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Sharmistha Mukherjee : माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या कन्या शर्मिष्ठा मुखर्जी नक्की किती शिकल्या आहेत? जाणून घ्या सविस्तर..

Updated On: Jun 30, 2026 | 11:04 AM IST
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सारांश

Sharmistha Mukherjee Education: भारताचे माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या कन्या शर्मिष्ठा मुखर्जी यांच्या शिक्षण, पदव्या आणि राजकीय प्रवासाविषयी सविस्तर माहिती. दिल्ली विद्यापीठातून शिक्षण घेतलेल्या शर्मिष्ठा मुखर्जी यांच्याविषयी वाचा.

MUKHARJI

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

Sharmistha Mukherjee Education Qualification: भारताचे माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या कन्या शर्मिष्ठा मुखर्जी सध्या आपल्या वक्तव्यांमुळे चांगल्याच चर्चेत आहेत. त्यांनी काँग्रेसची संघटना आणि नेतृत्व यावर उघडपणे आपले मत मांडले आहे. तसेच राहुल गांधी यांच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. याशिवाय, शर्मिष्ठा मुखर्जी यांनी नुकताच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर एक लेखही लिहिला आहे.

त्यांच्या या विधानांनंतर लोकांमध्ये शर्मिष्ठा मुखर्जी यांच्याबद्दल जाणून घेण्याची उत्सुकता वाढली आहे. अनेकांच्या मनात त्यांच्या करिअर आणि शिक्षणाशी संबंधित अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. चला तर मग जाणून घेऊया शर्मिष्ठा मुखर्जी यांचे शिक्षण किती झाले आहे आणि त्यांच्याकडे कोणत्या पदव्या आहेत.

शर्मिष्ठा मुखर्जी यांचा जन्म कुठे झाला?

शर्मिष्ठा मुखर्जी यांचा जन्म ३० ऑक्टोबर १९६५ रोजी पश्चिम बंगालमध्ये झाला. मात्र, त्यांचे बालपण आणि शिक्षण दिल्लीत झाले. त्या भारताचे माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी आणि सुव्रा मुखर्जी यांच्या कन्या आहेत.

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शर्मिष्ठा मुखर्जी किती शिकल्या आहेत?

शर्मिष्ठा मुखर्जी यांनी आपले शालेय शिक्षण दिल्लीतील ‘लेडी इर्विन स्कूल’मधून पूर्ण केले. त्यानंतर त्यांनी दिल्ली विद्यापीठातून (Delhi University) पुढील शिक्षण घेतले, जिथून त्यांनी समाजशास्त्र (Sociology) या विषयात पदव्युत्तर पदवी (Post Graduation) संपादन केली आहे.

राजकारणात कधी पाऊल ठेवले?

शर्मिष्ठा मुखर्जी यांनी जुलै २०१४ मध्ये भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाचे सदस्यत्व घेऊन राजकारणात प्रवेश केला. पक्षात सामील झाल्यानंतर त्यांनी अनेक रॅलींमध्ये भाग घेतला आणि तळागाळातील कार्यकर्त्यांसह काम केले. वर्ष २०१५ मध्ये त्यांनी दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत ‘ग्रेटर कैलास’ मतदारसंघातून निवडणूक लढवली होती, मात्र त्यांना या निवडणुकीत विजय मिळवता आला नाही.

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कथक नृत्यातही निर्माण केली स्वतःची ओळख

शर्मिष्ठा मुखर्जी या केवळ राजकारणापुरत्या मर्यादित राहिल्या नाहीत, तर त्या एक प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना (Kathak Dancer) आणि कोरिओग्राफर देखील आहेत. त्यांनी वयाच्या १२ व्या वर्षापासून कथक शिकण्यास सुरुवात केली होती. त्यांना पंडित दुर्गा लाल, विदुषी उमा शर्मा आणि राजेंद्र गंगानी यांसारख्या प्रसिद्ध गुरूंकडून कथकचे रीतसर शिक्षण मिळाले. त्यांच्या कथक नृत्याचे अनेक मंचांवर कौतुक झाले आहे.

Web Title: Sharmistha mukherjee education qualification career political journey kathak dancer

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Published On: Jun 30, 2026 | 11:04 AM

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