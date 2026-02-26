PM Modi Israel Visit : पंतप्रधान मोदींचा इस्रायल दौऱ्याचा आजचा दुसरा दिवस; अनेक महत्त्वपूर्ण करार होण्याची शक्यता

जेरुसलेम : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या इस्रायल दौऱ्याचा आज दुसरा दिवस आहे. पंतप्रधान मोदी आज होलोकॉस्ट पीडितांचे स्मारक असलेल्या याद वाशेमला भेट देणार आहेत. याव्यतिरिक्त, पंतप्रधान मोदी इस्रायली पंतप्रधानांसोबत द्विपक्षीय बैठक घेतील. या भेटीदरम्यान ड्रोन खरेदीसह अनेक मोठे संरक्षण करार होण्याचा अंदाज आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इस्रायलला भेट देण्याची ही जवळजवळ नऊ वर्षांत पहिलीच वेळ आहे.
इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी सोशल मीडियावर हिंदीत ट्विट केले. त्यामध्ये त्यांनी म्हटले की, “हमारे संयुक्त रात्रिभोज से पहले, मैंने पारंपरिक भारतीय पोशाक पहनकर अपने मित्र प्रधानमंत्री मोदी को चौंका दिया।’ दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी इस्रायलची राजधानी जेरुसलेममध्ये तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेष प्रदर्शनाला हजेरी लावली. इस्रायलच्या दौऱ्यावर असलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोशल मीडियावर एक फोटो पोस्ट केला, ज्यामध्ये ते इस्रायली पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्यासोबत कारमध्ये बसताना दिसत आहेत. पोस्टमध्ये पंतप्रधान मोदींनी याबाबत माहितीही दिली आहे.
संसदेचे अध्यक्ष अमीर ओहाना यांनी पंतप्रधान मोदींच्या भाषणासाठी बोलावलेल्या विशेष सत्रात सर्वोच्च न्यायालयाचे इसहाक अमित यांना आमंत्रित केले नाही. निषेध म्हणून, अधिवेशनाच्या सुरुवातीला विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी सभागृहातून वॉकआउट केले. विरोधी पक्षाचे खासदार निघून गेल्यावर, सत्ताधारी पक्षाचे खासदार त्यांच्या रिकाम्या जागी बसले.
पंतप्रधान मोदींच्या भाषणादरम्यान सभागृहात परत
अनेक विरोधी पक्षांनी निवेदने जारी केली की ते पंतप्रधान नेतन्याहू यांच्या भाषणाला उपस्थित राहणार नाहीत आणि नरेंद्र मोदी बोलायला सुरुवात करतील तेव्हाच सभागृहात परततील.
अनेक महत्त्वपूर्ण मुद्यांवर चर्चा होणार
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, संरक्षण आणि सुरक्षा, शेती, पाणी व्यवस्थापन, व्यापार आणि अर्थव्यवस्था आणि लोकांमधील देवाणघेवाण यासह विविध क्षेत्रात सहकार्याच्या संधींवर चर्चा करतील. दोन्ही नेते परस्पर हिताच्या प्रादेशिक आणि जागतिक मुद्द्यांवर देखील चर्चा करतील अशी अपेक्षा आहे.
