Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Ahilyanagar : अहिल्यानगरात टिपू सुलतान वाद तापला!

छत्रपती शिवाजी महाराज आणि टिपू सुलतान यांच्या तुलनेवरून निर्माण झालेल्या वादाचे पडसाद शहरात उमटले आहेत. आज सकाळी सकल हिंदू समाजाच्या वतीने माळीवाडा परिसरात टिपू सुलतान आणि हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या प्रतिमांचे दहन करण्यात

Updated On: Feb 18, 2026 | 03:10 PM

Follow Us:

 

छत्रपती शिवाजी महाराज आणि टिपू सुलतान यांच्या तुलनेवरून निर्माण झालेल्या वादाचे पडसाद शहरात उमटले आहेत. आज सकाळी सकल हिंदू समाजाच्या वतीने माळीवाडा परिसरात टिपू सुलतान आणि हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या प्रतिमांचे दहन करण्यात आले…या आंदोलनामुळे टिपू सुलतान यांचा अपमान झाल्याची भावना व्यक्त करत मुस्लिम समाजाच्या वतीने शहरातील कोतवाली पोलीस ठाण्याच्या नजीक असलेल्या आशा टॉकीज चौकात टिपू सुलतान यांच्या प्रतिमेला दुग्धाभिषेक घालण्यात आला. त्यानंतर संबंधित मुस्लिम युवकांनी सकाळच्या आंदोलनातील आयोजकांवर कठोर कारवाई व्हावी या मागणीसाठी कोतवाली पोलीस ठाण्यात मोठी गर्दी करण्यात आली होती… या घटनेनंतर शहरात तणाव निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे… तर पोलिस देखील शहरातील परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत.

Follow Us:

 

छत्रपती शिवाजी महाराज आणि टिपू सुलतान यांच्या तुलनेवरून निर्माण झालेल्या वादाचे पडसाद शहरात उमटले आहेत. आज सकाळी सकल हिंदू समाजाच्या वतीने माळीवाडा परिसरात टिपू सुलतान आणि हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या प्रतिमांचे दहन करण्यात आले…या आंदोलनामुळे टिपू सुलतान यांचा अपमान झाल्याची भावना व्यक्त करत मुस्लिम समाजाच्या वतीने शहरातील कोतवाली पोलीस ठाण्याच्या नजीक असलेल्या आशा टॉकीज चौकात टिपू सुलतान यांच्या प्रतिमेला दुग्धाभिषेक घालण्यात आला. त्यानंतर संबंधित मुस्लिम युवकांनी सकाळच्या आंदोलनातील आयोजकांवर कठोर कारवाई व्हावी या मागणीसाठी कोतवाली पोलीस ठाण्यात मोठी गर्दी करण्यात आली होती… या घटनेनंतर शहरात तणाव निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे… तर पोलिस देखील शहरातील परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत.

Web Title: Ahilyanagar tipu sultan controversy heats up in ahilyanagar

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 18, 2026 | 03:10 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Caste free Village in Maharashtra: पुरोगामी  महाराष्ट्राचे पाऊल पडते पुढे..! ना ब्राह्मण, ना क्षत्रिय, ना दलित….; हे गाव झाले
1

Caste free Village in Maharashtra: पुरोगामी  महाराष्ट्राचे पाऊल पडते पुढे..! ना ब्राह्मण, ना क्षत्रिय, ना दलित….; हे गाव झाले

दुधात भेसळ करणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश; 200 लिटर लिक्विडमधून तब्बल 2500 लिटर भेसळयुक्त दूध
2

दुधात भेसळ करणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश; 200 लिटर लिक्विडमधून तब्बल 2500 लिटर भेसळयुक्त दूध

Ahilyanagar News: राहता आणि शिर्डीत नवनवीन इमारती उभ्या? मात्र, पोलीस बळाचे काय?
3

Ahilyanagar News: राहता आणि शिर्डीत नवनवीन इमारती उभ्या? मात्र, पोलीस बळाचे काय?

Ahilyanagar News: भल्या पहाटे ‘एटीएस’कडून छापेमारी! मुकुंदनगरमध्ये धडक कारवाई
4

Ahilyanagar News: भल्या पहाटे ‘एटीएस’कडून छापेमारी! मुकुंदनगरमध्ये धडक कारवाई

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Ahilyanagar : अहिल्यानगरात टिपू सुलतान वाद तापला!

Ahilyanagar : अहिल्यानगरात टिपू सुलतान वाद तापला!

Feb 18, 2026 | 03:10 PM
कब है होली? Kokan Railway ला पडला विसर? शिमगोत्सवाच्या ‘प्लॅनिंग’ वर संताप; 3 दिवस आधीच…

कब है होली? Kokan Railway ला पडला विसर? शिमगोत्सवाच्या ‘प्लॅनिंग’ वर संताप; 3 दिवस आधीच…

Feb 18, 2026 | 03:08 PM
Virar : मार्चअखेर उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला होणार, महापौर अजिव पाटील यांची घोषणा

Virar : मार्चअखेर उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला होणार, महापौर अजिव पाटील यांची घोषणा

Feb 18, 2026 | 03:07 PM
Dombivli : डोंबिवली-मुंबईत बनावट ‘Telma AM’ रॅकेटचा पर्दाफाश

Dombivli : डोंबिवली-मुंबईत बनावट ‘Telma AM’ रॅकेटचा पर्दाफाश

Feb 18, 2026 | 03:04 PM
30 मिनिटे मृत्यूशी झुंज… थांबलेलं हृदय, बंद झालेले श्वास, डॉक्टरांनी अक्षरशः खेचून आणला जीव; Video Viral

30 मिनिटे मृत्यूशी झुंज… थांबलेलं हृदय, बंद झालेले श्वास, डॉक्टरांनी अक्षरशः खेचून आणला जीव; Video Viral

Feb 18, 2026 | 02:55 PM
Uttarpradesh Crime: चित्रपटालाही लाजवेल अशी घटना! पतीचा खून, प्रियकराच्या वरातीत नाचली आणि…

Uttarpradesh Crime: चित्रपटालाही लाजवेल अशी घटना! पतीचा खून, प्रियकराच्या वरातीत नाचली आणि…

Feb 18, 2026 | 02:53 PM
किरण राव यांना Chikungunya ची लागण, घरीच घेतायत उपचार, चाहत्यांना हेल्थ अपडेट देत काळजी घेण्याचे केले आवाहन

किरण राव यांना Chikungunya ची लागण, घरीच घेतायत उपचार, चाहत्यांना हेल्थ अपडेट देत काळजी घेण्याचे केले आवाहन

Feb 18, 2026 | 02:50 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
NAVI MUMBAI : नवी मुंबई महापौरांचा रुग्णालयांना पाहणी दौरा, आरोग्य सुविधांसाठी डॅशबोर्डची घोषणा

NAVI MUMBAI : नवी मुंबई महापौरांचा रुग्णालयांना पाहणी दौरा, आरोग्य सुविधांसाठी डॅशबोर्डची घोषणा

Feb 18, 2026 | 02:22 PM
MAHAD : महाड तालुक्यात कोथेरी धरणाच्या घळभरणीला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध

MAHAD : महाड तालुक्यात कोथेरी धरणाच्या घळभरणीला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध

Feb 18, 2026 | 02:19 PM
Ratnagiri : रोखविरहित आणि पारदर्शक प्रवासासाठी एसटीचे मोठे पाऊल

Ratnagiri : रोखविरहित आणि पारदर्शक प्रवासासाठी एसटीचे मोठे पाऊल

Feb 17, 2026 | 07:55 PM
Palghar News : डहाणू–पालघर मार्गाला नवसंजीवनी; 165 कोटींच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन

Palghar News : डहाणू–पालघर मार्गाला नवसंजीवनी; 165 कोटींच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन

Feb 17, 2026 | 07:46 PM
Mumbai : ‘टिपू सुलतान चौक’ प्रकरणावरून आरोप-प्रत्यारोप

Mumbai : ‘टिपू सुलतान चौक’ प्रकरणावरून आरोप-प्रत्यारोप

Feb 17, 2026 | 07:39 PM
Suresh Dhas : एक दिवस थांबा, ब्रेन मॅपिंग आणि नार्कोटेस्ट मधून सत्य बाहेर येईल

Suresh Dhas : एक दिवस थांबा, ब्रेन मॅपिंग आणि नार्कोटेस्ट मधून सत्य बाहेर येईल

Feb 17, 2026 | 07:32 PM
Mantralaya Bribe Case : Narhari Zirwal यांच्या मंत्रालयातील ऑफिसमध्ये ACB ची धाड, लिपिकाला पकडले!

Mantralaya Bribe Case : Narhari Zirwal यांच्या मंत्रालयातील ऑफिसमध्ये ACB ची धाड, लिपिकाला पकडले!

Feb 17, 2026 | 07:21 PM