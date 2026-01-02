Pachod News: शिवछत्रपती महाविद्यालयात ‘राजश्री शाहू महाराज’ व्याख्यानमालेचे आयोजन!

पैठण तालुक्यातील पाचोड येथील शिवछत्रपती कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयामध्ये ‘राजश्री शाहू महाराज’ व्याख्यानमालेचे आयोजन उत्साहात करण्यात आले. या कार्यक्रमास प्रमुख पाहुण्या म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या सिनेट सदस्य डॉ. श्रीमती योगिता होके पाटील उपस्थित होत्या, तर मार्गदर्शक म्हणून बीड येथील आदिवासी शिक्षण विभागातील गोरक्षनाथ आबुज यांनी उपस्थितांना संबोधित केले. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. चंद्रसेन कोठावळे होते.
कार्यक्रमात मार्गदर्शन करताना डॉ. श्रीमती योगिता होके पाटील यांनी आजच्या स्पर्धात्मक युगात शिक्षणाचे अनन्यसाधारण महत्त्व अधोरेखित केले. केवळ नोकरी मिळवण्यासाठी किंवा पदवी प्राप्त करण्यापुरतेच शिक्षण मर्यादित ठेवू नये, तर शिक्षणाच्या माध्यमातून व्यक्तिमत्त्व विकास, विचारशक्ती आणि सामाजिक जाणिवा विकसित कराव्यात, असे त्यांनी सांगितले. शिक्षणामुळे आत्मविश्वास वाढतो, निर्णयक्षमता विकसित होते आणि जीवनातील विविध आव्हानांना सामोरे जाण्याची ताकद मिळते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी शिक्षणाचा उपयोग स्वतःच्या तसेच समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी करावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
प्रमुख वक्ते गोरक्षनाथ आबुज यांनी आपल्या भाषणात राजश्री छत्रपती शाहू महाराजांच्या जीवनकार्यावर सविस्तर प्रकाश टाकला. शाहू महाराजांनी शिक्षणाला केवळ वैयक्तिक प्रगतीचे साधन न मानता सामाजिक परिवर्तनाची चळवळ बनवली. समाजातील जातीय भेदभाव, अंधश्रद्धा व अनिष्ट रूढी-परंपरा नष्ट करून बहुजन समाजाला शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी त्यांनी केलेले प्रयत्न आजही मार्गदर्शक ठरतात. सर्वसामान्य, वंचित आणि दुर्बल घटकांना शिक्षणाची दारे खुली करून त्यांनी सामाजिक समतेचा पाया मजबूत केला, असे आबुज यांनी नमूद केले.
अध्यक्षीय समारोपात प्राचार्य डॉ. चंद्रसेन कोठावळे यांनी शिक्षणाच्या माध्यमातून व्यक्ती व समाजाचा सर्वांगीण विकास साधता येतो, असे प्रतिपादन केले. आजच्या युगात कोणत्याही क्षेत्रात यश मिळवायचे असेल, तर शिक्षणाशिवाय पर्याय नाही. विद्यार्थ्यांनी स्पष्ट ध्येय निश्चित करून सातत्याने आणि प्रामाणिक प्रयत्न केल्यास यश निश्चित मिळते, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. तसेच महाविद्यालयात अशा प्रेरणादायी उपक्रमांचे आयोजन सातत्याने करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक सुभाष पोटभरे यांनी केले. सूत्रसंचालन डॉ. संतोष चव्हाण यांनी प्रभावीपणे केले, तर आभारप्रदर्शन डॉ. तुकाराम गावंडे यांनी केले. या व्याख्यानमालेमुळे विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचे सामाजिक, वैचारिक आणि व्यावहारिक महत्त्व समजले असून उपस्थित विद्यार्थ्यांनी कार्यक्रमाबद्दल समाधान व्यक्त केले.