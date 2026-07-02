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RRB Group D Result: रेल्वे ग्रुप डी परीक्षेचा निकाल जाहीर, मुंबई झोनचा कटऑफ ७७ पार; फिजिकल टेस्टचे नियम आणि स्वरूप काय?

Updated On: Jul 02, 2026 | 03:38 PM IST
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सारांश

RRB Group D Result 2026: रेल्वे भरती बोर्डाकडून (RRB) ग्रुप डी परीक्षेचा निकाल आणि स्कोअर कार्ड जाहीर! मुंबई झोनचा कटऑफ अपेक्षेपेक्षा जास्त. जाणून घ्या ३२ हजार पदांच्या शारीरिक चाचणीचे (PET) निकष आणि नियम.

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फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

RRB Group D Result 2026: रेल्वे भरती बोर्डाने (RRB) ग्रुप डी भरती २०२६ च्या कॉम्प्युटर आधारित परीक्षेचा (CBT) निकाल जाहीर केला आहे. यासोबतच सर्व झोनचा कट ऑफ आणि उमेदवारांचे स्कोअर कार्डही प्रसिद्ध केले आहे. ज्या उमेदवारांनी ही परीक्षा दिली होती, ते आता आपापल्या प्रादेशिक रेल्वे भरती बोर्डाच्या अधिकृत वेबसाईटवर जाऊन निकाल आणि स्कोअर कार्ड पाहू शकतात. यावेळचा कटऑफ अपेक्षेपेक्षा जास्त राहिला असून अनेक झोनमध्ये ओबीसी (OBC) प्रवर्गाचा कटऑफ सामान्य (UR) प्रवर्गाच्या अगदी जवळ पोहोचला आहे.

सुमारे ३२ हजार पदांच्या भरतीसाठी आयोजित करण्यात आलेल्या या परीक्षेसाठी देशभरातून तब्बल १.०८ कोटी उमेदवारांनी अर्ज केले होते, ज्यामुळे यावेळची स्पर्धा अत्यंत चुरशीची ठरली.

आता होणार फिजिकल टेस्ट (PET)

कॉम्प्युटर आधारित परीक्षेत (CBT) मिळालेल्या गुणांच्या आधारे उमेदवारांना पुढील टप्प्यासाठी म्हणजेच फिजिकल एफिशिएन्सी टेस्टसाठी (PET) शॉर्टलिस्ट करण्यात आले आहे. प्रत्येक प्रवर्गातील रिक्त जागांच्या अंदाजे तीन पट उमेदवारांना शारीरिक चाचणीसाठी बोलावण्यात आले आहे. शॉर्टलिस्ट झालेल्या उमेदवारांच्या रोल नंबरची पीडीएफ सर्व प्रादेशिक आरआरबीच्या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. उमेदवारांना त्यांचे स्कोअर कार्ड डाऊनलोड करण्याची लिंक १६ जुलै २०२६ पर्यंत उपलब्ध राहील.

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१.०८ कोटी उमेदवारांनी केला होता अर्ज

रेल्वे ग्रुप डी भरती ही देशातील सर्वात मोठ्या सरकारी भरतींपैकी एक मानली जाते. यावेळी ३२ हजार पदांसाठी १.०८ कोटींहून अधिक उमेदवारांनी अर्ज केले होते. ही सीबीटी परीक्षा २७ नोव्हेंबर २०२५ ते १० फेब्रुवारी २०२६ दरम्यान देशभरातील विविध परीक्षा केंद्रांवर घेण्यात आली होती.

RRB मुंबई झोनचा कटऑफ (Cut-Off)

प्रवर्ग (Category) कटऑफ (Cut-Off)
सामान्य प्रवर्ग (UR) ७७.८९८७४
ओबीसी (OBC) ७७.१३१७८
ईडब्ल्यूएस (EWS) ७४.०९८५८
एससी (SC) ७१.३१०८३
एसटी (ST)  ६५.२३२९

शारीरिक चाचणीचे (PET) नियम आणि स्वरूप

सीबीटी परीक्षेत यशस्वी झालेल्या उमेदवारांना अंतिम निवडीसाठी शारीरिक चाचणी उत्तीर्ण करणे अनिवार्य आहे.

पुरुष उमेदवार: २ मिनिटांत ३५ किलो वजन उचलून १०० मीटर अंतर कापायचे आहे. याशिवाय, ४ मिनिटे १५ सेकंदात १००० मीटर (१ किमी) धावणे पूर्ण करावे लागेल.

महिला उमेदवार: २ मिनिटांत २० किलो वजन उचलून १०० मीटर अंतर कापायचे आहे. तसेच, ५ मिनिटे ४० सेकंदात १००० मीटर (१ किमी) धावणे पूर्ण करावे लागेल.

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निकाल आणि स्कोअर कार्ड कसे पाहावे?

तुमच्या संबंधित प्रादेशिक रेल्वे भरती बोर्डाच्या (RRB) अधिकृत वेबसाईटला भेट द्या.

वेबसाईटवर उपलब्ध असलेल्या ‘Result PDF’ मध्ये आपला रोल नंबर सर्च करा.

स्कोअर कार्ड पाहण्यासाठी दिलेल्या लिंकवर क्लिक करून लॉगिन करा.

तुमचे स्कोअर कार्ड डाऊनलोड करा आणि पुढील संदर्भासाठी त्याची प्रिंट काढून सुरक्षित ठेवा.

Web Title: Rrb group d result 2026 cbt scorecard mumbai zone cut off pet rules

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Published On: Jul 02, 2026 | 03:38 PM

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