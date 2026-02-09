Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

दहावीचा नवा पॅटर्न दिलासादायक! १० गुणांचे पर्यायी प्रश्न, ३५ टक्के उत्तीर्णतेची टक्केवारी

दहावीची बोर्ड परीक्षा पूर्वी तणावाची मानली जात असली, तरी नव्या परीक्षा पॅटर्नमुळे विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. ‘बेस्ट ऑफ फाइव्ह’ पद्धत, २० गुणांचे प्रॅक्टिकल आणि १० गुणांचे पर्यायी प्रश्न यामुळे उत्तीर्ण होणे.

Updated On: Feb 09, 2026 | 07:09 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

दहावीची बोर्ड परीक्षा हा टप्पा विद्यार्थी आणि पालकांसाठी नेहमीच तणावा१० गुणांचे पर्यायी प्रश्नचा मानला जातो. मात्र, शिक्षण मंडळाने गेल्या काही वर्षांत केलेल्या बदलांमुळे आता दहावी उत्तीर्ण होणे तुलनेने सोपे आणि दिलासादायक झाले आहे. नवीन पॅटर्नमुळे विद्यार्थ्यांवरील परीक्षेचा ताण कमी झाला असून निकालाच्या टक्केवारीतही सुधारणा होताना दिसत आहे.

CBSE च्या विद्यार्थ्यांनो! दहावीची परीक्षा आता दोन वेळा; २०२६ पासून नवा नियम लागू

यावर्षी बारावीच्या परीक्षा १० फेब्रुवारीपासून सुरू होत असून प्रॅक्टिकल परीक्षा अंतिम टप्प्यात आहेत. तर दहावीच्या बोर्ड परीक्षा २० मार्चपासून सुरू होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर दहावीचा नवा परीक्षा पॅटर्न विद्यार्थ्यांसाठी फायदेशीर ठरत असल्याचे चित्र आहे. दहावीमध्ये सध्या ‘बेस्ट ऑफ फाइव्ह’ ही पद्धत लागू आहे. सहा विषयांची परीक्षा घेतली जात असली तरी अंतिम निकाल हा सर्वोत्तम पाच विषयांच्या गुणांवर आधारित असतो. सर्वांत कमी गुण मिळालेला विषय निकालातून वगळला जातो. त्यामुळे एखाद्या विषयात कमी गुण पडले तरी विद्यार्थ्यांच्या निकालावर त्याचा थेट परिणाम होत नाही. या पद्धतीमुळे विद्यार्थ्यांना मोठा मानसिक दिलासा मिळत आहे.

यासोबतच त्रिभाषा सूत्र लागू करण्यात आले आहे. यामध्ये हिंदी, मराठी आणि इंग्रजी/संस्कृत किंवा इतर भारतीय भाषा असे तीन भाषा विषय अनिवार्य आहेत. प्रत्येक विषय १०० गुणांचा असून त्यापैकी २० गुण प्रॅक्टिकल किंवा तोंडी परीक्षेसाठी राखीव असतात. हे २० गुण शाळा स्तरावर दिले जातात. बहुतांश विद्यार्थ्यांना प्रॅक्टिकलमध्ये १८ ते २० गुण मिळत असल्याने लेखी परीक्षेतील ताण कमी होतो. उदाहरणार्थ, एखाद्या विद्यार्थ्याला प्रॅक्टिकलमध्ये १८ गुण मिळाले आणि लेखी परीक्षेत १७ गुण मिळाले, तरी एकूण ३५ गुण पूर्ण होत असल्याने तो विद्यार्थी त्या विषयात उत्तीर्ण ठरतो. हाच पॅटर्न सामाजिक शास्त्र, गणित आणि विज्ञान या विषयांनाही लागू आहे. त्यामुळे अवघड विषयांमध्येही उत्तीर्ण होणे तुलनेने सोपे झाले आहे.

HSC Exam 2026: उद्यापासून विद्यार्थ्यांची ‘परीक्षा’; वेळ मर्यादा अन् CCTV चे नियम वाचाच, कॉपी केल्यास…

महत्त्वाची बाब म्हणजे प्रत्येक पेपरमध्ये १० गुणांचे पर्यायी प्रश्न विचारले जात आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना उत्तर देताना अधिक पर्याय उपलब्ध होतात. एखादा प्रश्न नीट समजला नाही किंवा अवघड वाटला, तर पर्यायी प्रश्न निवडण्याची मुभा मिळते. यामुळे आत्मविश्वास वाढण्यास मदत होत आहे. एका विषयात उत्तीर्ण होण्यासाठी किमान ३५ टक्के गुण आवश्यक आहेत. प्रॅक्टिकलचे गुण आणि पर्यायी प्रश्नांचा लाभ यामुळे ही टक्केवारी गाठणे विद्यार्थ्यांसाठी सोपे होत आहे. शिक्षणतज्ज्ञांच्या मते, हा पॅटर्न विद्यार्थ्यांमध्ये भीती कमी करून संकल्पनात्मक समज वाढवण्यास मदत करतो. एकूणच दहावीचा नवा परीक्षा पॅटर्न विद्यार्थीकेंद्री असून ताणमुक्त शिक्षणाकडे नेणारा आहे. त्यामुळे दहावीच्या निकालात सातत्याने सुधारणा होत असून, विद्यार्थी आत्मविश्वासाने परीक्षेला सामोरे जात असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.

Web Title: The new pattern for the tenth grade is reassuring

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 09, 2026 | 07:09 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
दहावीचा नवा पॅटर्न दिलासादायक! १० गुणांचे पर्यायी प्रश्न, ३५ टक्के उत्तीर्णतेची टक्केवारी

दहावीचा नवा पॅटर्न दिलासादायक! १० गुणांचे पर्यायी प्रश्न, ३५ टक्के उत्तीर्णतेची टक्केवारी

Feb 09, 2026 | 07:09 PM
Dharashiv : तेर जिल्हा परिषद गटातील निकालानंतर राजकीय आरोप-प्रत्यारोप; सक्षणा सलगरांची खासदार-आमदारांवर घणाघाती टीका

Dharashiv : तेर जिल्हा परिषद गटातील निकालानंतर राजकीय आरोप-प्रत्यारोप; सक्षणा सलगरांची खासदार-आमदारांवर घणाघाती टीका

Feb 09, 2026 | 07:01 PM
‘या’ परीक्षेवेळी महिलांना मंगळसूत्र काढण्याची सक्ती; परीक्षा केंद्राबाहेर संताप, मुख्यमंत्र्यांकडून चौकशीचे आदेश

‘या’ परीक्षेवेळी महिलांना मंगळसूत्र काढण्याची सक्ती; परीक्षा केंद्राबाहेर संताप, मुख्यमंत्र्यांकडून चौकशीचे आदेश

Feb 09, 2026 | 06:55 PM
SA vs CAN, T20 World Cup 2026 : कॅनडासमोर बलाढ्य दक्षिण आफ्रिकेचे आव्हान! TOSS जिंकून घेतला गोलंदाजीचा निर्णय 

SA vs CAN, T20 World Cup 2026 : कॅनडासमोर बलाढ्य दक्षिण आफ्रिकेचे आव्हान! TOSS जिंकून घेतला गोलंदाजीचा निर्णय 

Feb 09, 2026 | 06:54 PM
Dharashiv Election : धाराशिव जिल्ह्यात निवडणूक निकालांचे चित्र स्पष्ट; तेर व जवळा गटात मोठे उलटफेर

Dharashiv Election : धाराशिव जिल्ह्यात निवडणूक निकालांचे चित्र स्पष्ट; तेर व जवळा गटात मोठे उलटफेर

Feb 09, 2026 | 06:53 PM
Sharad Pawar Health: “… कोणीही पुण्यात येऊ नये”; रोहित पवारांचे कार्यकर्त्यांना आवाहन

Sharad Pawar Health: “… कोणीही पुण्यात येऊ नये”; रोहित पवारांचे कार्यकर्त्यांना आवाहन

Feb 09, 2026 | 06:52 PM
Ahilyanagar News: ‘दावोस’ द्वारे नगरमध्ये तब्बल 12 हजार कोटींची गुंतवणूक! 18 हजार रोजगारांची निर्मिती होणार

Ahilyanagar News: ‘दावोस’ द्वारे नगरमध्ये तब्बल 12 हजार कोटींची गुंतवणूक! 18 हजार रोजगारांची निर्मिती होणार

Feb 09, 2026 | 06:50 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Jalna : वंदना नगरे यांची जालन्याच्या महापौरपदी निवड

Jalna : वंदना नगरे यांची जालन्याच्या महापौरपदी निवड

Feb 09, 2026 | 03:43 PM
वॉर्डबॉय बनला बोगस ‘डॉक्टर’, वाशीतील धक्कादायक प्रकार चुकीच्या इंजेक्शनने 21 वर्षीय तरुणीचा मृत्यू

वॉर्डबॉय बनला बोगस ‘डॉक्टर’, वाशीतील धक्कादायक प्रकार चुकीच्या इंजेक्शनने 21 वर्षीय तरुणीचा मृत्यू

Feb 09, 2026 | 03:40 PM
NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

Feb 08, 2026 | 03:37 PM
SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

Feb 08, 2026 | 03:34 PM
THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

Feb 08, 2026 | 03:31 PM
AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

Feb 08, 2026 | 03:28 PM
११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

Feb 08, 2026 | 03:25 PM