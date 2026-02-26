Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Career Tips : गायक म्हणून घडवा करिअर! ‘या’ गोष्टी असतात महत्वाच्या; पैसाही फेमही

गायक म्हणून करिअर घडवण्यासाठी नियमित रियाज, योग्य प्रशिक्षण आणि सातत्य अत्यावश्यक आहे. डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर गाणी शेअर करून स्वतःची ओळख निर्माण करता येते, जसे Arijit Singh यांनी केले.

Updated On: Feb 26, 2026 | 04:15 AM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

गायक म्हणून करिअर घडवणे ही केवळ आवड नसून एक समर्पणाची आणि सातत्याची वाट आहे. संगीत क्षेत्रात यश मिळवण्यासाठी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे नियमित रियाज. दररोज किमान १ ते २ तास सराव केल्याने आवाजात स्थिरता, सुरात अचूकता आणि आत्मविश्वास वाढतो. सुरुवातीला मूलभूत संगीत शिक्षण घेणे गरजेचे आहे. हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत, लाइट म्युझिक किंवा पाश्चात्य संगीत यापैकी कोणत्या प्रकारात आपली रुची आहे हे ओळखून त्या दिशेने प्रशिक्षण घ्यावे. अनेक यशस्वी गायकांनी आपली कारकीर्द शास्त्रीय संगीताच्या पायावर उभी केली आहे.

पहिली ते आठवीच्या वार्षिक परीक्षा केंद्राच्या हातात? शाळांच्या आणि शिक्षकांच्या अधिकारावर गदा

आजच्या डिजिटल युगात गायकांसाठी संधी मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. सोशल मीडियाचा योग्य वापर करून आपण स्वतःची ओळख निर्माण करू शकतो. YouTube, Instagram, Facebook यांसारख्या प्लॅटफॉर्मवर गाणी अपलोड करून प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचता येते. अनेक गायकांना याच माध्यमातून प्रसिद्धी मिळाली आहे. उदाहरणार्थ, Arijit Singh यांनीही सुरुवातीला रिअॅलिटी शोमधून प्रवास सुरू करून आज बॉलिवूडमध्ये मोठे नाव कमावले आहे.

रिअॅलिटी शो देखील गायकांसाठी एक मोठे व्यासपीठ ठरू शकतात. Indian Idol किंवा Sa Re Ga Ma Pa यांसारख्या कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होऊन आपली प्रतिभा देशासमोर मांडता येते. जरी प्रत्येकजण विजेता होत नाही, तरी या मंचावरून ओळख आणि संधी मिळण्याची शक्यता वाढते.

गायक म्हणून करिअर करताना नेटवर्किंगही तितकेच महत्त्वाचे आहे. संगीत दिग्दर्शक, निर्माते आणि इतर कलाकारांशी संपर्क ठेवणे, म्युझिक इव्हेंट्समध्ये भाग घेणे, स्टुडिओ रेकॉर्डिंगचा अनुभव घेणे या गोष्टी उपयोगी ठरतात. तसेच, स्वतःची गाणी तयार करणे (Original Songs) हा एक उत्तम मार्ग आहे. यामुळे तुमची वेगळी ओळख तयार होते.

विद्यार्थ्यांचे आरोग्य आता Maharashtra सरकारची जबाबदारी; शासनाने घेतला ‘हा’ महत्वाचा निर्णय

करिअरच्या संधींबद्दल बोलायचे झाले तर प्लेबॅक सिंगिंग, लाईव्ह परफॉर्मन्स, जिंगल्स, भक्तिगीते, अल्बम्स, तसेच वेब सिरीज आणि जाहिरातींसाठी गाण्याच्या संधी उपलब्ध आहेत. फ्रीलान्सिंगद्वारेही गायक पैसे कमवू शकतात. सुरुवातीला उत्पन्न कमी असले तरी अनुभव आणि लोकप्रियता वाढल्यावर कमाईतही वाढ होते. तुमच्यासारख्या सर्जनशील व्यक्तीसाठी गायक म्हणून करिअर हा एक उत्तम पर्याय ठरू शकतो. मात्र, या क्षेत्रात स्पर्धा मोठी आहे, त्यामुळे संयम, मेहनत आणि सातत्य आवश्यक आहे. शेवटी, आवाजाची काळजी घेणे, योग्य आहार, पुरेशी झोप आणि सकारात्मक दृष्टिकोन यामुळे तुम्ही या क्षेत्रात दीर्घकाळ टिकू शकता. योग्य दिशा, मेहनत आणि स्वतःवर विश्वास ठेवला तर गायक म्हणून यश मिळवणे नक्कीच शक्य आहे.

Published On: Feb 26, 2026 | 04:15 AM

