Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Religion »
  • Astro Tips People Of This Zodiac Sign Will Have Good Luck Chances Of Promotion In A New Job

Astro Tips: 19 फेब्रुवारीपासून या राशीच्या लोकांचे चमकेल नशीब, नवीन नोकरीमध्ये पदोन्नतीची शक्यता

सूर्याचे नक्षत्र बदल काही राशीच्या लोकांसाठी फायदेशीर राहणार आहे. यामुळे गुंतवणुकीतून फायदा होईल आणि नोकरी करणाऱ्यांना पदोन्नती मिळू शकते. कोणत्या राशीच्या लोकांचे चमकणार नशीब जाणून घ्या

Updated On: Feb 19, 2026 | 07:05 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • आजपासून या राशीच्या लोकांचे चमकणार नशीब
  • नवीन नोकरीमध्ये पदोन्नतीची शक्यता
  • या राशीच्या लोकांचे चमकणार नशीब
 

 

ग्रहांचा राजा सूर्य सध्या कुंभ राशीत आहे. तिथे राहून तो गुरुवार, 19 फेब्रुवारी रोजी नक्षत्रांमधून संक्रमण करणार आहे. यावेळी सूर्य देव धनिष्ठ नक्षत्र सोडून शतभिषा नक्षत्रात प्रवेश करतील. ज्योतिषशास्त्रानुसार सूर्याच्या नक्षत्राचे संक्रमण राशी परिवर्तनाइतकेच प्रभावी आहे आणि त्याचा विशेष प्रभाव सर्व राशींवर वेगवेगळ्या स्वरूपात दिसून येतो. त्याचवेळी शतभिषा नक्षत्रात सूर्याचे आगमन खूप प्रभावशाली मानले जात आहे, कारण सूर्य देखील कुंभ राशीत राहूसोबत युती करत आहे. या नक्षत्र बदलांमुळे काही राशींच्या लोकांना अचानक आर्थिक लाभ, नवीन योजनेची सुरुवात, करिअरमध्ये बदल आणि कामाच्या ठिकाणी अपेक्षित यश मिळेल. कोणत्या राशीच्या लोकांचे चमकणार नशीब जाणून घ्या

या राशीच्या लोकांचे चमकेल नशीब

मेष रास

सूर्याचे नक्षत्रातील संक्रमण मेष राशीच्या लोकांसाठी खूप फायदेशीर राहणार आहे. आर्थिक लाभापासून तुम्हाला नोकरीमध्ये पदोन्नती देखील मिळू शकते. या काळात विद्यार्थ्यांना अपेक्षित यश मिळू शकते. प्रेमविवाह होण्याची शक्यता आहे आणि नातेसंबंध अधिक दृढ होतील. तुमच्या सध्याच्या कामाच्या ठिकाणी नवीन नोकरी मिळाल्यानंतर किंवा नवीन जबाबदाऱ्या मिळाल्यानंतर तुम्ही आनंदी व्हाल. तुमच्यामधील आत्मविश्वास वाढेल.

Trigrahi Yog: शुक्र-सूर्य-शनि एकत्र येताच या राशीच्या लोकांचे चमकणार नशीब, आर्थिक स्थितीत होईल सुधारणा

सिंह रास

सिंह राशीच्या लोकांसाठी हा काळ खूप फायदेशीर राहील. या काळात तुमची प्रलंबित कामे पूर्ण होतील आणि तुम्हाला प्रत्येक क्षेत्रात नशीबाची साथ मिळेल. करिअरमध्ये प्रगती होण्याची शक्यता आहे आणि तुम्ही काही नवीन लोकांना भेटाल. तुम्हाला वरिष्ठांकडून पाठिंबा मिळेल आणि समाजात तुमचा आदर वाढेल. जर तुम्हाला कोणतेही नवीन काम सुरू करायचे असेल तर हा काळ अनुकूल राहील. नवीन कामामध्ये तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. आर्थिक अडचणी दूर होण्याची शक्यता.

Surya Gochar: ग्रहणानंतर सूर्य राहूच्या नक्षत्रात करणार प्रवेश, या राशीच्या लोकांच्या वाढणार अडचणी

कुंभ रास

कुंभ राशीच्या लोकांसाठी हे नक्षत्र संक्रमण फायदेशीर राहणार आहे. उत्पन्नाचे नवीन स्रोत उदयास येऊ शकतात. कुंभ राशीच्या लोकांना यश आणि इच्छित नफा मिळाल्याने ते आनंदी राहतील. गुंतवणुकीतून नफा मिळण्याची शक्यता आहे. आर्थिक स्थिती चांगली राहील. व्यवसायात गुंतलेल्यांना नवीन प्रकल्प मिळू शकतात. विद्यार्थ्यांसाठी हा काळ चांगला राहील. यावेेळी तुम्ही धार्मिक आणि सामाजिक कामामध्ये सहभागी होऊ शकतात.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: 19 फेब्रुवारीपासून असा कोणता बदल होत आहे?

    Ans: या दिवशी सूर्य राशी परिवर्तन करतो, ज्यामुळे काही राशींवर सकारात्मक प्रभाव दिसू शकतो. सूर्याचा संबंध पद, प्रतिष्ठा आणि सरकारी क्षेत्राशी जोडला जातो.

  • Que: पदोन्नतीची शक्यता का वाढते?

    Ans: सूर्य मजबूत स्थितीत असल्यास आत्मविश्वास, नेतृत्वगुण आणि निर्णयक्षमता वाढते. वरिष्ठांकडून कौतुक मिळण्याची शक्यता वाढते, ज्यामुळे पदोन्नतीचे योग निर्माण होतात.

  • Que: सूर्य नक्षत्र संक्रमणाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार

    Ans: सूर्य नक्षत्र संक्रमणाचा मेष, सिंह आणि कुंभ राशीच्या लोकांना फायदा होणार

Web Title: Astro tips people of this zodiac sign will have good luck chances of promotion in a new job

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 19, 2026 | 07:05 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Guru Margi: गुरुच्या कृपेने 11 मार्चपासून या राशीच्या लोकांचे बदलणार नशीब, आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता
1

Guru Margi: गुरुच्या कृपेने 11 मार्चपासून या राशीच्या लोकांचे बदलणार नशीब, आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता

Holashtak 2026: होलाष्टक सुरू असताना करू नका या चुका, अन्यथा जीवनात वाढू शकतात अडचणी
2

Holashtak 2026: होलाष्टक सुरू असताना करू नका या चुका, अन्यथा जीवनात वाढू शकतात अडचणी

Trigrahi Yog: शुक्र-सूर्य-शनि एकत्र येताच या राशीच्या लोकांचे चमकणार नशीब, आर्थिक स्थितीत होईल सुधारणा
3

Trigrahi Yog: शुक्र-सूर्य-शनि एकत्र येताच या राशीच्या लोकांचे चमकणार नशीब, आर्थिक स्थितीत होईल सुधारणा

Surya Gochar: ग्रहणानंतर सूर्य राहूच्या नक्षत्रात करणार प्रवेश, या राशीच्या लोकांच्या वाढणार अडचणी
4

Surya Gochar: ग्रहणानंतर सूर्य राहूच्या नक्षत्रात करणार प्रवेश, या राशीच्या लोकांच्या वाढणार अडचणी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Astro Tips: 19 फेब्रुवारीपासून या राशीच्या लोकांचे चमकेल नशीब, नवीन नोकरीमध्ये पदोन्नतीची शक्यता

Astro Tips: 19 फेब्रुवारीपासून या राशीच्या लोकांचे चमकेल नशीब, नवीन नोकरीमध्ये पदोन्नतीची शक्यता

Feb 19, 2026 | 07:05 AM
शिवराजे सांगे जना…! स्वतः शिवरायांनी लिहिलेला ‘हा’ अभंग तुम्हाला ठाऊक आहे का? प्रत्येक ओळीत दडलंय आयुष्याचं सार

शिवराजे सांगे जना…! स्वतः शिवरायांनी लिहिलेला ‘हा’ अभंग तुम्हाला ठाऊक आहे का? प्रत्येक ओळीत दडलंय आयुष्याचं सार

Feb 19, 2026 | 06:15 AM
प्लास्टिकच्या कपात चहा पित असाल तर वेळीच थांबा! शरीराला होऊ शकते कॅन्सरसारख्या जीवघेण्या आजाराची लागण

प्लास्टिकच्या कपात चहा पित असाल तर वेळीच थांबा! शरीराला होऊ शकते कॅन्सरसारख्या जीवघेण्या आजाराची लागण

Feb 19, 2026 | 05:30 AM
Shivaji Maharaj Jayanti 2026 Wishes: छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीच्या उत्स्फूर्त प्रेरणादायी शुभेच्छा

Shivaji Maharaj Jayanti 2026 Wishes: छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीच्या उत्स्फूर्त प्रेरणादायी शुभेच्छा

Feb 19, 2026 | 05:13 AM
Washim News : जिल्ह्यात कॉपीमुक्तीचा डोलाराच कोसळला… ४७ शिक्षक रडारवर; ६३२ कॉपी बहाद्दर पकडले

Washim News : जिल्ह्यात कॉपीमुक्तीचा डोलाराच कोसळला… ४७ शिक्षक रडारवर; ६३२ कॉपी बहाद्दर पकडले

Feb 19, 2026 | 04:15 AM
Saswad News: पगाराशिवाय काम कसे करायचे? सफाई कामगारांचे काम बंद आंदोलन

Saswad News: पगाराशिवाय काम कसे करायचे? सफाई कामगारांचे काम बंद आंदोलन

Feb 19, 2026 | 02:35 AM
तेलंगणामध्ये प्रादेशिक पक्षाची ताकद मजबूत; स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीत भाजपला बसला मोठा धक्का

तेलंगणामध्ये प्रादेशिक पक्षाची ताकद मजबूत; स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीत भाजपला बसला मोठा धक्का

Feb 19, 2026 | 01:15 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : अहिल्यानगरात टिपू सुलतान वाद तापला!

Ahilyanagar : अहिल्यानगरात टिपू सुलतान वाद तापला!

Feb 18, 2026 | 03:10 PM
Virar : मार्चअखेर उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला होणार, महापौर अजिव पाटील यांची घोषणा

Virar : मार्चअखेर उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला होणार, महापौर अजिव पाटील यांची घोषणा

Feb 18, 2026 | 03:07 PM
Dombivli : डोंबिवली-मुंबईत बनावट ‘Telma AM’ रॅकेटचा पर्दाफाश

Dombivli : डोंबिवली-मुंबईत बनावट ‘Telma AM’ रॅकेटचा पर्दाफाश

Feb 18, 2026 | 03:04 PM
NAVI MUMBAI : नवी मुंबई महापौरांचा रुग्णालयांना पाहणी दौरा, आरोग्य सुविधांसाठी डॅशबोर्डची घोषणा

NAVI MUMBAI : नवी मुंबई महापौरांचा रुग्णालयांना पाहणी दौरा, आरोग्य सुविधांसाठी डॅशबोर्डची घोषणा

Feb 18, 2026 | 02:22 PM
MAHAD : महाड तालुक्यात कोथेरी धरणाच्या घळभरणीला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध

MAHAD : महाड तालुक्यात कोथेरी धरणाच्या घळभरणीला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध

Feb 18, 2026 | 02:19 PM
Ratnagiri : रोखविरहित आणि पारदर्शक प्रवासासाठी एसटीचे मोठे पाऊल

Ratnagiri : रोखविरहित आणि पारदर्शक प्रवासासाठी एसटीचे मोठे पाऊल

Feb 17, 2026 | 07:55 PM
Palghar News : डहाणू–पालघर मार्गाला नवसंजीवनी; 165 कोटींच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन

Palghar News : डहाणू–पालघर मार्गाला नवसंजीवनी; 165 कोटींच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन

Feb 17, 2026 | 07:46 PM