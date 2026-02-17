Palghar News : डहाणू–पालघर मार्गाला नवसंजीवनी; 165 कोटींच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन

डहाणू–पालघर मार्गाच्या सर्वांगीण विकासासाठी 165 कोटी 69 लाख रुपयांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. 54 किमी रस्त्याचे रुंदीकरण, नूतनीकरण व नवीन पूल उभारणीमुळे पर्यटन, शेती व औद्योगिक वाहतुकीला मोठा फायदा होणार आहे. यावेळी राजेंद्र गावित उपस्थित होते.
