जाहीर झाल्यानंतर उमेदवारांनी सर्वप्रथम neet.nta.nic.in या अधिकृत वेबसाईटला भेट द्यावी.

2. त्यानंतर होमपेजवर दिलेल्या “NEET UG 2026 Admit Card” यावर क्लिक करावे.

3. पुढे आपला ॲप्लिकेशन नंबर (Application Number), जन्मतारीख किंवा पासवर्ड आणि सिक्युरिटी कॅप्चा भरणे आवश्यक आहे.

4. माहिती सबमिट करताच ॲडमिट कार्ड स्क्रीनवर दिसेल. उमेदवार ते डाऊनलोड करून त्याची प्रिंटआऊट काढून घेऊ शकतात.

परीक्षा केंद्रावर काय घेऊन जाणे बंधनकारक आहे?

परीक्षा केंद्रावर प्रवेश मिळवण्यासाठी काही महत्त्वाची कागदपत्रे सोबत ठेवणे अनिवार्य असेल. उमेदवारांनी ॲडमिट कार्डची प्रिंटेड कॉपी, वैध फोटो ओळखपत्र (जसे की पॅन कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स, पासपोर्ट किंवा इतर सरकारी फोटो ओळखपत्र) आणि ॲडमिट कार्डवर लावलेल्या फोटोसारखाच एक पासपोर्ट साईझ फोटो सोबत ठेवावा. यांपैकी कोणतेही कागदपत्र नसल्यास केंद्रावर प्रवेश मिळण्यात अडचण येऊ शकते.

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Web Title: Neet ug 2026 re exam admit card date how to download nta updates marathi news

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Published On: Jun 14, 2026 | 11:51 AM

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