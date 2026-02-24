Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
MHT CET 2026: ‘एमएचटी सीईटी’च्या प्रवेश नोंदणीस मुदतवाढ; आता काय असणार नवीन तारीख?

प्रवेश नोंदणीमध्ये पीसीएम समूहाची नोंदणीमागील वर्षापेक्षा जास्त झाली असून २०२५ च्या एमएचटी सीईटी (पीसीएम समूह) या प्रवेश परीक्षेमध्ये ४ लाख ६४ हजार २६३  विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. 

Updated On: Feb 24, 2026 | 09:35 PM
MHT CET 2026: ‘एमएचटी सीईटी’च्या प्रवेश नोंदणीस मुदतवाढ; आता काय असणार नवीन तारीख?

सीईटी प्रवेश नोंदणीस मुदतवाढ (फोटो- सोशल मीडिया)

अपार आयडी अन् युडीआयडी बंधनकारक नाही
सीईटी मुदतवाढीच्या तारखा जाहीर
दोन संधी देण्याच्या निर्णयामुळे यंदा बारा लाख विद्यार्थ्यांची नोंदणी

पुणे: राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षातर्फे २०२६ मध्ये घेतल्या जाणाऱ्या (Career News) शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी इंजिनियरिंग, टेक्नॉलॉजी,फार्मसी, बी. प्लॅनिंग, एम. प्लॅनिंग (इंटिग्रेटेड) आणि ॲग्रीकल्चर एज्युकेशन या व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी घेण्यात येणाऱ्या एमएचटी सीईटी  पीसीएम – पीसीबी समूह, बी. डिझाईन,नर्सिंग, वैद्यकीय डीपीएन / पीएचएन, बी.एड, एमएड, एमपीएड याविविध अभ्यासक्रमाच्या सीईटीसाठीच्या (Exam) प्रवेश नोंदणीस मुदतवाढ देण्यात येत आहे.

आजपर्यंत १७ अभ्यासक्रमाच्या सीईटीला १२ लाख २८ हजार २१३ विद्यार्थ्यांनी  प्रवेश नोंदणी केली असून दोन संधी मिळून १६ लाख ५८ हजार ९७९ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे. एमएचटी सीईटी  पीसीएम समूह  व पीसीबी समूह या अभ्यासक्रमाच्या सीईटीच्या प्रवेश नोंदणीचीअंतिमतारीख २४ फेब्रुवारी होती. विलंब शुल्कासह अंतिम मुदतवाढ दि. २५ ते २७ फेब्रुवारी  पर्यंत करण्यात आली आहे.

‘फूड इन्स्पेक्टर’ अभ्यासक्रमात संधी! कशी करावी लागते तयारी? करा अर्ज

बी.एस्सी नर्सिंग वडीपीएन / पीएचएन (वैद्यकीय)या अभ्यासक्रमाच्या सीईटीच्या प्रवेश नोंदणीचीमुदतवाढ दि. २५ फेब्रुवारी  ते १६ मार्च पर्यंत करण्यात येत आहे. बी. डिझाईनया अभ्यासक्रमाच्या सीईटीच्या प्रवेश नोंदणीची अंतिम मुदतवाढ दि. २५ ते २७ फेब्रुवारी  पर्यंत करण्यात येत आहे. तर बी.एड,एमएड आणि एमपीएडया अभ्यासक्रमाच्या सीईटीच्या प्रवेश नोंदणीचीमुदतवाढ दि. २५ ते २७ फेब्रुवारी  पर्यंत करण्यात येत आहे.

पीसीएम समूहाच्या नोंदणीमध्ये वाढ

प्रवेश नोंदणीमध्ये पीसीएम समूहाची नोंदणीमागील वर्षापेक्षा जास्त झाली असून २०२५ च्या एमएचटी सीईटी (पीसीएम समूह) या प्रवेश परीक्षेमध्ये ४ लाख ६४ हजार २६३  विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती.  आजपर्यंत ही नोंदणी ४ लाख ६६ हजार ७७९ झाली असूनही वाढ २ हजार ५१७ ने जास्त आहे.

अपार आयडी अन् युडीआयडी बंधनकारक नाही

यावर्षी पासून विद्यार्थ्यांची अचूक माहिती उपलब्ध व्हावी, तसेच त्यांची पडताळणी करणे करणे सहज शक्य व्हावे यासाठी राज्य सामाईक प्रवेश कक्षाने सीईटी प्रवेश परीक्षा नोंदणीसाठी ‘ऑटोमेटेड पर्मनंट अकॅडेमिक अकाऊंट रजिस्ट्री (अपार) आयडी व दिव्यांग विद्यार्थ्याना युनिक डिसॲबिलिटी आयडी (युडीआयडी ) गरजेचे आहे पण बंधनकारक नाही.

महाज्योतीचे कोणतेही प्रशिक्षण बंद नाही! विद्यार्थ्यांच्या मागणीनुसार ऑनलाईन प्रशिक्षणाचा निर्णय

सीईटी मुदतवाढीच्या तारखा जाहीर

-पीसीएम अन् पीसीबी समूह दि.२५ ते २७ फेब्रुवारी

-बी.एस्सी नर्सिंग २५ फेब्रुवारी  ते १६ मार्च

-डीपीएन / पीएचएन (वैद्यकीय) दि. २५ फेब्रुवारी  ते १६ मार्च २०२६

-बी. डिझाईन दि. २५ ते २७ फेब्रुवारी

-बी.एड दि. २५ ते २७ फेब्रुवारी

-एमएड दि. २५   ते २७ फेब्रुवारी

-एमपीएड दि. २५  ते २७ फेब्रुवारी

Published On: Feb 24, 2026 | 09:35 PM

