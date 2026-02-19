Astro Tips: 19 फेब्रुवारीपासून या राशीच्या लोकांचे चमकेल नशीब, नवीन नोकरीमध्ये पदोन्नतीची शक्यता

ग्रहांचा राजा सूर्य सध्या कुंभ राशीत आहे. तिथे राहून तो गुरुवार, 19 फेब्रुवारी रोजी नक्षत्रांमधून संक्रमण करणार आहे. यावेळी सूर्य देव धनिष्ठ नक्षत्र सोडून शतभिषा नक्षत्रात प्रवेश करतील. ज्योतिषशास्त्रानुसार सूर्याच्या नक्षत्राचे संक्रमण राशी परिवर्तनाइतकेच प्रभावी आहे आणि त्याचा विशेष प्रभाव सर्व राशींवर वेगवेगळ्या स्वरूपात दिसून येतो. त्याचवेळी शतभिषा नक्षत्रात सूर्याचे आगमन खूप प्रभावशाली मानले जात आहे, कारण सूर्य देखील कुंभ राशीत राहूसोबत युती करत आहे. या नक्षत्र बदलांमुळे काही राशींच्या लोकांना अचानक आर्थिक लाभ, नवीन योजनेची सुरुवात, करिअरमध्ये बदल आणि कामाच्या ठिकाणी अपेक्षित यश मिळेल. कोणत्या राशीच्या लोकांचे चमकणार नशीब जाणून घ्या
सूर्याचे नक्षत्रातील संक्रमण मेष राशीच्या लोकांसाठी खूप फायदेशीर राहणार आहे. आर्थिक लाभापासून तुम्हाला नोकरीमध्ये पदोन्नती देखील मिळू शकते. या काळात विद्यार्थ्यांना अपेक्षित यश मिळू शकते. प्रेमविवाह होण्याची शक्यता आहे आणि नातेसंबंध अधिक दृढ होतील. तुमच्या सध्याच्या कामाच्या ठिकाणी नवीन नोकरी मिळाल्यानंतर किंवा नवीन जबाबदाऱ्या मिळाल्यानंतर तुम्ही आनंदी व्हाल. तुमच्यामधील आत्मविश्वास वाढेल.
सिंह राशीच्या लोकांसाठी हा काळ खूप फायदेशीर राहील. या काळात तुमची प्रलंबित कामे पूर्ण होतील आणि तुम्हाला प्रत्येक क्षेत्रात नशीबाची साथ मिळेल. करिअरमध्ये प्रगती होण्याची शक्यता आहे आणि तुम्ही काही नवीन लोकांना भेटाल. तुम्हाला वरिष्ठांकडून पाठिंबा मिळेल आणि समाजात तुमचा आदर वाढेल. जर तुम्हाला कोणतेही नवीन काम सुरू करायचे असेल तर हा काळ अनुकूल राहील. नवीन कामामध्ये तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. आर्थिक अडचणी दूर होण्याची शक्यता.
कुंभ राशीच्या लोकांसाठी हे नक्षत्र संक्रमण फायदेशीर राहणार आहे. उत्पन्नाचे नवीन स्रोत उदयास येऊ शकतात. कुंभ राशीच्या लोकांना यश आणि इच्छित नफा मिळाल्याने ते आनंदी राहतील. गुंतवणुकीतून नफा मिळण्याची शक्यता आहे. आर्थिक स्थिती चांगली राहील. व्यवसायात गुंतलेल्यांना नवीन प्रकल्प मिळू शकतात. विद्यार्थ्यांसाठी हा काळ चांगला राहील. यावेेळी तुम्ही धार्मिक आणि सामाजिक कामामध्ये सहभागी होऊ शकतात.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: या दिवशी सूर्य राशी परिवर्तन करतो, ज्यामुळे काही राशींवर सकारात्मक प्रभाव दिसू शकतो. सूर्याचा संबंध पद, प्रतिष्ठा आणि सरकारी क्षेत्राशी जोडला जातो.
Ans: सूर्य मजबूत स्थितीत असल्यास आत्मविश्वास, नेतृत्वगुण आणि निर्णयक्षमता वाढते. वरिष्ठांकडून कौतुक मिळण्याची शक्यता वाढते, ज्यामुळे पदोन्नतीचे योग निर्माण होतात.
Ans: सूर्य नक्षत्र संक्रमणाचा मेष, सिंह आणि कुंभ राशीच्या लोकांना फायदा होणार