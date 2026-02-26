Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

3 लाखांचे डाउन पेमेंट आणि शोरुमचा मालक स्वतः तुमच्या हातात देईल Maruti Grand Vitara ची चावी, जाणून घ्या EMI

मारुती सुझुकीच्या अनेक कार भारतात लोकप्रिय आहेत. अशीच एक कार म्हणजे Maruti Grand Vitara. चला या कारच्या फायनान्स प्लॅनबद्दल जाणून घेऊयात.

Updated On: Feb 26, 2026 | 06:15 AM
फोटो सौजन्य: Pinterest

फोटो सौजन्य: Pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • मारुती सुझुकीच्या अनेक कार ग्राहकांमध्ये लोकप्रिय
  • Maruti Grand Vitara ग्राहकांची आवडती कार
  • तीन लाखांच्या डाउन पेमेंटनंतर किती असेल EMI?
जर तुम्ही सुद्धा एक चांगली SUV खरेदी करण्याच्या विचारात असाल तर मार्केटमध्ये आपल्याला अनेक उत्तम पर्याय दिसतात. यातही ग्राहक Maruti Suzuki च्या वाहनांना विशेष मागणी देत असतात. जर तुम्ही सुद्धा मारुती सुझुकीची कार खरेदी करणायचा विचार करताय तर मग Maruti Grand Vitara.

भारतातील आघाडीच्या वाहन उत्पादकांपैकी एक असलेल्या मारुती सुझुकीने अनेक सेगमेंटमध्ये कार ऑफर केल्या आहेत. कंपनीने मिड साइझ एसयूव्ही म्हणून मारुती ग्रँड विटारा ही ऑफर करते. डेल्टा या एसयूव्हीच्या सीएनजी प्रकारात उपलब्ध आहे. जर तुम्ही Maruti Grand Vitara चा CNG व्हेरिएंट खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर तीन लाखांच्या डाउन पेमेंटनंतर तुम्हाला दरमहा किती EMI द्यावा लागेल त्याबद्दल आपण जाणून घेऊयात.

Volvo च्या ‘या’ कारमध्ये अचानक झाला बिघाड! कंपनीने 40 हजारांहून अधिक युनिट्स बोलावले परत

Maruti Grand Vitara ची किंमत किती?

Maruti Suzuki कडून Maruti Grand Vitara चा CNG पर्याय म्हणून Delta व्हेरिएंट ऑफर केला जातो. कंपनी ही मिड-साइज एसयूव्ही CNG व्हर्जनमध्ये 12.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) किमतीत विक्रीसाठी देते.ही कार खरेदी केल्यास 12.99 लाखांच्या एक्स-शोरूम किमतीव्यतिरिक्त तुम्हाला रजिस्ट्रेशन आणि इन्शुरन्सचा खर्चही भरावा लागेल. यामध्ये सुमारे 1.30 लाख रुपये रजिस्ट्रेशन टॅक्स, अंदाजे 60 हजार रुपये इन्शुरन्स आणि जवळपास 13 हजार रुपये TCS शुल्क द्यावे लागते. या सर्व खर्चानंतर कारची दिल्लीतील ऑन-रोड किंमत सुमारे 15.03 लाख रुपये इतकी होते.

3 लाख रुपये डाउन पेमेंटनंतर किती असेल EMI?

जर तुम्ही Grand Vitara Delta CNG व्हेरिएंट खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर बँकेकडून सामान्यतः एक्स-शोरूम किमतीवरच कर्ज दिले जाईल. अशा परिस्थितीत 3 लाख रुपये डाउन पेमेंट केल्यानंतर उर्वरित सुमारे 12.03 लाख रुपये बँकेकडून कर्ज म्हणून घ्यावे लागेल.

समजा बँक 9 टक्के व्याजदराने 7 वर्षांच्या कालावधीसाठी 12.03 लाख रुपयांचे कर्ज देते, तर तुम्हाला दरमहा सुमारे 19,359 रुपये EMI भरावा लागेल. हा EMI पुढील सात वर्षे नियमितपणे द्यावा लागेल.

Test Drive दरम्यान Accident झाला तर खिशातून पैसे द्यावे लागतात का? जाणून घ्या काय सांगतात नियम

एकूण किती महाग पडेल कार?

9 टक्के व्याजदराने 7 वर्षांसाठी 12.03 लाखांचे कर्ज घेतल्यास, सात वर्षांत तुम्ही अंदाजे 4.22 लाख रुपयांचा व्याज तुम्हाला भरावा लागेल. म्हणजेच एक्स-शोरूम किंमत, ऑन-रोड खर्च आणि एकूण व्याज मिळून या कारची एकूण किंमत सुमारे 19.26 लाख रुपये इतकी होईल.

Web Title: Maruti grand vitara cng variant emi on 3 lakh rupees down payment

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 26, 2026 | 06:15 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Grand Vitara पासून Seltos पर्यंत, सगळ्या वाहनांच्या टेन्शनमध्ये वाढ! 17 मार्चला ‘या’ SUV च्या किमतीबाबत होणार खुलासा
1

Grand Vitara पासून Seltos पर्यंत, सगळ्या वाहनांच्या टेन्शनमध्ये वाढ! 17 मार्चला ‘या’ SUV च्या किमतीबाबत होणार खुलासा

किंमत कमी आणि सेफ्टी फीचर्स जास्त! 6 लाखांच्या बजेटमध्ये येतात ‘या’ सुरक्षित कार
2

किंमत कमी आणि सेफ्टी फीचर्स जास्त! 6 लाखांच्या बजेटमध्ये येतात ‘या’ सुरक्षित कार

Maruti Dzire की Honda Amaze: ऑटोमॅटिक व्हेरिएंटमध्ये कोणती Sedan तुम्हाला देईल हवा तास मायलेज? जाणून घ्या
3

Maruti Dzire की Honda Amaze: ऑटोमॅटिक व्हेरिएंटमध्ये कोणती Sedan तुम्हाला देईल हवा तास मायलेज? जाणून घ्या

भारतात 4 लाख, पाकिस्तानात 29 लाख! तरी देखील Maruti Suzuki च्या ‘या’ Cars वर पाकिस्तानी ग्राहक फिदा
4

भारतात 4 लाख, पाकिस्तानात 29 लाख! तरी देखील Maruti Suzuki च्या ‘या’ Cars वर पाकिस्तानी ग्राहक फिदा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
3 लाखांचे डाउन पेमेंट आणि शोरुमचा मालक स्वतः तुमच्या हातात देईल Maruti Grand Vitara ची चावी, जाणून घ्या EMI

3 लाखांचे डाउन पेमेंट आणि शोरुमचा मालक स्वतः तुमच्या हातात देईल Maruti Grand Vitara ची चावी, जाणून घ्या EMI

Feb 26, 2026 | 06:15 AM
लहान वयात मधुमेह होण्यामागे काय आहेत कारण? सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये दिसून येतात ‘ही’ गंभीर लक्षणे, वेळीच करा उपचार

लहान वयात मधुमेह होण्यामागे काय आहेत कारण? सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये दिसून येतात ‘ही’ गंभीर लक्षणे, वेळीच करा उपचार

Feb 26, 2026 | 05:30 AM
Career Tips : गायक म्हणून घडवा करिअर! ‘या’ गोष्टी असतात महत्वाच्या; पैसाही फेमही

Career Tips : गायक म्हणून घडवा करिअर! ‘या’ गोष्टी असतात महत्वाच्या; पैसाही फेमही

Feb 26, 2026 | 04:15 AM
शिक्षकांसाठी खुशखबर! ‘या’ क्षेत्रातील भरतीला हिरवा कंदील; शिक्षण आयुक्तांनी दिले आदेश

शिक्षकांसाठी खुशखबर! ‘या’ क्षेत्रातील भरतीला हिरवा कंदील; शिक्षण आयुक्तांनी दिले आदेश

Feb 26, 2026 | 02:35 AM
कॉंग्रेसच्या जेष्ठ नेत्यांचा चर्चेत राहण्याचा विचित्र प्रयत्न; पक्षाला डोकेदुखी ठरणारे वादग्रस्त वक्तव्य

कॉंग्रेसच्या जेष्ठ नेत्यांचा चर्चेत राहण्याचा विचित्र प्रयत्न; पक्षाला डोकेदुखी ठरणारे वादग्रस्त वक्तव्य

Feb 26, 2026 | 01:15 AM
New Zealand चा श्रीलंकेवर 61 धावांनी दणदणीत विजय, यजमान टीम स्पर्धेबाहेर; पाकिस्तानचा ताप वाढला

New Zealand चा श्रीलंकेवर 61 धावांनी दणदणीत विजय, यजमान टीम स्पर्धेबाहेर; पाकिस्तानचा ताप वाढला

Feb 25, 2026 | 10:50 PM
3 ओव्हरमध्ये 9 रन्स, मग 3 बॉल्स खराब; महीश तीक्षणा ‘हिरोवरून झिरो’, New Zealand विरुद्ध मोठी चूक

3 ओव्हरमध्ये 9 रन्स, मग 3 बॉल्स खराब; महीश तीक्षणा ‘हिरोवरून झिरो’, New Zealand विरुद्ध मोठी चूक

Feb 25, 2026 | 10:35 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Feb 25, 2026 | 03:28 PM
Navi Mumbai : वाहतूक कोंडीला दिलासा! 12.71 किमी सिग्नल-फ्री रोडने बदलणार प्रवासाचा चेहरा

Navi Mumbai : वाहतूक कोंडीला दिलासा! 12.71 किमी सिग्नल-फ्री रोडने बदलणार प्रवासाचा चेहरा

Feb 25, 2026 | 03:24 PM
Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Feb 24, 2026 | 08:18 PM
Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Feb 24, 2026 | 08:08 PM
Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Feb 24, 2026 | 07:59 PM
Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Feb 24, 2026 | 07:53 PM
Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Feb 24, 2026 | 07:48 PM