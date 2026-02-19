Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
शिवराजे सांगे जना…! स्वतः शिवरायांनी लिहिलेला 'हा' अभंग तुम्हाला ठाऊक आहे का? प्रत्येक ओळीत दडलंय आयुष्याचं सार

आजवर आपण अनेक संतांचे ओव्या आणि अभंग वाचत आणि ऐकत आलो आहे. मात्र, मराठी साहित्यात एक असा अभंग आहे, जो स्वतः छत्रपती शिवाजी महाराजांनी लिहिला होता. चला याबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊयात.

Updated On: Feb 19, 2026 | 06:15 AM
फोटो सौजन्य: Pinterest and Instagram

फोटो सौजन्य: Pinterest and Instagram

  • संपूर्ण महाराष्ट्रात शिवजयंती मोठ्या उत्साहात साजरा होत आहे.
  • स्वतः शिवरायांनी लिहिलेला अभंग तुम्हाला माहित आहे का?
  • जाणून घ्या या विशेष माहितीबद्दल
Shivajayanti 2026: आज 19 फेब्रुवारी म्हणजेच महाराष्ट्राचे आराध्यदैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जन्मदिन. आजवर या महाराष्ट्राच्या भूमीत अनके महान पुरुष जन्मले. मात्र, शिवाजी महाराज म्हणजे सर्व महापुरुषांचे मेरूमणीच. जेव्हा महाराष्ट्र परकीय सत्तानी जखडलेला होता. तेव्हा शिवरायांनी स्वराजाची ज्योत मावळ खोऱ्यात पेटवली. वयाच्या १४ व्या वर्षी रायरेश्वरावर रक्ताचा अभिषेक करून त्यांनी आणि त्यांच्या सवंगड्यानी स्वराजाची शपथ घेतली.

स्वराज्य उभारण्यात आणि ते बळकट करण्यात शिवरायांना विशेष मार्गदर्शन लाभले ते राजमाता जिजाऊंचे. मात्र, याशिवाय त्यांना संत तुकाराम यांचे सुद्धा मार्गदर्शन लाभले. आजही महाराष्ट्रात संत तुकारामांचे अभंग मोठ्या उत्साहात गायले जातात. मात्र, तुम्ही कधी शिवरायांनी लिहिलेल्या अभंगाबद्दल ऐकले किंवा वाचले आहे का?

Shivjayanti 2026: छत्रपती शिवाजी महाराजांचे 5 अनमोल विचार, आयुष्यात घडवतील मोठा बदल; मुलांना शिकवण द्यायलाच हवी

छत्रपती शिवाजी महाराज ओळखले जातात ते त्यांच्या दूरदृष्टी, उत्तम युद्धकौशल्य आणि योग्य निर्णयामुळे. मात्र, राजेंना कलेची देखील फार आवडत होती. त्यांच्या दरबारात नेहमीच कवी आणि लेखकांचा सन्मान होत असत. मात्र, आज आपण अशा अभंगाबद्दल जाणून घेऊयात, जो स्वतः शिवाजी महाराजांनी लिहिला आहे.

Shivjayanti 2026: शिवजयंतीला मुंबईच्या जवळील किल्ल्यांना द्या भेट! छत्रपतींच्या जन्मोत्सवाचा जल्लोष अनुभवा

स्वतः शिवरायांनी लिहिलेला अभंग

नासिवंत सुखासाठी | अंतरंगला जगजेठी |
नाही नाही याते गोडी | लक्ष चौऱ्याऐंशीच्या जोडी |
मनुष्य जन्म गेल्यावारे | काय करशील बा रे |
शिवराजे सांगे जना | म्या तो सोडिली वासना ||

या अभंगाचा अर्थ काय?

चौऱ्यांशी लाख योनी पार करून आपल्याला मनुष्य जन्म मिळतो, आणि आपण आपले मनुष्य जीवन आपले इंद्रिय तृप्त करण्यात घालवतो, आणि इथेच जर आपले जीवन संपले तर मग पुढे काय?

म्हणून शिवाजीराजे सांगत आहेत मी त्या वासना सोडल्या तुम्ही पण सोडा !

वरील अभंग हा आपल्या राजांनी लिहिला आहे. यावरून समजते की राजांना लिखाणाची देखील आवड होती. आजवर आपण युद्धात निपुण आणि हाती तलवार घेऊन असणारे शिवाजी महाराज पहिले आहे. मात्र, हाती लेखणी घेऊन आयुष्याचा सार सांगणारे शिवराय आज पहिल्यांदाच आपण वाचत आहोत.

 

