Shivaji Maharaj Jayanti 2026 Wishes: छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीच्या उत्स्फूर्त प्रेरणादायी शुभेच्छा

शिवरायांची गर्जना म्हणजे आजही मावळ्यांसाठी रक्त सळसळणारी ठरते. ‘क्षत्रिय कुलावतंस महाराजाधिराज…’ हे शब्द नुसते उच्चारले तरीही प्रत्येक मराठी माणसाच्या मनात शिवरायांची प्रतिमा निर्माण होते. राजाधिराज शिवाजी महाराजांच्या जयंतीनिमित्त आपल्या प्रियजनांना द्या खास शुभेच्छा.
शिवरायांना मानाचा मुजरा
“स्वराज्याचे रक्षण करण्यासाठी ज्याने आपला जीव धोक्यात घातला, त्याची मान कधीही झुकली नाही, किंवा त्याची तलवार कधीही वाकली नाही. जय भवानी जय शिवाजी!”
शिवाजी राजांनी नेहमीच मराठी साम्राज्य वाढवले आणि त्यासाठी कधीच कोणासमोर आपली मान झुकवली नाही. राजकारण करताना योग्य पद्धतीने आणि हुशारीने केले. तलवार त्याच लोकांवर उठली ज्यांनी त्यांच्या साम्राज्याला धोका निर्माण केला. भवानीच्या आशिर्वादाने आणि शिवाजी महाराजांच्या कर्तृत्वाने मराठा साम्राज्य कायम चमकले.
शिवरायांच्या जयंतीनिमित्त शुभेच्छा