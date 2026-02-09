Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Sharad Pawar Health: “… कोणीही पुण्यात येऊ नये”; रोहित पवारांचे कार्यकर्त्यांना आवाहन

राष्ट्रवादी कॉँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि खासदार शरद पवार यांची प्रकृती बिघडल्याने त्यांना पुण्यातील रुबी हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले आहे. त्यांच्यावर  या ठिकाणी उपचार केले जात आहेत.

Updated On: Feb 09, 2026 | 06:58 PM
Sharad Pawar Health: "... कोणीही पुण्यात येऊ नये"; रोहित पवारांचे कार्यकर्त्यांना आवाहन

शरद पवार यांच्यावर उपचार सुरू (फोटो- सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

शरद पवारांची प्रकृती उत्तम असल्याचे आले समोर 
रोहित पवारांचे कार्यकर्त्यांना आवाहन 
शरद पवारांवर उपचार सुरू

Ruby Hospital Pune: राष्ट्रवादी कॉँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि खासदार शरद पवार यांची प्रकृती बिघडल्याने त्यांना पुण्यातील रुबी हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले आहे. त्यांच्यावर  या ठिकाणी उपचार केले जात आहेत. डॉक्टरांनी प्राथमिक तपासणी केल्या असल्याचे समोर आले आहे. दरम्यान आमदार रोहित पवार यांनी याबाबत भाष्य केले असून, कार्यकर्त्यांना आवाहन केले आहे.

आमदार रोहित पवार यांनी शरद पवार यांच्या प्रकृतीबाबत माहिती दिली आहे. तसेच त्यांनी कोणीही पुण्यात येऊ नये असे आवाहन केले आहे. शरद पवार यांना भेटण्यासाठी कोणीही पुण्यात येऊ नये असे आवाहन त्यांनी केले आहे. शरद पवार यांच्या प्रकतुतीबाबत चिंता करण्याचे कारण नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

‘कोणीही पुण्यात येऊ नये असे मी कार्यकर्त्यांना आवाहन करतो. हॉस्पिटलमध्ये अन्य रूग्ण देखील आहेत. शरद पवार हे आयसीयूमध्ये नाहीत. एका स्वतंत्र रूममध्ये त्यांच्यावर उपचार केले जात आहेत. त्यामुळे चिंता करण्याचे कारण नाही. गेलया काही दिवसांमध्ये शरद पवार यांच्यावरील शरीरील ताण वाढला आहे.’

सुप्रिया सुळे काय म्हणाल्या?

बाबांना छातीमध्ये कफ झाला आहे. त्यासाठी त्यांना 5 दिवसांचा अॅंटीबायोटिक्सच्या गोळ्यांचा कोर्स करावा लागेल. सुदैवाने त्यांचे आरोग्य उत्तम आहे.

 

 

तुमच्या शुभेच्छा आणि पाठिंब्याबद्दल मनापासून आभार. मी सर्व डॉक्टरांचे देखील मनापासून आभार मानते.

Sharad Pawar Health Update: शरद पवारांची प्रकृती खालावली; बारामतीहून पुण्याच्या दिशेने रवाना

सकाळी काय घडले?

प्राथमिक माहितीनुसार, आज सकाळी १०:३० च्या सुमारास दोन तज्ज्ञ डॉक्टरांचे पथक गोविंद बागेत दाखल झाले होते. सुमारे तासभर चाललेल्या वैद्यकीय तपासणीनंतर शरद पवार यांना खोकला आणि कफामुळे श्वास घेण्यास त्रास होत असल्याचे समोर आले. प्रकृतीचे गांभीर्य ओळखून डॉक्टरांनी त्यांना पुढील उपचारांसाठी पुण्यातील खासगी रुग्णालयात दाखल करण्याचा सल्ला दिला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांची तब्येत अचानक बिघडल्याची माहिती समोर आली आहे. प्रकृती अस्वस्थ वाटत असल्याने शरद पवार हे उपचारासाठी पुण्यातील रूबी हॉल क्लिनिकमध्ये दाखल करण्यात आले. 

Web Title: Rohit pawar appeal to ncp party workers ruby hall hospital sharad pawar health update

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 09, 2026 | 06:52 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Sangli ZP Election Result 2026 : सांगली जिल्हा परिषदेत भाकरी फिरली तुतारी वाजली; सत्ता ठरणार राजकीय समीकरणावर
1

Sangli ZP Election Result 2026 : सांगली जिल्हा परिषदेत भाकरी फिरली तुतारी वाजली; सत्ता ठरणार राजकीय समीकरणावर

स्थायी, इतर समित्यांच्या निवडणुका ‘या’ दिवशी होणार; गणेश बिडकर यांनी दिली माहिती
2

स्थायी, इतर समित्यांच्या निवडणुका ‘या’ दिवशी होणार; गणेश बिडकर यांनी दिली माहिती

महापौर, उपमहापौर पदांसाठी आज सभा; जितेंद्र डुडी यांची निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून नियुक्ती
3

महापौर, उपमहापौर पदांसाठी आज सभा; जितेंद्र डुडी यांची निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून नियुक्ती

Pune Zp Election : जिल्ह्याचे कारभारी उद्या ठरणार; राष्ट्रवादी सत्ता राखणार की नव्या समीकरणांचा उदय होणार
4

Pune Zp Election : जिल्ह्याचे कारभारी उद्या ठरणार; राष्ट्रवादी सत्ता राखणार की नव्या समीकरणांचा उदय होणार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
राज्यातील बेरोजगार तरुणांसाठी दिलासादायक निर्णय! ७० हजार पदांची नोकरभरती नव्या पद्धतीने केली जाणार

राज्यातील बेरोजगार तरुणांसाठी दिलासादायक निर्णय! ७० हजार पदांची नोकरभरती नव्या पद्धतीने केली जाणार

Feb 09, 2026 | 08:21 PM
जिल्हा परिषदेच्या विजयावर मंत्री Murlidhar Mohol यांचे भाष्य; म्हणाले, “… या निकालातून अधोरेखित”

जिल्हा परिषदेच्या विजयावर मंत्री Murlidhar Mohol यांचे भाष्य; म्हणाले, “… या निकालातून अधोरेखित”

Feb 09, 2026 | 08:20 PM
Dharashiv Panchayat Samiti Result 2026: धाराशिव पंचायत समितीवर भाजपचे कमळ फुलले! सत्तास्थापनेसाठी हालचालींना वेग

Dharashiv Panchayat Samiti Result 2026: धाराशिव पंचायत समितीवर भाजपचे कमळ फुलले! सत्तास्थापनेसाठी हालचालींना वेग

Feb 09, 2026 | 08:18 PM
T20 World Cup 2026 : PCB सह BCB ने तर आता लाजच सोडली! ICC समोर नको त्या अटींचा घातला रतीब; हायब्रिड मॉडेलवर केले भाष्य…

T20 World Cup 2026 : PCB सह BCB ने तर आता लाजच सोडली! ICC समोर नको त्या अटींचा घातला रतीब; हायब्रिड मॉडेलवर केले भाष्य…

Feb 09, 2026 | 08:15 PM
मधुमेह रुग्णांनी व्हा सावध! फक्त गोड पदार्थच नाही तर ‘हे’ खारट पदार्थही वाढतात साखरेची पातळी… डॉक्टरांनी दिलाय सल्ला

मधुमेह रुग्णांनी व्हा सावध! फक्त गोड पदार्थच नाही तर ‘हे’ खारट पदार्थही वाढतात साखरेची पातळी… डॉक्टरांनी दिलाय सल्ला

Feb 09, 2026 | 08:15 PM
Dharashiv ZP Election Result 2026: धाराशिव जिल्हा परिषदेवर महायुतीचा जलवा! भाजप प्रथम तर शिंदे गट दुसऱ्या क्रमांकावर

Dharashiv ZP Election Result 2026: धाराशिव जिल्हा परिषदेवर महायुतीचा जलवा! भाजप प्रथम तर शिंदे गट दुसऱ्या क्रमांकावर

Feb 09, 2026 | 08:00 PM
O Romeo Cast Fees: ‘ओ रोमिओ’ चित्रपटात शाहिद कपूरसोबत दोन सुपरहिट स्टार्स, एकही पैसे न घेता फ्रीमध्ये केले काम

O Romeo Cast Fees: ‘ओ रोमिओ’ चित्रपटात शाहिद कपूरसोबत दोन सुपरहिट स्टार्स, एकही पैसे न घेता फ्रीमध्ये केले काम

Feb 09, 2026 | 08:00 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Jalna : वंदना नगरे यांची जालन्याच्या महापौरपदी निवड

Jalna : वंदना नगरे यांची जालन्याच्या महापौरपदी निवड

Feb 09, 2026 | 03:43 PM
वॉर्डबॉय बनला बोगस ‘डॉक्टर’, वाशीतील धक्कादायक प्रकार चुकीच्या इंजेक्शनने 21 वर्षीय तरुणीचा मृत्यू

वॉर्डबॉय बनला बोगस ‘डॉक्टर’, वाशीतील धक्कादायक प्रकार चुकीच्या इंजेक्शनने 21 वर्षीय तरुणीचा मृत्यू

Feb 09, 2026 | 03:40 PM
NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

Feb 08, 2026 | 03:37 PM
SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

Feb 08, 2026 | 03:34 PM
THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

Feb 08, 2026 | 03:31 PM
AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

Feb 08, 2026 | 03:28 PM
११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

Feb 08, 2026 | 03:25 PM