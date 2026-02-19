Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Shivaji Maharaj Jayanti 2026 Wishes: छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीच्या उत्स्फूर्त प्रेरणादायी शुभेच्छा

महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत शिवाजी महाराजांची जयंती जगभरात १९ फेब्रुवारी, २०२६ रोजी साजरी करण्यात येत आहे. शिवरायांच्या जयंतीच्या शुभेच्छा देण्यासाठी तुम्ही हा लेख नक्की वाचा. उत्स्फूर्त प्रेरणादायी शुभेच्छा

Updated On: Feb 19, 2026 | 05:13 AM
शिवाजी महाराजांच्या जयंतीनिमित्त शुभेच्छा (फोटो सौजन्य - Pinterest)

शिवाजी महाराजांच्या जयंतीनिमित्त शुभेच्छा (फोटो सौजन्य - Pinterest)

  • १९ फेब्रुवारी छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती देशभरात साजरी करण्यात येत आहे 
  • छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती शुभेच्छा खास प्रियजनांसाठी 
  • मर्दमराठ्यांसाठी खास शुभेच्छा 
छत्रपती शिवाजी महाराज हे एक महान योद्धा, कुशल प्रशासक आणि भारतीय इतिहासातील स्वराज्याचे प्रणेते होते. त्यांची जयंती १९ फेब्रुवारी रोजी जगभरात साजरी करण्यता येते. धैर्य, स्वाभिमान आणि देशभक्तीला प्रेरणा देणाऱ्या शिवछत्रपतींच्या मावळ्यांसाठी हा दिवस अगदीच खास आहे.  छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंती किंवा शिवाजी जयंतीनिमित्त तुमच्या मित्रांना, कुटुंबियांना आणि प्रियजनांना पाठवण्यासाठी खास प्रेरणादायी शुभेच्छा आम्ही या लेखातून तुमच्यासाठी देत आहोत. 

शिवरायांची गर्जना म्हणजे आजही मावळ्यांसाठी रक्त सळसळणारी ठरते. ‘क्षत्रिय कुलावतंस महाराजाधिराज…’ हे शब्द नुसते उच्चारले तरीही प्रत्येक मराठी माणसाच्या मनात शिवरायांची प्रतिमा निर्माण होते. राजाधिराज शिवाजी महाराजांच्या जयंतीनिमित्त आपल्या प्रियजनांना द्या खास शुभेच्छा. 

Chhatrapati Shivaji Maharaj History: श्रीमंत छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास, इंग्रजी माध्यमातील नव्या पिढीने वाचायलाच हवा

शिवरायांना मानाचा मुजरा 

“स्वराज्याचे रक्षण करण्यासाठी ज्याने आपला जीव धोक्यात घातला, त्याची मान कधीही झुकली नाही, किंवा त्याची तलवार कधीही वाकली नाही. जय भवानी जय शिवाजी!”

शिवाजी राजांनी नेहमीच मराठी साम्राज्य वाढवले आणि त्यासाठी कधीच कोणासमोर आपली मान झुकवली नाही. राजकारण करताना योग्य पद्धतीने आणि हुशारीने केले. तलवार त्याच लोकांवर उठली ज्यांनी त्यांच्या साम्राज्याला धोका निर्माण केला. भवानीच्या आशिर्वादाने आणि शिवाजी महाराजांच्या कर्तृत्वाने मराठा साम्राज्य कायम चमकले. 

Shivjayanti 2026: छत्रपती शिवाजी महाराजांचे 5 अनमोल विचार, आयुष्यात घडवतील मोठा बदल; मुलांना शिकवण द्यायलाच हवी

शिवरायांच्या जयंतीनिमित्त शुभेच्छा 

  • “हिंदू स्वराज्याचे संस्थापक, धैर्य आणि मुत्सद्देगिरीचा अद्भुत संगम, छत्रपती शिवाजी महाराज यांना त्यांच्या जयंतीनिमित्त विनम्र अभिवादन.”
  • “सिंहाची गर्जना आणि आई भवानीचा आशीर्वाद असलेल्या शूर माणसाला पराभूत करणे अशक्य होते. जय शिवाजी महाराज!”
  • “राष्ट्र प्रथम, स्वराज्य सर्वोच्च! शिवाजी महाराजांचे आदर्श तुमच्या जीवनात समाविष्ट करा. शिवाजी जयंतीच्या तुम्हा सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा.”
  • “आता अंधार आहे, रात्र संपली आहे, आता उजेड आहे, सर्व संपले, सर्वजण झोपले होते पण एक सिंह जागा होता, तो सिंह म्हणजेच शिवाजी महाराज. शिवाजी जयंतीच्या शुभेच्छा!”
  • “शत्रूची शस्त्रे कितीही शक्तिशाली असली तरी ती दृढनिश्चय आणि उत्साहाने पराभूत होतात. स्वराज्याचे प्रणेते छत्रपती शिवाजी महाराजांना त्यांच्या जयंतीनिमित्त कोटी कोटी प्रणाम!”
  • “अन्यायापुढे ज्यांची मान कधीही झुकली नाही, ज्यांनी आपल्याला स्वाभिमानाने जगायला शिकवले, अशा शूर छत्रपती शिवाजी महाराजांना लाखो प्रणाम.”
  • “सह्याद्रीच्या गर्जनेच्या आणि तलवारीच्या धारेने, मुघलांना पराभूत करणारी एकच व्यक्ती होती – मराठा सम्राट छत्रपती शिवाजी महाराज. जय भवानी, जय शिवाजी!”
  • “ज्याने स्वराज्याचे स्वप्न साकार केले, ज्याने शौर्याचा खरा अर्थ समजावून सांगितला. अशा महान राष्ट्रीय नेत्याच्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीनिमित्त तुम्हा सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा!”
  • “ज्यांचे रत्न शौर्य आणि पराक्रम होते, ज्यांचे स्वप्न लोककल्याण होते. छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीच्या अनेक शुभेच्छा!”
  • “जो प्रत्येक अडथळ्याला न थांबता, न झुकता तोंड देतो, तोच खरा वीर आहे ज्याला ‘शिवाजी’ म्हणतात. शिवाजी महाराज जयंतीच्या शुभेच्छा!”
  • हिंदुत्वाची ओळख आहेत शिवाजी महाराज, स्वराज्याचे दुसरे नाव शिवाजी, देशाचा अभिमान शिवाजी, राष्ट्राची शान आहे शिवाजी! शिवजयंतीच्या खूप शुभेच्छा 
  • शूरवीरांच्या या जमिनीवर छत्रपती शिवाजी महाराज आहेत तारणहार, वाईटपणा राहील कोसो दूर, शिवरायांचा असा आहे हुंकार – शिवजयंतीच्या शुभेच्छा!
  • जय भवानी, जय शिवाजी! 

Published On: Feb 19, 2026 | 05:13 AM

