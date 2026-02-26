Budh Vakri 2026: बुध कुंभ राशीत होणार वक्री, या राशीच्या लोकांनी आर्थिक बाबतीत राहावे सावध

गुरुवार, 26 फेब्रुवारी रोजी बुध कुंभ राशीत वक्री होणार आहे. बुध ग्रह सध्या शनिच्या कुंभ राशीत आहे आणि गुरुवारी सकाळी 11.50 वाजता त्याची वक्री गती सुरू होणार आहे. यानंतर, 20 मार्च रोजी ते कुंभ राशीत थेट होईल. ज्योतिषशास्त्रानुसार बुध राशीच्या वक्री गती दरम्यान, मेष राशीसह अनेक राशींना त्यांच्या बोलण्यावर नियंत्रण ठेवावे लागेल आणि संयमाने निर्णय घ्यावे लागतील, अन्यथा त्यांना नुकसान सहन करावे लागू शकते. बुध ग्रहाच्या वक्री गतीचा कोणत्या राशींच्या लोकांवर परिणाम होणार आहे ते जाणून घ्या
बुध ग्रहाची वक्री मेष राशीच्या कुंडलीमध्ये 11 व्या घरात होत आहे. कुंडलीतील हे घर धन, स्वप्ने आणि सामाजिक संबंधांशी संबंधित आहे. बुधाच्या वक्री गतीमुळे तुमच्या नोकरी आणि व्यवसायात समस्या निर्माण होऊ शकतात. तसेच काही लोकांना आर्थिक नुकसान होऊ शकते. कोणतेही काम करण्यापूर्वी काळजीपूर्वक विचार करणे महत्त्वाचे आहे. या काळात कोणालाही उधार पैसे देणे टाळा.
बुध ग्रहाची वक्री कर्क राशीच्या कुंडलीमध्ये आठव्या घरामध्ये बुध ग्रह प्रवेश करणार आहे. हे घर जीवनात अचानक बदल आणि वारशातून मिळणारे आर्थिक लाभ दर्शवते. या काळात तुम्हाला नशिबाची पूर्ण साथ मिळेल. यावेळी नोकरी करणाऱ्या लोकांना अपेक्षित यश मिळेल. नवीन नोकरीच्या शोधात असणाऱ्यांसाठी हा काळ अनुकूल राहील. या काळात तुम्हाला व्यवहारांशी संबंधित बाबींमध्ये सावधगिरी बाळगावी लागेल.
कन्या राशीच्या कुंडलीमध्ये सहाव्या घरात बुध ग्रह प्रवेश करत आहे. कुंडलीमधील सहावे घर आरोग्य, कर्ज, शत्रू आणि स्पर्धा दर्शवते. मित्र आणि सहकाऱ्यांशी मतभेद निर्माण करू शकतो. या काळात तुमचे शत्रू देखील अधिक प्रभावी असतील. बुध हा व्यवसायाचा कारक ग्रह आहे, म्हणून त्याची प्रतिगामी गती समस्या निर्माण करू शकते. या काळात व्यावसायिकांना अधिक काळजी घ्यावी लागेल आणि खर्च कमी करावा लागेल.
तूळ राशीच्या कुंडलीमध्ये बुध ग्रहाची वक्री पाचव्या घरामध्ये होत आहे. कुंडलीतील हे भाव शिक्षण, प्रेम जीवन आणि मुलांशी संबंधित आहे. या काळात मुलांकडे अधिक लक्ष द्यावे लागेल. बुध ग्रहाची वक्री गती कामाच्या ठिकाणी समस्या निर्माण करू शकते. तुम्हाला कामाचा मोठा ताण जाणवेल आणि तुमचे स्पर्धक तुमच्यासमोर कठीण आव्हान उभे करतील.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: ज्योतिषशास्त्रानुसार जेव्हा बुध आपल्या कक्षेत मागे सरकत असल्यासारखा भासतो, तेव्हा त्याला वक्री अवस्था म्हणतात. हा काळ संवाद, कागदपत्रे, व्यवहार आणि आर्थिक निर्णयांमध्ये गोंधळ निर्माण करू शकतो.
Ans: कुंभ ही बुद्धिमत्ता, नेटवर्किंग आणि तंत्रज्ञानाशी संबंधित रास मानली जाते. या राशीत बुध वक्री झाल्यास ऑनलाइन व्यवहार, डिजिटल गुंतवणूक आणि नवीन आर्थिक योजना करताना सावधगिरी बाळगणे आवश्यक ठरू शकते.
Ans: बुध वक्रीमुळे मेष, कर्क, कन्या आणि तूळ राशीच्या लोकांनी आर्थिक बाबतीत सावध राहावे