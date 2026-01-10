Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

१९ जानेवारीपर्यंत नोंदणी-व्हेरिफिकेशन प्रक्रिया; RTE प्रवेशासाठी शाळा नोंदणीस सुरुवात

TE अंतर्गत २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षासाठी २५ टक्के प्रवेश प्रक्रियेला राज्यात सुरुवात झाली आहे. या प्रक्रियेसाठी ९ ते १९ जानेवारी २०२६ या कालावधीत शाळा नोंदणी व व्हेरिफिकेशन पूर्ण करणे बंधनकारक आहे.

Updated On: Jan 10, 2026 | 06:40 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

RTE (शिक्षण हक्क कायदा) अंतर्गत प्रवेश प्रक्रियेची प्रतीक्षा करणाऱ्या पालकांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागातर्फे २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षासाठी आरटीई २५ टक्के प्रवेश प्रक्रियेला सुरुवात करण्यात आली आहे. या प्रक्रियेअंतर्गत ९ जानेवारी ते १९ जानेवारी २०२६ या कालावधीत शाळा नोंदणी व व्हेरिफिकेशन पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. राज्यातील विनाअनुदानित तसेच स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांमध्ये शिक्षण हक्क कायद्यानुसार २५ टक्के जागांवर विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो. यासाठी संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने राबवली जाते. यासंदर्भात राज्याच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाने आवश्यक परिपत्रक प्रसिद्ध केले असून, त्यानुसार शाळा नोंदणी आणि व्हेरिफिकेशनसाठी स्वतंत्र लिंक सुरू करण्यात आली आहे.

दबदबा आणि रुबाबपण! जेल वॉर्डर बना; दहावी पास उमेदवारांसाठी सुवर्णसंधी

आरटीई प्रवेश प्रक्रियेमधील सर्वात महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे शाळा व्हेरिफिकेशन. शाळेने भरलेली माहिती अचूक आहे की नाही, शाळेची मान्यता कोणत्या मंडळाची आहे, तसेच नोंदणी करताना योग्य मंडळाची निवड करण्यात आली आहे का, याची तपासणी या टप्प्यात केली जाते. उदाहरणार्थ, एखाद्या शाळेची मान्यता राज्य मंडळाची असताना नोंदणी करताना केंद्रीय मंडळ निवडले असल्यास, ती चूक तात्काळ दुरुस्त करणे आवश्यक आहे. शालेय शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे की, दिलेल्या कालावधीत म्हणजेच ९ ते १९ जानेवारी २०२६ या दरम्यान विनाअनुदानित आणि स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांनी नोंदणी व व्हेरिफिकेशन प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास पुढील आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत अडचणी निर्माण होऊ शकतात.

या शाळांचा आरटीईत समावेश नाही

प्राथमिक शिक्षण विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार,

  • बंद करण्यात आलेल्या शाळा
  • अल्पसंख्याक दर्जा प्राप्त शाळा
  • अनधिकृत शाळा
  • स्थलांतरित (शिफ्ट झालेल्या) शाळा

Kolhapur News : जिल्ह्यातील 72 विद्यार्थी इस्त्रोकडे रवाना; शिष्यवृत्तीत पास झालेल्या विद्यार्थ्यांचा समावेश

या सर्व शाळांचा आरटीई २५ टक्के प्रवेश प्रक्रिया २०२६-२७ मध्ये समावेश करण्यात येणार नाही. त्यामुळे पालकांनीही शाळांची यादी तपासताना या बाबी लक्षात घेणे आवश्यक आहे. प्राथमिक शिक्षण विभागाचे संचालक शरद गोसावी यांनी सर्व संबंधित शाळांना सूचना दिल्या आहेत की, शासनाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोर पालन करून ठरलेल्या कालावधीत नोंदणी व व्हेरिफिकेशन प्रक्रिया पूर्ण करावी. यानंतर पुढील टप्प्यात पालकांसाठी अर्ज प्रक्रिया, लॉटरी आणि प्रवेशाची पुढील कार्यवाही सुरू केली जाणार आहे. आरटीई अंतर्गत प्रवेशामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार खासगी शाळांमध्ये शिक्षणाची संधी मिळते. त्यामुळे ही प्रक्रिया पारदर्शक आणि सुरळीत पार पाडण्यासाठी शाळा, प्रशासन आणि पालक यांनी समन्वयाने काम करण्याची गरज आहे.

Published On: Jan 10, 2026 | 06:40 PM

