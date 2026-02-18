Dombivli : डोंबिवली-मुंबईत बनावट ‘Telma AM’ रॅकेटचा पर्दाफाश

डोंबिवली-मुंबई परिसरात उच्च रक्तदाबासाठी वापरल्या जाणाऱ्या नामांकित ‘Telma AM’ या औषधाच्या बनावट गोळ्यांचे मोठे रॅकेट मानपाडा पोलिसांनी उघडकीस आणले आहे. या प्रकरणात डोंबिवलीतील ‘श्री राम फार्मा’चा मालक पंकज उपाध्याये आणि मुंबईतील वितरक विवेक राय यांना अटक करण्यात आली आहे. आरोपींकडून नामांकित कंपनीच्या बनावट लेबल्ससह मोठ्या प्रमाणात औषधसाठा जप्त करण्यात आला असून या रॅकेटचा तपास अधिक सखोल करण्यात येत आहे.
