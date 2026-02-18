Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Virar : मार्चअखेर उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला होणार, महापौर अजिव पाटील यांची घोषणा

विरार पूर्वेकडील नारंगी बायपास उड्डाणपुलाच्या कामाची वसई-विरार महानगरपालिकेचे महापौर अजिव पाटील यांनी प्रत्यक्ष पाहणी केली.

Updated On: Feb 18, 2026 | 03:07 PM

विरार पूर्वेकडील नारंगी बायपास उड्डाणपुलाच्या कामाची वसई-विरार महानगरपालिकेचे महापौर अजिव पाटील यांनी प्रत्यक्ष पाहणी केली. उड्डाणपुलाचे बांधकाम संथगतीने सुरू असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना धारेवर धरत कामाला गती देण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले.

Web Title: Virar flyover will be open for traffic by the end of march announced by mayor ajiv patil

Published On: Feb 18, 2026 | 03:07 PM

