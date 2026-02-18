Virar : मार्चअखेर उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला होणार, महापौर अजिव पाटील यांची घोषणा

विरार पूर्वेकडील नारंगी बायपास उड्डाणपुलाच्या कामाची वसई-विरार महानगरपालिकेचे महापौर अजिव पाटील यांनी प्रत्यक्ष पाहणी केली. उड्डाणपुलाचे बांधकाम संथगतीने सुरू असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना धारेवर धरत कामाला गती देण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले.
