Ahilyanagar : अहिल्यानगरात टिपू सुलतान वाद तापला!

छत्रपती शिवाजी महाराज आणि टिपू सुलतान यांच्या तुलनेवरून निर्माण झालेल्या वादाचे पडसाद शहरात उमटले आहेत. आज सकाळी सकल हिंदू समाजाच्या वतीने माळीवाडा परिसरात टिपू सुलतान आणि हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या प्रतिमांचे दहन करण्यात आले…या आंदोलनामुळे टिपू सुलतान यांचा अपमान झाल्याची भावना व्यक्त करत मुस्लिम समाजाच्या वतीने शहरातील कोतवाली पोलीस ठाण्याच्या नजीक असलेल्या आशा टॉकीज चौकात टिपू सुलतान यांच्या प्रतिमेला दुग्धाभिषेक घालण्यात आला. त्यानंतर संबंधित मुस्लिम युवकांनी सकाळच्या आंदोलनातील आयोजकांवर कठोर कारवाई व्हावी या मागणीसाठी कोतवाली पोलीस ठाण्यात मोठी गर्दी करण्यात आली होती… या घटनेनंतर शहरात तणाव निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे… तर पोलिस देखील शहरातील परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत.
