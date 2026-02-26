Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
लहान वयात मधुमेह होण्यामागे काय आहेत कारण? सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये दिसून येतात 'ही' गंभीर लक्षणे, वेळीच करा उपचार

रक्तातील साखरेचे प्रमाण वाढल्यानंतर शरीराला हानी पोहचते. आज आम्ही तुम्हाला लहान वयातील मुलांना मधुमेह का होतो? मधुमेहाची लक्षणे कोणती? याबद्दल जाणून घेऊया सविस्तर.

Updated On: Feb 26, 2026 | 05:30 AM
टाईप २ मधुमेह कशामुळे होतो?
लहान वयात मधुमेह होण्याची कारणे?
मधुमेहाची गंभीर लक्षणे?

पूर्वीच्या काळी मधुमेह आणि आरोग्यासंबंधित गंभीर आजरांची लागण वयाच्या ६० व्या वर्षानंतर व्हायची. पण धावपळीची जीवनशैली, कामाचा वाढलेला तणाव, आहारात होणारे बदल, पोषक घटकांची कमतरता, अपुरी झोप, चुकीच्या वेळी जेवण इत्याद अनेक गोष्टींच्या परिणामामुळे तरुण वयातच मधुमेह आणि इतर आजारांचे प्रमाण वाढले आहे. रक्तातील साखरेची पातळी वाढल्यानंतर शरीराला हानी पोहचते. सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये अतिशय सामान्य लक्षणे दिसू लागतात. त्यामुळे शरीरात दिसणाऱ्या लक्षणांकडे दुर्लक्ष केले जाते. मधुमेह म्हणजे रक्तातील साखरेचे प्रमाण बाहेर काढून टाकणे. ज्यावेळी शरीर पुरेसे इन्सुलिन तयार करू शकत नाही किंवा तयार झालेल्या इन्सुलिनचा योग्य वापर होत नाही, तेव्हा रक्तातील साखर पेशींपर्यंत न पोहचता रक्तात जमा होण्यास सुरुवात होते. रक्तात जमा झालेल्या साखरेमुळे संपूर्ण शरीराला हानी पोहचते. मधुमेहासारखा गंभीर आजार केवळ तरुण वयातील लोकांचं नाहीतर लहान मुलांना सुद्धा होतो. सुमारे १० कोटींहून अधिक भारतीय मधुमेहाने त्रस्त आहेत.(फोटो सौजन्य – istock)

देशभरात १४ वर्षीय मुलींसाठी विशेष HPV लसीकरण मोहीम! गर्भशयाचा कॅन्सर झाल्यानंतर महिलांच्या शरीरात दिसतात ‘ही’ लक्षणे

लहान वयात मधुमेह का होतो?

मागील ५ वर्षांमध्ये १५ ते २५ वयोगटातील तरुणांमध्ये ‘टाईप २’ मधुमेहाचे प्रमाण ४० टक्क्यांनी वाढले आहे. मधुमेहाची लागण झाल्यानंतर संपूर्ण आयुष्यभर गोळ्या औषधांवर राहावे लागते. हा आजार केवळ शारीरिक आरोग्याचं नाहीतर मानसिक आरोग्य सुद्धा बिघडून टाकतो. त्यामुळे लहान मुलांना कमीत कमी गोड पदार्थ खाण्यास द्यावे. मधुमेह हा केवळ अनुवांशिक आजार नसून चुकीची जीवनशैली जगल्यामुळे होणारा गंभीर आजार आहे. कोणत्याही वयातील मुलामुलींना मधुमेह होऊ शकतो.

मधुमेह झाल्यानंतर दिसून येणारी लक्षणे:

  • वारंवार तहान लागणे
  • जास्त भूक लागणे
  • रात्री वारंवार लघवीला जावे लागणे
  • दृष्टी अंधुक होणे
  • जखम लवकर बरी न होणे
  • हातापायांना मुंग्या येणे
  • अचानक वजन कमी होणे

मधुमेहाचा हृदय आणि किडनीवर होणारा परिणाम:

मधुमेह झाल्यानंतर शरीराच्या प्रत्येक अवयवावर परिणाम होतो. हृदय, डोळे आणि किडनी निकामी होण्याची जास्त शक्यता असते. रक्तातील साखरेचे प्रमाण वाढल्यानंतर वेळीच लक्ष न दिल्यास डोळ्यांची दृष्टी कमी होते, तर काहीवेळा शरीरावर झालेल्या जखमांमुळे कोणताही अवयव कापून टाकावा लागतो. जखम झालेल्या भागात इन्फेक्शन वाढल्यानंतर जखमा लवकर बऱ्या होत नाहीत. रक्तातील साखरेचे प्रमाण वाढल्यामुळे हृदयविकाराचा) धोका २ ते ४ पटीने वाढतो. याशिवाय कोणत्याही क्षणी हार्ट अटॅक येण्याची शक्यता असते. त्यामुळे मधुमेहाला सायलेंट किलर आजार असे सुद्धा म्हंटले जाते. हा आजार संपूर्ण शरीर आतून पोखरून काढतो.

तरुण वयात का उद्भवते संधिवाताची समस्या? सकाळी उठल्यानंतर दिसून येणाऱ्या ‘या’ लक्षणांकडे अजिबात करू नका दुर्लक्ष

मधुमेह नियंत्रणात ठेवण्यासाठी काय करावे?

रक्तात वाढलेली साखर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आहारात बदल करणे आवश्यक आहे. आहारात ‘कॉम्प्लेक्स कार्ब्स’ असलेल्या पदार्थांचे सेवन करावे. याशिवाय साखर आणि मैदा असलेले पदार्थ खाणे टाळावे. याशिवाय दिवसभरातून किमान ४० ते ४५ मिनिटं चालावे. यामुळे रक्तातील साखरेची पातळी ३०% पर्यंत कमी होईल.आहारात कोणत्याही गोड पदार्थांचे अजिबात सेवन करू नये.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Frequently Asked Questions

  • Que: मधुमेह (Diabetes) म्हणजे काय?

    Ans: मधुमेह ही एक चयापचय स्थिती आहे जिथे शरीर रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित करू शकत नाही. स्वादुपिंड पुरेसे इन्सुलिन तयार करत नाही.

  • Que: मधुमेहाची प्रमुख लक्षणे कोणती?

    Ans: वारंवार लघवी होणे, खूप तहान लागणे, सतत थकवा जाणवणे.

  • Que: रक्तातील साखर कशी नियंत्रित करावी?

    Ans: साखर, मैदा, प्रक्रिया केलेले अन्न टाळा. फायबरयुक्त पदार्थ, भाज्या आणि कडधान्ये खा.

Feb 26, 2026 | 05:30 AM

लहान वयात मधुमेह होण्यामागे काय आहेत कारण? सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये दिसून येतात 'ही' गंभीर लक्षणे, वेळीच करा उपचार

