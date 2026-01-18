Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

सीकर टेरिटोरियल आर्मी भरती! नोकरी-शिक्षण करतानाच देशसेवेची संधी

प्रादेशिक सेना (Territorial Army) नागरिकांना नोकरी किंवा शिक्षण सुरू ठेवत देशसेवा करण्याची संधी देते. पुरुष व महिला दोघेही या सेनेत अर्ज करू शकतात आणि ती भारतीय सेनेचाच भाग आहे.

Updated On: Jan 18, 2026 | 06:54 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

प्रादेशिक सेना (Territorial Army) ही भारतीय नागरिकांना त्यांच्या नियमित नोकरी किंवा शिक्षणासोबत देशसेवा करण्याची अनोखी संधी देते. या सेनेत पुरुष आणि महिला दोघेही अर्ज करू शकतात. टेरिटोरियल आर्मी ही भारतीय सेनेचाच एक भाग असून आपत्कालीन परिस्थिती, अंतर्गत सुरक्षा आणि संरक्षणाशी संबंधित गरजांमध्ये ती महत्त्वाची भूमिका बजावते. त्यामुळे पूर्णवेळ सैन्यसेवा शक्य नसलेल्या तरुणांसाठी हा उत्तम पर्याय मानला जातो.

आसाममध्ये मोठी सरकारी भरती; पोलिस, वन विभाग व अग्निशमन सेवेत २,९७२ पदे रिक्त

सीकर प्रतिनिधी राहुल मनोहर यांच्या माहितीनुसार, अनेक तरुणांना भारतीय सेनेत जाण्याची इच्छा असते; मात्र त्यासाठी पूर्णवेळ समर्पण आवश्यक असल्याचा गैरसमज असतो. प्रत्यक्षात टेरिटोरियल आर्मीच्या माध्यमातून नागरी नोकरी, व्यवसाय किंवा शिक्षण सुरू ठेवताही सैन्यसेवा करता येते. खासगी व शासकीय कर्मचारी, विविध व्यावसायिक क्षेत्रातील व्यक्ती तसेच स्वयंरोजगार करणारे नागरिकही या भरतीस पात्र असतात. टेरिटोरियल आर्मीची परीक्षा वर्षातून दोन वेळा घेतली जाते. पहिली परीक्षा फेब्रुवारी महिन्यात, तर दुसरी परीक्षा जुलै किंवा ऑगस्टमध्ये आयोजित केली जाते. अर्ज करण्यासाठी उमेदवार पदवीधर असणे आवश्यक असून तो कोणत्याही रोजगारात किंवा व्यावसायिक क्षेत्रात कार्यरत असणे अपेक्षित आहे. उमेदवारांचे वय किमान १८ वर्षे आणि कमाल ४२ वर्षे असावे.

या सेनेत जूनियर कमिशन्ड ऑफिसर (JCO) तसेच अधिकारी पदांसाठी भरती केली जाते. जेसीओ अंतर्गत सोल्जर (जनरल ड्युटी, कुक इत्यादी) पदांचा समावेश होतो, तर अधिकारी पदांची सुरुवात लेफ्टनंट रँकपासून होते. निवड प्रक्रिया चार टप्प्यांत पूर्ण केली जाते. प्रथम संगणक आधारित लेखी परीक्षा घेतली जाते. या परीक्षेत रीझनिंग, गणित, सामान्य ज्ञान आणि इंग्रजी विषयांवरील एकूण १०० प्रश्न असतात. लेखी परीक्षेत यशस्वी ठरलेल्या उमेदवारांना पाच दिवसांच्या SSB मुलाखतीसाठी बोलावले जाते. त्यानंतर कागदपत्र पडताळणी आणि वैद्यकीय तपासणी केली जाते. अंतिम निवडीनंतर उमेदवारांना प्रशिक्षण देऊन नियुक्ती करण्यात येते. या पदांसाठी वेतन ५६,१०० रुपये ते १,७७,५०० रुपयांपर्यंत असते.

व्यावसायिक पात्रतेच्या आधारेही भारतीय सेनेत सेवा देण्याची संधी उपलब्ध आहे. वैद्यकीय क्षेत्रातील उमेदवार आर्मी मेडिकल कॉर्प्स (AMC) मार्फत डॉक्टर म्हणून नियुक्त होऊ शकतात. या पदावर डॉक्टर सैनिक आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना वैद्यकीय सेवा पुरवतात. यासाठी AFMC पुणे किंवा मान्यताप्राप्त वैद्यकीय महाविद्यालयातून MBBS पदवी आवश्यक आहे. निवड प्रक्रियेत शॉर्टलिस्टिंग, SSB मुलाखत आणि वैद्यकीय परीक्षा यांचा समावेश असतो.

अभिजात दर्जा मिळूनही मराठी शाळांमध्ये घट! “मराठी शाळा वाचवा, संस्कृती वाचवा” उपक्रम

कायदा क्षेत्रातील उमेदवार जज अ‍ॅडव्होकेट जनरल (JAG) शाखेद्वारे सेनेत प्रवेश करू शकतात. ही शाखा लष्करी कायद्याशी संबंधित प्रकरणे हाताळते. यासाठी किमान ५५ टक्के गुणांसह LLB पदवी आणि बार कौन्सिलमध्ये नोंदणी आवश्यक आहे. निवड झालेल्या उमेदवारांना लेफ्टनंट रँकवर कमीशन दिले जाते. याशिवाय शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन (SSC) हा पदवीधर आणि व्यावसायिकांसाठी अधिकारी होण्याचा महत्त्वाचा मार्ग आहे. SSC अंतर्गत तांत्रिक आणि नॉन-तांत्रिक अशा दोन्ही प्रकारच्या भरती केल्या जातात. निवड झालेल्या उमेदवारांना OTA चेन्नई येथे प्रशिक्षण दिले जाते. प्रारंभिक सेवा कालावधी १० वर्षांचा असून तो पुढे वाढवता येतो. एकूणच, टेरिटोरियल आर्मी आणि विविध प्रोफेशनल एंट्रीजमुळे तरुणांना करिअर घडवत असतानाच देशसेवेची संधी मिळत असून नेतृत्वगुण आणि शिस्त विकसित करण्यासाठी हा मार्ग अत्यंत उपयुक्त ठरत आहे.

Web Title: Territorial army recruitment in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 18, 2026 | 06:54 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

तरुणांनो, अभी नहीं तो कभी नहीं! Indian Oil Corporation मध्ये 405 पदांसाठी भरती सुरु, शेवटची तारीख…
1

तरुणांनो, अभी नहीं तो कभी नहीं! Indian Oil Corporation मध्ये 405 पदांसाठी भरती सुरु, शेवटची तारीख…

Mumbai Climate Week 2026: हवामान बदलाच्या लढ्यात आता तरुणांची साथ! युनिसेफ आणि ‘युवा’चा मोठा पुढाकार
2

Mumbai Climate Week 2026: हवामान बदलाच्या लढ्यात आता तरुणांची साथ! युनिसेफ आणि ‘युवा’चा मोठा पुढाकार

शाळांमध्ये झळकला ‘हिंद दी चादर’ माहितीपट! गुरुतेग बहादूर यांच्या ३५० व्या शहीद समागम वर्षानिमित्त विद्यार्थ्यांचा मोठा उत्साह
3

शाळांमध्ये झळकला ‘हिंद दी चादर’ माहितीपट! गुरुतेग बहादूर यांच्या ३५० व्या शहीद समागम वर्षानिमित्त विद्यार्थ्यांचा मोठा उत्साह

ऐका हो ऐका! सरकारी नोकरीसाठी तयारी करताय? मग बातमी वाचाच; ‘या’ राज्यात तब्बल 694 पदांसाठी…
4

ऐका हो ऐका! सरकारी नोकरीसाठी तयारी करताय? मग बातमी वाचाच; ‘या’ राज्यात तब्बल 694 पदांसाठी…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
WhatsApp Update: हॅकर्सची झोप उडवा! फक्त एक सेटिंग आणि तुमचं WhatsApp अकाऊंट होईल सुरक्षित, जाणून घ्या सविस्तर

WhatsApp Update: हॅकर्सची झोप उडवा! फक्त एक सेटिंग आणि तुमचं WhatsApp अकाऊंट होईल सुरक्षित, जाणून घ्या सविस्तर

Jan 20, 2026 | 05:16 AM
Navarashtra Speical: कर्नाळ्याच्या वनराईत ‘स्वर्गीय नर्तकाचे’ राजेशाही आगमन; पक्षीवैभवात लक्षणीय वाढ

Navarashtra Speical: कर्नाळ्याच्या वनराईत ‘स्वर्गीय नर्तकाचे’ राजेशाही आगमन; पक्षीवैभवात लक्षणीय वाढ

Jan 20, 2026 | 02:35 AM
अमेरिकेला भारताचे जशास तसे उत्तर! टॅरिफला दिले डाळीच्या किंमतीतून उत्तर

अमेरिकेला भारताचे जशास तसे उत्तर! टॅरिफला दिले डाळीच्या किंमतीतून उत्तर

Jan 20, 2026 | 01:15 AM
पुरंदरमध्ये राजकीय घडामोडींना वेग; विजय शिवतारे अन् संजय जगताप यांच्यात युती होणार?

पुरंदरमध्ये राजकीय घडामोडींना वेग; विजय शिवतारे अन् संजय जगताप यांच्यात युती होणार?

Jan 20, 2026 | 12:30 AM
पुतिनची मोदींना आश्वासक साद, पण चीन ठरतोय अडथळा! ‘त्या’ समुद्री मार्गावर ताबा मिळवण्यासाठी भारताला रशियाची मोठी ऑफर

पुतिनची मोदींना आश्वासक साद, पण चीन ठरतोय अडथळा! ‘त्या’ समुद्री मार्गावर ताबा मिळवण्यासाठी भारताला रशियाची मोठी ऑफर

Jan 19, 2026 | 11:23 PM
साताऱ्यात निवडणुकीचा धुरळा! जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल प्रक्रिया सुरु

साताऱ्यात निवडणुकीचा धुरळा! जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल प्रक्रिया सुरु

Jan 19, 2026 | 10:11 PM
Satara Zilla Parishad Election 2026: दोन्ही ‘राजें’मध्ये ४५ मिनिटे खलबते! जागावाटप आणि रणनीतीवर सोनगाव बंगल्यावर चर्चा

Satara Zilla Parishad Election 2026: दोन्ही ‘राजें’मध्ये ४५ मिनिटे खलबते! जागावाटप आणि रणनीतीवर सोनगाव बंगल्यावर चर्चा

Jan 19, 2026 | 09:54 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM
Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Jan 19, 2026 | 05:27 PM
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM