Saswad News: पगाराशिवाय काम कसे करायचे? सफाई कामगारांचे काम बंद आंदोलन

नगराध्यक्षा आनंदीकाकी जगताप यांनी भेट देऊन तातडीने एक महिन्याच्या पगाराची रक्कम देण्याचे कबूल करत उर्वरित सर्व थकित रक्कम लवकरच देण्यात येईल असे आश्वासन दिले. सासवड शहर हे आपल्या सर्वांचे नगर असुन काम बंद करून जनतेला कोणीही वेठीस धरू नये असे आवाहनही जगताप यांनी केले
पालिकेत आमची सत्ता येऊन जेमतेम दोन महिने होत आहेत, यापूर्वी प्रशासन होते त्यामुळे कामगारांच्या प्रश्ना विषयी जागरूकतेने काम केले जाईल असे नगराध्यक्षा आनंदीकाकी यांनी स्पष्ट केले. १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधी शासनाकडून मिळाला नाही परिणामी गेली पाच महिने वेतनविलंब झाला अशी माहिती मुख्याधिकारी डॉ कैलास चव्हाण यांनी दिली. आज रोजी ऑगस्ट आणि सप्टेंबर २०२५ चे वेतन नगरपालिका फंडातून करण्यात आले असून उर्वरित रकमेसाठी प्राधान्य दिले जाईल असेही चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.
उपनगराध्यक्ष मनोहर जगताप, आरोग्य समितीचे सभापती राजनभय्या जगताप, पाणीपुरवठा सभापती माऊली गिरमे, बांधकाम समिती सभापती माऊली जगताप, नगरसेवक बंडू राऊत, सचिन भोंडे, सोपान रणपिसे, अजित जगताप यांसह काही माजी नगरसेवक नागरिक व अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. सर्वमान्य तोडगा निघाल्यानंतर कामगार कामावर रुजू झाले.