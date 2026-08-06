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अकोला जिल्ह्यात 15 एक शिक्षकी शाळा; 42 शिक्षक अतिरिक्त, समायोजनाची अद्यापही प्रतीक्षाच

Updated On: Aug 06, 2026 | 02:11 PM IST
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सारांश

काही प्रमाणात हे वास्तव असले तरी ग्रामीण भागातील अनेक गावांमध्ये आजही जिल्हा परिषद शाळाच शिक्षणाचा मुख्य आधार आहेत. त्यामुळे या शाळांमध्ये दर्जेदार शिक्षणासोबतच मुलभूत सुविधांचा विकास करण्याची गरज आहे.

अकोला जिल्ह्यात 15 एक शिक्षकी शाळा; 42 शिक्षक अतिरिक्त, समायोजनाची अद्यापही प्रतीक्षाच

अकोला जिल्ह्यात 15 एक शिक्षकी शाळा; 42 शिक्षक अतिरिक्त, समायोजनाची अद्यापही प्रतीक्षाच (सौजन्य - सोशल मिडीया)

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अकोला : ग्रामीण भागातील शाळांची पटसंख्या टिकविण्यासाठी प्रशासनाकडून विविध उपक्रम राबविले जात असताना अकोला जिल्ह्यात एक वेगळेच चित्र समोर आले आहे. जिल्ह्यात ४२ शिक्षक अतिरिक्त ठरत असतानाही तब्बल १५ शाळा अद्याप एक शिक्षकी असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे या शाळांमधील शैक्षणिक गुणवत्तेवर परिणाम होत असल्याची चिंता व्यक्त होत आहे.

जिल्हा परिषद शाळांमध्ये पूर्वी शिक्षकांची कमतरता हा नेहमीच चर्चेचा विषय होता. मात्र, आता परिस्थिती बदलली असून, विद्यार्थ्यांची संख्या घटल्याने काही शिक्षक अतिरिक्त ठरत आहेत. काही वर्षांपूर्वी जिल्ह्यातील ३७ शाळा एक शिक्षकी होत्या. आता ही संख्या कमी होऊन १५ वर आली आहे. या शाळांमध्ये दोन शिक्षक कार्यरत होते; मात्र त्यापैकी एक शिक्षक सेवानिवृत्त झाल्याने अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे समायोजन करणे आवश्यक झाले आहे.

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अकोला जिल्ह्यात सध्या जिल्हा परिषदेच्या ९५० शाळा आहेत. यामध्ये ९२० प्राथमिक आणि ३० माध्यमिक शाळांचा समावेश आहे. या शाळांमध्ये एकूण ५५ हजार विद्यार्थ्यांची पटसंख्या आहे. मंजूर शिक्षक पदांची संख्या ३ हजार ४२ असून, प्रत्यक्षात ३ हजार शिक्षक कार्यरत आहेत. त्यामुळे सद्यस्थितीत ४२ शिक्षक अतिरिक्त ठरत आहेत. अलीकडच्या काळात कॉन्व्हेंट संस्कृती वाढल्याने जिल्हा परिषद शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होत असल्याची चर्चा आहे.

काही प्रमाणात हे वास्तव असले तरी ग्रामीण भागातील अनेक गावांमध्ये आजही जिल्हा परिषद शाळाच शिक्षणाचा मुख्य आधार आहेत. त्यामुळे या शाळांमध्ये दर्जेदार शिक्षणासोबतच मुलभूत सुविधांचा विकास करण्याची गरज आहे.

जीर्ण वर्गखोल्या, सुविधांचा अभाव

जिल्ह्यातील अनेक जिल्हा परिषद शाळांमधील वर्गखोल्यांची अवस्था जीर्ण झाली आहे. त्यांची देखभाल व दुरुस्ती करण्याची आवश्यकता आहे. तसेच काही शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक मुलभूत सुविधांचा अभाव दिसून येतो. मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे, शुद्ध पिण्याचे पाणी, वीजपुरवठा, क्रीडांगण यांसारख्या सुविधांची अनेक ठिकाणी कमतरता आहे. काही शाळांच्या परिसरात पावसाळ्यात चिखल साचतो, तर काही वर्गखोल्यांमध्ये गळती होत असल्याने विद्यार्थ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागतो.

अकोला जिल्ह्यात शिक्षकांची कमतरता नाही

जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या माहितीनुसार, अकोला जिल्ह्यात शिक्षकांची कमतरता नाही. काही शाळांमध्ये कमी पटसंख्या, शिक्षकांची सेवानिवृत्ती, पदोन्नती यांसारख्या कारणांमुळे तात्पुरती अडचण निर्माण होऊ शकते. मात्र, कोणत्याही शाळेत शिक्षकच उपलब्ध नसल्याचे चित्र नाही. दरम्यान, अतिरिक्त ठरणाऱ्या ४२ शिक्षकांच्या समायोजनाची प्रक्रिया सुरू असून, त्यानंतर एक शिक्षकी शाळांचा प्रश्न मार्गी लागण्याची शक्यता आहे.

– रतनसिंग पवार, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी.

Web Title: 15 single teacher schools in akola district

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Published On: Aug 06, 2026 | 02:11 PM

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