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Online vs Offline: स्पर्धा परीक्षेची तयारी करताना ऑनलाईन कोचिंग योग्य की ऑफलाईन? जाणून घ्या तुमच्या मुलासाठी नेमके काय बेस्ट आहे

Updated On: Jun 25, 2026 | 03:35 PM IST
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सारांश

Online vs Offline Coaching Comparison 2026: आपल्या मुलासाठी ऑनलाईन कोचिंग चांगले की ऑफलाईन? ८ वी पर्यंतचे विद्यार्थी, हायस्कूल आणि स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्यांसाठी नेमका कोणता पर्याय निवडावा, याचे सविस्तर विश्लेषण.

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फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

Online vs Offline Coaching Comparison 2026: आजच्या काळात अभ्यास किंवा स्पर्धा परीक्षेची तयारी सुरू करताच सर्वात मोठा प्रश्न समोर येतो तो म्हणजे – कोचिंग ऑनलाइन चांगलं की ऑफलाइन? एकीकडे ऑनलाइन अभ्यासामुळे घरात बसून देशातील सर्वोत्तम शिक्षकांकडून शिकण्याची संधी मिळते, तर दुसरीकडे ऑफलाइन कोचिंगमधील वर्गातील वातावरण, शिस्त आणि शिक्षकांशी थेट संवाद यांचे आपले वेगळे महत्त्व आहे. परंतु, ऑनलाइन आणि ऑफलाइन कोचिंग, या दोन्ही पद्धतींचे स्वतःचे काही फायदे आणि काही तोटे आहेत.

कोणत्या वयाच्या आणि इयत्तेच्या मुलासाठी काय योग्य?

ऑनलाइन विरुद्ध ऑफलाइन कोचिंगची ही चर्चा आता केवळ ‘काय चांगले आहे’ इथपर्यंत मर्यादित राहिलेली नाही, तर ‘कोणत्या इयत्तेसाठी आणि कोणत्या मुलासाठी काय योग्य आहे’, हे समजून घेणे अधिक महत्त्वाचे बनले आहे.

१ इयत्ता ८ वी पर्यंतचे विद्यार्थी: 

जर तुमचे मूल ८ वी पर्यंतच्या वर्गात असेल, तोपर्यंत त्याच्यासाठी ऑफलाइन कोचिंग किंवा वैयक्तिक होम ट्यूटर हाच सर्वोत्तम पर्याय आहे. या वयात मुलांना केवळ पुस्तकी ज्ञानाचीच नाही, तर सामाजिक कौशल्ये, शिस्त आणि एकाग्रतेची गरज असते.

कारण: अशा परिस्थितीत मुले लॅपटॉप किंवा मोबाईल स्क्रीनसमोर जास्त वेळ एकाग्र राहू शकत नाहीत. त्यांच्याकडे शिक्षकांकडून वैयक्तिकरित्या लक्ष देण्याची गरज असते.

तोटा: या वयात ऑनलाइन कोचिंग दिल्याने मुलांना स्क्रीनचे व्यसन लागू शकते आणि त्यांचा सामाजिक विकास खुंटू शकतो.

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हायस्कूल आणि इंटरमीडिएट (९ वी ते १२ वी): 

९ वी ते १२ वी चा काळ हा करिअरचा पाया मानला जातो. येथे आल्यानंतर मुलांवर शाळा, बोर्डाच्या परीक्षा आणि सोबतच IIT-JEE किंवा NEET सारख्या परीक्षांचा ताण सुरू होतो. या टप्प्यावर ‘हायब्रिड मॉडेल’ (ऑफलाइनद्वारे बेसिक्स आणि ऑनलाइनद्वारे डाऊट सॉल्व्हिंग) सर्वात प्रभावी ठरत आहे.

ऑफलाइनचे महत्त्व: फिजिक्स, केमिस्ट्री आणि मॅथ्ससारख्या कठीण विषयांचे बेसिक्स समजून घेण्यासाठी क्लासरूममधील वातावरण आवश्यक आहे, जेणेकरून विद्यार्थी तात्काळ हात वर करून प्रश्न विचारू शकतात.

ऑनलाइनची मदत: जर एखादा विशिष्ट टॉपिक समजला नसेल किंवा राष्ट्रीय पातळीवरील एखाद्या मोठ्या शिक्षकाची शॉर्टकट ट्रिक शिकायची असेल, तर ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म किंवा रेकॉर्डेड लेक्चर्सचा आधार घेता येऊ शकतो.

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स्पर्धा परीक्षा: समजूतदारपणाचा खेळ

ऑनलाइन कधी सर्वोत्तम?: जर तुम्ही एखाद्या लहान शहरात राहत असाल आणि कोटा किंवा दिल्लीसारख्या ठिकाणी जाऊन लाखांचा खर्च करू शकत नसाल तर ऑनलाइन उत्तम आहे. तसेच, जर तुम्ही स्वतःहून प्रेरित असाल आणि लक्ष विचलित न होऊ देता दिवसातून ६ ते ८ तास स्क्रीनसमोर अभ्यास करू शकत असाल, तर ऑनलाइन अत्यंत किफायतशीर आणि सर्वोत्तम पर्याय आहे.

ऑफलाइन कधी सर्वोत्तम?: जर तुम्हाला अभ्यासासाठी कडक शिस्तीचे वातावरण आणि समोर बसलेल्या स्पर्धकांना पाहून प्रेरणा मिळत असेल तर ऑफलाइन चांगले. जर तुम्हाला एकट्या खोलीत कंटाळवाणे किंवा नैराश्यासारखे वाटत असेल, तर ऑफलाइन टेस्ट सीरिज आणि क्लासरूम हाच तुमच्यासाठी योग्य मार्ग आहे.

Web Title: Online vs offline coaching best classes for students hybrid learning

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Published On: Jun 25, 2026 | 03:35 PM

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