अभिजात दर्जा मिळूनही मराठी शाळांमध्ये घट! “मराठी शाळा वाचवा, संस्कृती वाचवा” उपक्रम

मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळूनही मराठी शाळांची संख्या घटत चालल्याने भाषेच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

Updated On: Jan 18, 2026 | 05:48 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला असला, तरी प्रत्यक्षात मराठी भाषेचे शिक्षण देणाऱ्या मराठी शाळांची संख्या दिवसेंदिवस घटत चालली आहे. इंग्रजी माध्यमाच्या वाढत्या प्रभावामुळे अनेक पालक मराठी शाळांकडे पाठ फिरवत असून, याचा थेट परिणाम मराठी भाषेच्या मुळावर होताना दिसत आहे. मराठी भाषेचा खरा समृद्ध वारसा म्हणजे मराठी शाळा असून, त्या टिकवणे व सक्षम करणे ही आज काळाची गरज बनली आहे. याच उद्देशाने “मराठी शाळा वाचवा” हा स्तुत्य उपक्रम मुंबईतील साकीनाका येथील समता विद्या मंदिर येथे राबवण्यात आला.

या उपक्रमात शाळेतील विद्यार्थ्यांनी मोठ्या उत्साहाने सहभाग घेत मराठी शाळांचे महत्त्व समाजासमोर मांडले. विद्यार्थ्यांनी दिलेल्या घोषणांमधून मराठी भाषेबद्दलचा अभिमान, प्रेम आणि शाळांप्रतीची आपुलकी ठळकपणे दिसून आली. “मराठी आमची ओळख आहे”, “मराठी शाळा वाचवा, संस्कृती वाचवा” अशा घोषणांनी परिसर दुमदुमून गेला. या उपक्रमामुळे मराठी भाषा केवळ संवादाचे माध्यम नसून ती आपली संस्कृती, इतिहास आणि ओळख असल्याचा संदेश प्रभावीपणे पोहोचवण्यात आला.

मराठी शाळा टिकवण्यासाठी आणि त्यांचा शैक्षणिक दर्जा उंचावण्यासाठी समता शिक्षण संस्थेचे सचिव राजेश सुभेदार सातत्याने प्रयत्नशील आहेत. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली शाळेमध्ये विविध शैक्षणिक, सांस्कृतिक व सामाजिक उपक्रम राबवले जात असून, त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये मराठी भाषेबद्दल आत्मीयता निर्माण होत आहे. मराठी शाळा केवळ शिकवणीपुरत्या मर्यादित न राहता, विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाचे केंद्र बनाव्यात, हा त्यांचा ठाम विश्वास आहे.

तसेच संस्थेच्या कार्याध्यक्षा ज्योती सुभेदार या शाळेला योग्य दिशा देण्यासाठी कायम सक्रिय असतात. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भविष्य उज्ज्वल व्हावे, तसेच मराठी भाषेचा अभिजात दर्जा पुढील पिढीपर्यंत पोहोचावा यासाठी त्या सातत्याने मार्गदर्शन करत असतात. मराठी शाळा वाचवणे म्हणजे केवळ संस्था टिकवणे नव्हे, तर संपूर्ण मराठी संस्कृती जपण्याचे काम असल्याचे त्या यावेळी म्हणाल्या.

या उपक्रमातून मराठी भाषेला मिळालेला अभिजात दर्जा केवळ कागदावर न राहता, तो प्रत्यक्षात व्यवहारात उतरवण्याचा संदेश देण्यात आला. मराठी शाळा बंद पडल्या, तर मराठी भाषेचा आत्माच हरवेल, अशी भावना यावेळी उपस्थितांनी व्यक्त केली. त्यामुळे पालक, शिक्षक, विद्यार्थी आणि समाजाने एकत्र येऊन मराठी शाळा वाचवण्याची जबाबदारी स्वीकारणे अत्यावश्यक असल्याचे या उपक्रमातून अधोरेखित करण्यात आले. “मराठी शाळा वाचवा” हा उपक्रम केवळ एका शाळेपुरता मर्यादित न राहता, संपूर्ण समाजात जनजागृती घडवून आणणारा ठरावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. मराठी भाषेचा अभिमान जपण्यासाठी आणि पुढील पिढीला आपल्या मातृभाषेशी जोडून ठेवण्यासाठी अशा उपक्रमांची नितांत गरज असल्याचे या कार्यक्रमातून स्पष्ट झाले.

Published On: Jan 18, 2026 | 05:48 PM

