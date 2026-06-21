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Yoga Teacher Salary: दुबई-सौदीत योग शिक्षकांना बंपर मागणी; महिन्याला १.५ लाखांहून अधिक कमाई करण्याची सुवर्णसंधी!

Updated On: Jun 21, 2026 | 02:50 PM IST
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सारांश

Yoga Teacher Jobs in UAE 2026: युएई, सौदी अरेबिया आणि कतार सारख्या खाडी देशांमध्ये योग शिक्षकांना (Yoga Teachers) मोठी मागणी आहे. दुबईतील पगार, पात्रता आणि वाढत्या संधींविषयी वाचा सविस्तर.

yoga teacher

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

Yoga Teacher Jobs in UAE 2026:  एक काळ असा होता जेव्हा काही लोक योगाकडे केवळ एका विशिष्ट धर्माशी किंवा संस्कृतीशी जोडून पाहायचे, परंतु आता हे चित्र पूर्णपणे बदलले आहे. संयुक्त अरब अमिराती (UAE), सौदी अरेबिया, कतार आणि इतर खाडी (गल्फ) देशांमध्ये योगाचा स्वीकार आरोग्य आणि फिटनेसचे एक प्रभावी माध्यम म्हणून केला जात आहे. याच कारणामुळे आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या निमित्ताने योगाची ही जागतिक लोकप्रियता पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय बनली आहे.

खाडी देशांतील शाळा, महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये योगा शिक्षकांची (Yoga Teachers) आणि वेल्नेस इन्स्ट्रक्टर्सची नियुक्ती केली जाते. योग विद्यार्थ्यांमधील एकाग्रता वाढवण्यास, ताणतणाव कमी करण्यास आणि मानसिक संतुलन राखण्यास मदत करतो, असा या संस्थांचा विश्वास आहे. युएई, सौदी अरेबिया, ओमान, कुवैत आणि कतार यांसारख्या देशांमध्ये योगाकडे आता धार्मिक क्रिया म्हणून नव्हे, तर वैज्ञानिक आणि आरोग्यावर आधारित सराव म्हणून पाहिले जाते.

युएईमध्ये योगा इन्स्ट्रक्टर्सना किती मागणी आहे?

युएई आज जगातील सर्वात मोठ्या वेल्नेस आणि फिटनेस बाजारपेठांपैकी एक बनला आहे. दुबई आणि अबूधाबी यांसारख्या शहरांमध्ये योग स्टुडिओ, फिटनेस सेंटर्स आणि इंटरनॅशनल स्कूल्सची संख्या सातत्याने वाढत आहे. यासोबतच प्रशिक्षित योगा शिक्षकांची मागणीही झपाट्याने वाढली आहे.

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युएईमध्ये योगा शिक्षकांना किती पगार मिळतो?

अहवालानुसार, युएईमध्ये नवीन किंवा सामान्य अनुभव असलेल्या योगा इन्स्ट्रक्टर्सना दरमहा सुमारे ३,६०० ते ६,३०० दिरहम पर्यंत वेतन मिळू शकते. भारतीय चलनात ही रक्कम साधारणपणे ८५ हजार रुपये ते १.५ लाख रुपये प्रतिमहिना एवढी होते.

दुबईत अनुभवी योगा शिक्षकांची कमाई किती?

दुबईमध्ये चांगला अनुभव आणि आंतरराष्ट्रीय प्रमाणपत्रे असलेल्या योगा शिक्षकांची कमाई आणखी जास्त असते. नामांकित शाळा, वेल्नेस सेंटर्स आणि खाजगी संस्था अशा प्रशिक्षकांना दरमहा ७,००० दिरहम किंवा त्याहून अधिक वेतन देऊ शकतात.

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सौदी अरेबियात योगासाठी काय संधी आहेत?

सौदी अरेबियातही योगाबाबत मोठा बदल पाहायला मिळत आहे. तेथील सरकारने योगाला अधिकृतपणे क्रीडा प्रकार म्हणून मान्यता दिली आहे. येथे काम करणाऱ्या अनुभवी योगा शिक्षकांचे मासिक उत्पन्नही अधिक आहे. हे सर्व पाहता, योग आता केवळ भारतापुरता मर्यादित राहिलेला नसून, तो जागतिक रोजगार आणि आरोग्य उद्योगाचा एक महत्त्वाचा भाग बनला आहे हे स्पष्ट होते.

Web Title: Yoga teacher salary uae dubai saudi arabia career opportunities gulf

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Published On: Jun 21, 2026 | 02:50 PM

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