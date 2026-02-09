Sharad Pawar Health: "... कोणीही पुण्यात येऊ नये"; रोहित पवारांचे कार्यकर्त्यांना आवाहन

शरद पवारांची प्रकृती उत्तम असल्याचे आले समोर
रोहित पवारांचे कार्यकर्त्यांना आवाहन
शरद पवारांवर उपचार सुरू
Ruby Hospital Pune: राष्ट्रवादी कॉँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि खासदार शरद पवार यांची प्रकृती बिघडल्याने त्यांना पुण्यातील रुबी हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले आहे. त्यांच्यावर या ठिकाणी उपचार केले जात आहेत. डॉक्टरांनी प्राथमिक तपासणी केल्या असल्याचे समोर आले आहे. दरम्यान आमदार रोहित पवार यांनी याबाबत भाष्य केले असून, कार्यकर्त्यांना आवाहन केले आहे.
आमदार रोहित पवार यांनी शरद पवार यांच्या प्रकृतीबाबत माहिती दिली आहे. तसेच त्यांनी कोणीही पुण्यात येऊ नये असे आवाहन केले आहे. शरद पवार यांना भेटण्यासाठी कोणीही पुण्यात येऊ नये असे आवाहन त्यांनी केले आहे. शरद पवार यांच्या प्रकतुतीबाबत चिंता करण्याचे कारण नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
‘कोणीही पुण्यात येऊ नये असे मी कार्यकर्त्यांना आवाहन करतो. हॉस्पिटलमध्ये अन्य रूग्ण देखील आहेत. शरद पवार हे आयसीयूमध्ये नाहीत. एका स्वतंत्र रूममध्ये त्यांच्यावर उपचार केले जात आहेत. त्यामुळे चिंता करण्याचे कारण नाही. गेलया काही दिवसांमध्ये शरद पवार यांच्यावरील शरीरील ताण वाढला आहे.’
सुप्रिया सुळे काय म्हणाल्या?
बाबांना छातीमध्ये कफ झाला आहे. त्यासाठी त्यांना 5 दिवसांचा अॅंटीबायोटिक्सच्या गोळ्यांचा कोर्स करावा लागेल. सुदैवाने त्यांचे आरोग्य उत्तम आहे.
Baba has developed chest congestion and will need a 5-day course of antibiotics. Fortunately, all other vital parameters are normal. Thank you all for your good wishes and constant support. A heartfelt thank you to all the doctors from the bottom of my heart. 🙏 — Supriya Sule (@supriya_sule) February 9, 2026
तुमच्या शुभेच्छा आणि पाठिंब्याबद्दल मनापासून आभार. मी सर्व डॉक्टरांचे देखील मनापासून आभार मानते.
Sharad Pawar Health Update: शरद पवारांची प्रकृती खालावली; बारामतीहून पुण्याच्या दिशेने रवाना
सकाळी काय घडले?
प्राथमिक माहितीनुसार, आज सकाळी १०:३० च्या सुमारास दोन तज्ज्ञ डॉक्टरांचे पथक गोविंद बागेत दाखल झाले होते. सुमारे तासभर चाललेल्या वैद्यकीय तपासणीनंतर शरद पवार यांना खोकला आणि कफामुळे श्वास घेण्यास त्रास होत असल्याचे समोर आले. प्रकृतीचे गांभीर्य ओळखून डॉक्टरांनी त्यांना पुढील उपचारांसाठी पुण्यातील खासगी रुग्णालयात दाखल करण्याचा सल्ला दिला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांची तब्येत अचानक बिघडल्याची माहिती समोर आली आहे. प्रकृती अस्वस्थ वाटत असल्याने शरद पवार हे उपचारासाठी पुण्यातील रूबी हॉल क्लिनिकमध्ये दाखल करण्यात आले.