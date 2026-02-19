प्लास्टिकच्या कपात चहा पित असाल तर वेळीच थांबा! शरीराला होऊ शकते कॅन्सरसारख्या जीवघेण्या आजाराची लागण

प्लास्टिकच्या कपात चहा पिण्याचे तोटे?
कोणत्या कपात चहा पिणे योग्य?
दिवसभरात किती वेळा चहा प्यावा?
कामानिमित्त बाहेर गेल्यानंतर किंवा रोजचा ऑफिसमधील चहा प्लास्टिकच्या कपातच प्यायला जातो. सकाळी ऑफिसमध्ये पोहचल्यानंतर टेबलावर पातळ प्लास्टिकच्या कपात येणारा गरमागरम चहा सगळ्यांचं सुखद वाटतो. कारण चहा प्यायल्यामुळे थकवा दूर होतो आणि स्ट्रेस कमी होण्यास मदत होते. पण पातळ प्लास्टिकच्या कपात प्यायला चहा पिणे शरीरासाठी धोक्याचे ठरू शकते. तज्ञांच्या मते, कपात ओतलेला गरम गरम चहा निकृष्ट दर्जाच्या प्लास्टिकमध्ये किंवा पॉलिथीनमध्ये टाकल्यामुळे त्यात हानिकारक विषारी घटक मिक्स होण्याची जास्त शक्यता असते. पेपर कप मध्ये असलेले घटक चहात मिक्स झाल्यामुळे आरोग्याला धोका निर्माण होण्याची जास्त शक्यता असते.(फोटो सौजन्य – istock)
प्लास्टिक किंवा निकृष्ट दर्जाच्या पॉलिथीनमध्ये चहा प्यायल्यामुळे फ्थॅलेट्स, बिस्फेनॉल ए आणि स्टायरीन यांसारखे विषारी घटक चहामध्ये मिक्स होतात. हे विषारी घटक शरीरातील हार्मोन्सवर थेट परिणाम करतात, ज्यामुळे आरोग्य बिघडण्याची जास्त शक्यता असते. हार्मोन्समध्ये झालेल्या बदलांच्या परिणामामुळे शरीराला कॅन्सरसारख्या गंभीर आणि जीवघेण्या आजारांची लागण होते. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला प्लस्टिकच्या कपमध्ये चहा प्यायल्यास शरीराला कोणत्या गंभीर आजारांची लागण होते, याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत. हे आजार होऊ नये म्हणून प्लास्टिकच्या कपमध्ये चहा किंवा कॉफी पिण्याऐवजी काचेच्या किंवा स्टीलच्या भांड्यात चहा प्यावा.
डॉक्टरांच्या मते, प्लास्टिकच्या कपमध्ये एंडोक्राइन डिसरप्टर्स नावाचे केमिकल रसायन आढळून येते, ज्याचा आरोग्यावर अतिशय वाईट परिणाम होतो. शरीरात एंडोक्राइन डिसरप्टर्स नावाचे केमिकल रसायनाची पातळी वाढल्यानंतर इस्ट्रोजेन, टेस्टोस्टेरॉन, इन्सुलिन आणि थायरॉईड यांसारख्या हार्मोन्सचे संतुलन बिघडून जाते. त्यामुळे दिवसभरात तुम्ही जर चार ते पाच वेळा पेपर किंवा प्लास्टिकच्या कपमध्ये चहा पित असाल तर वेळीच थांबा. याच्या परिणामामुळे हार्मोनल असंतुलन, वंध्यत्व, वजन वाढणे, थकवा, निद्रानाश, इन्सुलिन रेझिस्टन्स आणि टाईप-२ मधुमेह यांसारखे गंभीर आजार होण्याची शक्यता १० पटीने वाढते. तसेच स्तन, प्रोस्टेट आणि थायरॉईड कॅन्सरचा धोका वाढतो.
प्लास्टिकच्या कपमधून ‘बिस्फिनॉल-ए’ आणि ‘डायथॉइल हॅक्सिल फॅलेट’ यांसारखी घातक रसायन चहामध्ये मिक्स होतात. याशिवाय गरम पदार्थांचे सेवन केल्यामुळे प्लास्टिकचे हजारो सूक्ष्म कण शरीरात प्रवेश करतात, ज्यामुळे पोटाचे विकार, ऍलर्जी, आणि रोगप्रतिकारक शक्ती कमी होणे, सतत थकवा, अशक्तपणा वाढण्याची जास्त शक्यता असते. त्यामुळे प्लास्टिकच्या कपातील चहा पिण्याऐवजी काचेचा ग्लास किंवा इतर भांड्याचा वापर करावा. यामुळे शरीराला कोणतीही हानी पोहचणार नाही.
Ans: प्लास्टिकमधील रसायने थेट शरीरात जाऊन कॅन्सरला आमंत्रण देतात.
Ans: नाही, पेपर कपच्या आतील बाजूला प्लास्टिकचा (Hydrophobic film) थर असतो, जो गरम पेयामुळे १५ मिनिटांत वितळण्यास सुरुवात होतो.
Ans: दिवसातून ३ कप चहा प्यायल्यास, अंदाजे ७५,००० पेक्षा जास्त प्लास्टिकचे सूक्ष्म कण शरीरात प्रवेश करतात.